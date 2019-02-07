На второе место претендуют пять команд, на последнее в плей-офф – четыре. Российская Суперлига очень хороша в этом году

Вы в курсе, что у нас отличный чемпионат? Да тут везде борьба!

Матч тура

Главной встречей очередного тура мужской Суперлиги должны была стать игра между казанским «Зенитом» и «Белогорьем». В выходные большие ожидания были от противостояния казанцев с «Кузбассом», но они полностью не оправдались. А вот с белгородским клубом всё вышло гораздо интереснее.

Команды обменялись взятием первых двух сетов. В третьей партии казанцы были заметно сильнее, а вот в концовке четвёртой игра могла повернуться в любую сторону. Мэтью Андерсон сначала ошибся, а потом сполна исправился, принеся своей команде важнейшее брейковое очко, а с ним и победу в сете и матче. «Белогорье» доказало, что уже в этом году будет серьёзным соперником для любого в Суперлиге.

«Зениту» не грози! Белгород славно поборолся с Казанью, но проиграл «Белогорье» уступило казанскому «Зениту» со счётом 1:3. Но болельщики вряд ли могут в чём-то упрекнуть свою команду. Битва была классной!

Битва тура

Красноярскому «Енисею» обязательно надо было побеждать «Нову», чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф. А там рубка идёт что надо. Как минимум четыре команды претендуют на заветное восьмое место. И красноярцы нашли в себе силы добиться результата. В трёх из четырёх сетов итоговая разница не превышала двух мячей, а в двух сетах всё решалось на «больше-меньше». Излишне говорить, что встреча была крайне напряжённой. В следующем туре «Енисею» предстоит ещё один мини-финал – противостояние с «Уралом».

«Посмотрите, я весь мокрый». В российском волейболе по-другому не бывает Два «Зенита» показали бицепсы, «Белогорье» — глубину состава, а борьба за выход в плей-офф начинается с новой силой.

Грусть тура

К сожалению, снова не порадовал своих болельщиков «Кузбасс». Как мы уже говорили, в выходные подопечные Туомаса Саммельвуо безропотно уступили казанскому «Зениту», а в среду также в трёх партиях проиграли их питерским одноклубникам. В состав кемеровчан вернулся их лидер Виктор Полетаев, однако, судя по всему, он пока находится не в той форме, в которой мы его привыкли видеть.



Питерцы закрыли Полетаева, который атаковал с крайне низким процентом – 35. В свою очередь, у подопечных Александра Климкина роль лидера взял на себя Камехо, который особенно помог команде во второй партии. Саммельвуо после сказал, что весь сезон нельзя провести на максимуме. Болельщикам «Кузбасса» остаётся надеяться, что это временный спад.

Забивала тура

Переход из «Новы» в московское «Динамо» положительно сказался на Романасе Шкулявичусе. Нет, он и в своей предыдущей команде регулярно был главным бомбардиром, но московский клуб – это всё-таки немного другой уровень. В непростой игре в Нижневартовске Шкулявичус набрал 24 очка, и это лучший показатель среди всех игроков команд Суперлиги в 18-м туре. Руководство «Динамо» должно быть довольно своим новичком.

MVP тура

В середине сезона «Факел» слегка буксовал, но в последних тура клуб из Нового Уренгоя снова встал на правильные рельсы. Немалая заслуга в этом доигровщика сборной России Егора Клюки. В игре с «Ярославичем» он набрал 22 очка, что является вторым показателем в туре после блестящего бенефиса Шкулявичуса. Но самое главное, что Егор атаковал с выдающимся процентом – 74.

Цифра тура

Пять. Именно столько побед подряд одержал новосибирский «Локомотив». Если мы говорили про небольшую пробуксовку «Факела» в середине сезона, то нечто похожее можно было отнести и к новосибирскому клубу. Главный тренер «Локо» Пламен Константинов признался, что в команде настраивались на продление победной серии, несмотря на участившиеся проблемы со здоровьем у игроков. В следующем туре новосибирцы отправляются в гости к главному аутсайдеру Суперлиги «Ярославичу» и имеют хорошие шансы продлить серию.

Цитата тура

«Матч тура», «Битва тура» — оба этих титула можно было отдать матчу между «Газпромом-Югра и «Уралом». 26:24, 27:25, 34:32 – иногда победа в трёх партиях даётся тяжелее, чем в пяти. Об этом после матча и рассказал капитан уфимцев Андрей Титич.



«Мы победили, может быть, из-за того, что Сургут не ожидал от нас такой прыти. Мы сейчас играем с перепадами – можем обыграть Белгород, а потом дома проиграть «Нове». Может, они где-то недонастроились, хотя должны были – мы ведь соседи и игра за шесть очков была. Сейчас уже им надо догонять, а нам дальше идти, не терять то, что нажили».