Чуть не доигрались. «Динамо» не удалось легко победить «Заречье»

Женскому московскому «Динамо» в разгар сезона некогда не то что отдыхать, но даже тренироваться. В среду бело-голубые одержали важную победу над румынским «Бухарестом» в Лиге чемпионов, а уже в субботу принимали «Заречье-Одинцово». По подбору игроков и положению в таблице дружина Александра Сукомела выглядела безоговорочным фаворитом. Однако «Заречье» после неудачного старта турнира сейчас играет здорово, а москвички вынуждены выступать в жесточайшем графике. Всё это намекало на интригующий и непредсказуемый поединок.



Дополнительную перчинку в противостояние внесло зареченское прошлое многих волейболисток «Динамо». Да и афиша «тренер сборной России против базового клуба национальной команды» позволяла надеяться, что нас ждёт куда более интересный и боевой матч, чем рядовая игра вице-лидера с седьмой командой Суперлиги.

В шаге от сенсации

Подопечные Панкова вышли на площадку с отличным запалом. Анна Мельникова сначала пробила соперниц в нападении, а вскоре закрыла блоком Яну Щербань. Москвички никак не могли наладить подачу, позволяя оппоненткам вести в счёте. «Динамо» восстановило равновесие, но Панков оспорил попадание мяча в площадку и оказался прав. А сразу после видеоповтора отлично подала Татьяна Юринская – 9:6 в пользу «Заречья».



Только получив отставание «-3», «динамовки» переключило скорость и бросилось в погоню. Щербань не оставила шансов защите соперника, а Гончарова хитрой скидкой сравняла счёт – 10:10 — и заставила Панкова взять тайм-аут. Хозяйки площадки явно разыгрались, но отсутствие подачи не давало им совершить рывок. Стоило Щербань стабилизировать ввод мяча в игру, как перевес «Динамо» начал расти. При 17:14 арбитры зафиксировали ошибку у «Заречья», но Панков во второй раз за партию грамотно воспользовался видеопросмотром и доказал, что мяч коснулся пальцев блокирующих.

Тем не менее, бело-голубые подошли к концовке партии в роли лидеров. Подмосковные волейболистки много ошибались, а у столичной дружины здорово действовала либеро Дарья Талышева, которой помогали партнёры. Однако легко добраться до заветного рубежа в 25 очков хозяйкам не удалось. «Заречье» отказывалось проигрывать решающее очко и благодаря классной защите отыграло два сетбола. Сукомел прервал игру тайм-аутом и успокоил своих подопечных, которые уже в следующем розыгрыше поставили точку в сете. Очередная блестящая атака удалась Наталии Гончаровой – 25:23.

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Наталия Гончарова ставит стену

Начало второго сета во многом копировало первый. Изобретательность Виктории Руссу и мощь Ольги Бирюковой принесли команде из Одинцово преимущество в три очка, вынудив тренера соперниц быстро потратить тайм-аут. После паузы москвички пустились в погоню, но после эйса Бирюковой вернулись на «-3» — 5:8, а блок Марии Воробьёвой после удара Гончаровой только усугубил положение «Динамо» — 7:11.



«Заречье» держало хороший уровень, а москвички часто ошибались в организации атак. Майя Огненович угодила в аут со странной передачи Екатерины Любушкиной, что чётко показал видеоповтор. Плюс ко всему у хозяек по-прежнему хромала подача. Любушкина помогла «Динамо» подтянуться под скандирование «верим в команду». Панков тут же отреагировал тайм-аутом, но сбить пыл бело-голубых не смог. Гончарова заработала важное очко после подвига Талышевой в защите, а после блока Ирины Фетисовой счёт стал равным – 18:18.

К чести «Заречья», даже упустив преимущество, команда не опустила рук и продолжила бороться. Волейболистки из Одинцово вернули лидерство, а после классной атаки Юринской приблизились к победе в сете – 22:19. Но вновь, как и в первой партии, концовка превратилась в демонстрацию мастерства игроков «Динамо». Подачи Фетисовой склонили чашу весов на сторону хозяек, а роковыми для «Заречья» стали два кряду блока Гончаровой – 25:23.

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«Заречье» меняет сценарий

Дебют третьей партии получился равным, но «Заречье» не стало нарушать традицию встречи и вышло вперёд. Анна Мельникова выдала серию фантастических подач, после чего преимущество её команды выросло до солидных «+6» — 10:4. Сукомел во время тайм-аута буквально проорал: «Давайте соберёмся, девочки, надо собраться». Конечно, было бы глупо рассчитывать, что москвички смиряться с поражением и будут готовиться к четвёртому сету. Майя Огненович наладила хорошую доставку мяча до Гончаровой, а затем и сама поставила в тупик приём «Заречья» коварным планером. Отставание бело-голубых быстро сократилось вдвое – 9:12.



К середине сета перевес гостей стал минимальным. Мельникова заработала ещё одно брейковое очко, но собственные ошибки не позволяли «Заречью» чувствовать себя комфортно. Наталия Гончарова практически безошибочно завершала атаки «Динамо», а Любушкина не без доли везения сравняла счёт с подачи – 18:18. Третий сет кряду подмосковные волейболистки растеряли преимущество, но снова не расклеились и отчаянно бились с фаворитками. Валерия Гончарова отметилась эйсом, а Бирюкова накатом попала по пальцам Гелене Гавелковой – 22:22. Сукомел взял тайм-аут и попросил девушек успокоиться, но даже классная игра в защите не уберегла «Динамо» от трудностей. Убойные подачи Руссу вывели «Заречье» на сетболы, но Виктории и этого показалось мало – её эйс помог гостям перевести встречу в четвёртый сет – 25:22.

«Динамо» просыпается и побеждает

Болельщики «Динамо» после провала в концовке третьего сета были вправе ожидать от своих любимиц более уверенной игры, и москвички надежды фанатов оправдали. На подаче Фетисовой Щербань и Гончарова раз за разом прошивали оборону соперниц – 7:2. Завладев солидным перевесом, москвички вновь заиграли более спокойно, явно не желая затрачивать больше сил, чем это было необходимо. Огненович порадовала зрителей парой эффектных скидок, а стоило соперницам немного подобраться в счёте, как Екатерина Любушкина своими подачами практически убила интригу. Она же атакой на чистой сетке принесла бело-голубым последнее очко в матче.



Сразу после окончания встречи было видно, что «динамовки» радуются успеху искренне – слишком много сил им пришлось затратить, чтобы сломить сопротивление волевой команды Панкова. Если «Заречье» продолжит в том же духе, то способно завершить «регулярку» значительно выше текущего седьмого места. «Динамо» же продолжает преследовать калининградский «Локомотив», не сбрасывая со счетов и Лигу чемпионов.



Ох и жаркой будет вторая часть сезона!