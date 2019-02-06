«Зениту» не грози! Белгород славно поборолся с Казанью, но проиграл

«Белогорье» уступило казанскому «Зениту» со счётом 1:3. Но болельщики вряд ли могут в чём-то упрекнуть свою команду. Битва была классной!

Долой избиение. Давайте борьбу!

Матчи «Белогорья» и казанского «Зенита» – всегда нечто особенное. Неважно, кто и на каких местах идёт в турнирной таблице, кто в каком составе и настроении. Противостояние Казани и Белгорода – это битва двух самых титулованных команд в российском волейболе. Болельщики это прекрасно знают, а потому эмоциональных сражений ждут с особым нетерпением.

Понятно, что в текущем сезоне «Белогорье» обновляется или даже строится заново, но и «Зениту» приходится переживать перемены. Кроме того, в Белгород действующие чемпионы наведываются с осторожностью: ведь именно здесь, чуть больше года тому назад они потерпели своё последнее на данный момент поражение в Суперлиге. Повторяться, казанцам, конечно, не хотелось.

«Зенит» в турнирной таблице идёт на привычном первом месте, «Белогорье» – на пятом. Но, опять же, матч прошлого тура «Зенит» – «Кузбасс» показал, что сама по себе турнирная таблица ничего не гарантирует: в Кемерово получилось избиение. А в Белгороде хотелось равной борьбы.

Без Полетаева как без рук. Обескровленный «Кузбасс» Казани не соперник В матче лидеров Суперлиги борьбы не получилось. «Зенит» очень легко обыграл «Кузбасс», ослабленный потерей лучшего игрока чемпионата.

Убийство планером

«Белогорье», по всей видимости, сделало ставку на подачу: подопечные Ковача рисковали, однако риск далеко не всегда получался оправданным – ошибок было много. Именно за счёт этих ошибок «Зенит» сумел на старте матча добыть себе небольшое преимущество – 6:4. Но под ликующие крики полных трибун «Космоса» «Белогорье» прибавило, и счёт в матче сравнялся – 10:10.

А затем на подачу вышел Вадим Лихошёрстов. Он, как и обычно, подавал планер, но сумел им так затруднить жизнь «Белогорью», что Ковач без особого эффекта потратил два тайм-аута, а равный счёт превратился в 10:16. Хозяева потеряли уверенность в своих силах и допускали ошибку за ошибкой. Особенно неудачный отрезок вышел у Петрича – он атаковал то в блок, то в аут.

Пропустив серию ударов, «Белогорье» всё же пришло в себя и даже сумело перейти в контратаку, добыв два брейковых очка, но Алекно тут же погасил пыл хозяев тайм-аутом, и «Зенит» сумел сохранить комфортный отрыв в четыре-пять очков. Съём казанцы старались не терять, в защите мячи поднимали здорово, а потому концовку сета провели максимально спокойно – 25:18.

Пушка страшная

Выиграв первый мяч во втором сете, «Белогорье» впервые повело в счёте. А за счёт классных подач Сафонова и Земчёнка минимальный отрыв удалось развить до счёта 6:2. И даже расстановки с Лихошёрстовым и Михайловым на подаче «Зениту» не помогала: у хозяев пошла игра в атаке: Перрин и Земчёнок добывали очки, даже пробиваясь сквозь массированный блок – 8:4.

«Иначе «Зенит» ничего не выиграет». Зачем Алекно мешал своим игрокам? В Казани сдавали экзамены и ели шаурму, в Уфе высадился десант римских легионеров, а Питер остался без багажа — удивительные итоги тура.

Эрвин Нгапет отлично провёл первую партию – семь результативных атак из девяти. Во второй он взял небольшую передышку, но когда у его команды возникли проблемы, включился по полной программе: и с игры забил, и с подачи, и в защите сыграл нестандартно и эффективно. «Зенит» провёл отличный игровой отрезок и, как показалось, без особого труда вышел вперёд – 9:8.

Качели продолжались до самой концовки партии. Отличный отрезок Дениса Земчёнка позволил «Белогорью» повести со счётом 16:13, но «Зенит» усилиями Нгапета и Михайлова восстановил статус-кво – 20:20. Больше того, казанцы даже вышли вперёд, но белгородцы сумели вырвать победу в сете: страшная пушка Сафонова на подаче позволила «Белогорью» выйти вперёд, а закончил всё Петрич, блокировавший Михайлова – 25:22. Вся борьба началась заново.

Игра со злостью

«Зенит» зарядился спортивной злостью, и оторвался от соперника со старта третьего сета. В атаке старались Нгапет, Андерсон и Михайлов, а помогал им Гуцалюк, который никак не мог забить из довольно удобных позиций. Начало сета изобиловало эпизодами, в которых обе команды отлично проявляли себя в защите. Казанцы были чуть лучше, потому и стабильно вели в четыре мяча.

В середине партии Ковач произвёл несколько замен, чтобы взбодрить команду и предпринять попытку погони, но классные подачи Андерсона позволили «Зениту» оторваться в счёте – 16:10. В середине партии наконец-то отличился Гуцалюк, но было уже поздно: казанцы исправно забивали свои мячи и не подпускали белгородцев. Никакой борьбы в концовке не получилось – 25:19.

Не грози «Зениту»!

«Белогорье» с первой же подачи набрало первое очко и подарило болельщикам надежду на то, что четвёртая партия может сложиться так же, как и первая. Однако в этот раз хозяевам умчаться вперёд не удалось: подопечные Ковача много ошибались, а у команды Алекно все атаки шли словно по рельсам: Нгапета, Андерсона и Вольвича выводили на шикарные позиции. В результате практически в каждой расстановке «Зенит» добывал брейковые очки и вёл в счёте – 12:8.

В следующем розыгрыше игроки «Зенита» смогли поднять мяч, успев положить ладонь на пол, и выиграть очко. Обмочаев на это отреагировал бурно: он был уверен, что мяч коснулся пола. Не мог либеро «Белогорья» успокоиться и после следующего розыгрыша – всё грозил кому-то по ту сторону сетки пальцем. И эти эмоции не пропали даром: раздосадованные хозяева провели ряд классных розыгрышей и в мгновение ока превратили пять очков отрыва в одно – 14:15.

Благодаря самоотверженным действиям Перрина в защите «Белогорье» цеплялось за соперника. «Зенит» всё время выигрывал один-два мяча, но белгородцы сохраняли надежду на спасение. Ошибка Андерсона на чистой сетке привела к тому, что в концовке счёт сравнялся – 21:21. Однако первый номер казанцев свою ошибку в критический момент смог исправить: заработал брейковое очко, которое и помогло «Зениту» выиграть третий сет, а вместе с ним и весь матч – 25:22.

Борьба действительно получилась на славу! Болельщики «Белогорья» вряд ли могут хоть в чём-то упрекнуть свою команду. Просто у «Зенита» запас прочности был больше.