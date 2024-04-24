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Тренер «Динамо-Ак Барс» Терзич: «Локомотив» играет лучше, чем мы

Тренер «Динамо-Ак Барс» Терзич: «Локомотив» играет лучше, чем мы
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Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал игру своих подопечных в третьем матче финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги с «Локомотивом» из Калининграда.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

«Нам надо много чего сделать, чтобы вернуть серию в Казань. Но за один день это тяжело. «Локомотив» сейчас играет хорошо, лучше, чем мы. В том числе в атаке. Да, у нас есть проблемы, есть травмы. Пьетрини долго не тренировались. Мы не так хорошо играем, как три недели назад. Но что делать? Бывает такое. Посмотрим ещё раз матч, сделаем выводы, постараемся что-то улучшить. Нам понравилась атмосфера в зале. Было потрясающе, игроки должны этим наслаждаться, и неважно, за кого болеют – за или против. Это просто красиво», — приводит слова Терзича пресс-служба казанского «Динамо-Ак Барс».

Напомним, волейболистки из Калининграда выиграли третью встречу в серии со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23). «Локомотив» вышел в лидеры финальной серии, которая продлится до трёх побед одной из команд. На данный момент счёт 2-1 в пользу подопечных Радослава Арсова.

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