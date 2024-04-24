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«Нам нелегко будет дальше». Капитан «Белогорья» — о серии с «Факелом» за бронзу

«Нам нелегко будет дальше». Капитан «Белогорья» — о серии с «Факелом» за бронзу
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23 апреля состоялся первый матч в серии за бронзу чемпионата России между «Белогорьем» и новоуренгойским «Факелом». Победу со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) одержал белгородский клуб. После завершения матча капитан «Белогорья» Павел Тетюхин оценил игру своей команды и сравнил «Факел» и московское «Динамо».

«Вести в первой партии помогала наша уверенная игра. Когда мы хорошо подавали, блокировали, проблем не возникало. Сразу завладели инициативой. Рад, что после такой тяжёлой серии с «Динамо» восстановилась концентрация, все отдохнули чуть-чуть, полностью готовы, заряжены все мысли на «Факел».

Потом, наверное, мы чуть-чуть отпустили «Факел». Во-вторых, они почувствовали, что могут играть, раскрепощённее стали действовать, стало больше получаться, подавали хорошо, тяжело было принимать, но на высоком мяче мы справились в атаке. После динамовского блока чуть-чуть полегче играть, хотя у «Факела» здорово отлажена блок-защита.

Уверен, что «Факел» добавит в серии. В первой игре где-то они перенервничали, но, считаю, что нам нелегко будет дальше, и мы готовимся ко всем сложностям, чтобы преодолевать их и показывать такую же игру», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующая встреча между клубами назначена на 25 апреля. «Белогорье» примет «Факел» на домашней площадке.

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