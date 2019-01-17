Бывших не пощадил. Грозер помог «Зениту» одолеть «Фридрихсхафен»

«Зенит» из Санкт-Петербурга продолжает побеждать в Лиге чемпионов. В матче с немцами было очень нервозно. Зато уже без тай-брейка.

Персональная мотивация Грозера и Дивиша

Начало первого в истории «Зенита» из Санкт-Петербурга участия в Лиге чемпионов нельзя оценить однозначно. Команда Александра Климкина после волевого пятисетового успеха в матче с крепким французским «Шомоном» едва не проиграла скромной словенской «Любляне», вырвав победу только тай-брейке. Пролить свет на перспективы волейболистов с берегов Невы в главном еврокубке должен был выездной поединок с немецким «Фридрихсхафеном».

Хозяева, в отличие от «Зенита», в Лиге чемпионов выступают регулярно и однажды, в 2007 году, даже завоевали громкое звание лучшего клуба Европы. Сейчас «Фридрихсхафен» заметно омолодился, а главной звездой команды можно назвать тренера Витала Хейнена, под руководством которого сборная Польши выиграла чемпионат мира – 2018.

Чтобы вернуть лидерство в группе, «Зениту» было необходимо обыгрывать одну из лучших команд Германии на её площадке, в весьма специфицеском зале. О недостатке настроя у питерцев не могло быть и речи, тем не менее сразу для двух легионеров «Зенита» матч с «Фридрихсхафеном» был особенно принципиальным. Георг Грозер и Лукаш Дивиш играли за эту команду на заре карьеры и не скрывали, что для них это больше, чем просто встреча группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» творит историю. Как Европа заболевает волейболом Питер вырвал историческую победу, Леон опять обыграл «Динамо», а наши женщины без шансов биты турчанками. Лига чемпионов набирает ход.

«Зенит» разрывает немцев

Встреча с питерским «Зенитом» привлекла на трибуны арены в Фридрихсхафене много болельщиков, были среди зрителей и колоритные поклонники российской дружины. И началом матча они явно остались довольны. Сергей Антипкин помог петербуржцам выйти вперёд – 3:1. Однако развить преимущество у команды Климкина не получалось. После собственной ошибки счёт сравнялся – 6:6, но классная подача Грозера и промах немецкого нападающего заставил Хейнена взять тайм-аут при 7:10. Эмоциональный бельгиец призвал своих игроков верить в себя и свои задумки.Немцы наставника слушали внимательно, но на площадке всё забыли и тут же подарили «Зениту» ещё одно очко.

Вскоре проблемы хозяев усугубились после двух шикарных подач Антипкина – 15:9. «Фридрихсхафен» искал свои шансы в атаке, старался отыгрываться от блока и всё тащить в защите, но «Зенит» играл уверенно и подобраться к себе оппонентам не позволял. Грозер и Ореол Камехо бесперебойно вколачивали «гвозди» в половину площадки «Фридрихсхафена» и приближали подопечных Климкина к победе в сете. Хейнен использовал и челлендж, и второй тайм-аут, но сбить Дивиша с подачи получилось только при 21:13 в пользу российского клуба. Сразу же арбитры углядели у «Зенита» нарушение расстановки, но на исход партии эта неприятность не повлияла. Эффектная скидка Грозера подвела радостный для питерцев итог сета – 25:17.

«Зенит» больше не фаворит Лиги чемпионов. А кто тогда? Леон и «Перуджа». Но это всё условно. Лига чемпионов пройдёт по новым правилам. Прямо как в футболе.

Хейнен скандалит, Грозер убивает

В начале второй партии «Фридрихсхафен» впервые добыл очко на блоке, прилично заведя болельщиков. Но завёлся и «Зенит», убежавший в отрыв на подаче Антипкина – 5:3. Понимая, чем грозит его команде такая резвость питерцев, Хейнен в дебюте сета прервал игру. Антипкин, ставший основным связующим своей команды после травмы Павла Панкова, не только здорово подавал, но и отлично справлялся с непосредственными обязанностями, раздавая хорошие передачи нападающим. Правда, пас на Александра Волкова вышел не лучшим, но олимпийский чемпион блестяще вышел из положения, скинув мяч в центр площадки – 8:6.

Грозер пополнил коллекцию результативных подач и вынудил Хейнена потратить последний перерыв. «Фридрихсхафен» стал играть качественнее и меньше ошибаться, а у «Зенита» пропала подача. За счёт этого немцы не отпускали соперника вперёд, но и приблизиться у них не получалось. При счёте 18:15 в пользу своей команды Климкин решился на ротацию, выпустив на площадку диагонального Сергея Пирайнена и связующего Михаила Щедрова. Молодые игроки картину не испортили, но на концовку Климкин вернул лидеров.

«Зенит» по-прежнему вёл два очка – 20:18, когда видеопросмотр зафиксировал касание блока у немцев. Хейнен пришёл в бешенство, поддержал тренера и зал, загудевший в едином порыве. Свист сопровождал каждое касание россиян вплоть до конца сета, но Грозеру и партнёрам такое поведение зрителей было как слону дробина. Георг мощной атакой вывел «Зенит» на сетболы и сам же завершил партию эйсом – 25:20.

Триллер своими руками

Третий сет «Зенит» снова начал за здравие. Здорово подавал Волков, как часы работал питерский блок – и вот уже Хейнен традиционно берёт тайм-аут в дебюте партии при 2:6. Но на этот раз пауза никаким образом «Фридрихсхафену» не помогла. «Зенит» после серии не сильных, но стабильных подач Червякова увеличил перевес до шести баллов – 10:4, однако немцы не сдавались и продолжали бороться. После ошибки Камехо в атаке хозяева приблизились к оппонентам на расстояние одного выигранного розыгрыша – 13:14, а после хитрого удара Атанасиоса Протопсалтиса и вовсе завершили погоню – 15:15.

Игра «Зенита» изобиловала ошибками, появились трудности на подаче, а потому за судьбу третьей партии стало неспокойно. Но у российского клуба был козырь в виде стабильных пушечных атак Грозера, а блок Червякова вернул «Зениту» перевес в два очка – 21:19. Сразу же Хейнен прибегнул ко второму тайм-ауту, после которого Камехо заставил болельщиков загрустить – 22:19 в пользу«Зенита».

Лига чемпионов. Мужчины. Группа С. Третий тур



«Фридрихсхафен» (Германия) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) –0:3 (17:25, 20:25, 31:33).

Выстраданный хэппи-энд

Казалось, подопечные Климкина без труда доведут дело до победы, но при 20:24 немцы разбушевались и предприняли второй камбэк за сет. Сняться с неудобной расстановки петербуржцы смогли только при равном счёте – 24:24. Концовка сета затянулась, а ошибка «Зенита» подарила «Фридрихсхафену» первый сетбол в матче. После подачи Антипкина россияне вернули лидерство, но тут же отдали приоритет сопернику, ошибившись на приёме – 30:31. И всё-таки решающие розыгрыши остались за питерцами. Грозер зачехлил оппонента блоком, а Камехо поставил точку – 33:31.

«Зенит» из Санкт-Петербурга продлил победную серию в Лиге чемпионов до трёх матчей, впервые обойдясь без тай-брейка. Коллектив Александра Климкина вернулся на первое место в группе С, а Георг Грозер помог своей нынешней команде обыграть бывшую. И даже валидольный третий сет общего впечатления не испортил. Без шишек дебютный сезон в Лиге чемпионов не проходит ни у кого. И здорово, если их удаётся набивать в победных встречах.