Эпидемия гриппа. Обескровленная «Уралочка» уступила казанскому «Динамо»

Встреча между двумя российскими клубами стала едва ли не самой интересной в четвёртом туре женской волейбольной Лиги чемпионов. Обе команды ведут активную борьбу за вторую строчку в группе и возможность продолжения борьбы на турнире. В Екатеринбурге «Уралочка» была сильнее в трёх партиях и имела преимущество по очкам в таблице. Подопечным Ришата Гилязутдинова необходимо было побеждать в трёх партиях, и задача казалась очень непростой.

У чемпиона проблемы? «Уралочка» не оставила шансов московскому «Динамо» «Динамо» не проигрывало «Уралочке» почти пять лет. Серия прервалась сегодня. И в этом большая заслуга подопечных Николая Карполя.

Неравные силы

Несколькими днями ранее клубы встречались в рамках Суперлиги, и казанские волейболистки с трудом одолели команду Николая Карполя в четырёх партиях. Всё располагало к ещё более напряжённому поединку, ведь на кону стоял успех в Лиге чемпионов. На деле же всё вышло иначе.

Карполь признался, что многие ведущие игроки его команды заразились эпидемией гриппа, которая гуляет в эти недели в Екатеринбурге. Уже в матче чемпионата волейболистки «Уралочки» играли не в оптимальном состоянии, и их здоровьем решено было не рисковать. Поэтому в Казань отправился, по сути, второй состав клуба.

«Планер» Старцевой

Несмотря на это, «Уралочка» неплохо начал сет и какое-то время даже вела в счёте. Но стоило подопечным Гилязутдинова добавить и собраться, как ситуация пришла в то состояние, которое ожидалось. Особенно тяжело гостям почему-то было на подаче Евгении Старцевой. «Планер» от связующей сборной России раз за разом ставил в тупик принимающих «Уралочки».



К середине партии преимущество «Динамо» стало очень солидным – 18:10. Но уральская молодёжь не развалилась и даже сумела вдвое сократить отставание – 21:17. Особенно ярким получился затяжной розыгрыш, в котором обе команды тащили сумасшедшие мячи в защите, а завершила всё в пользу «Уралочки» Диана Балай, отыгравшаяся от блока. Тем не менее, хозяева уверенно довели партию до победы – 25:19.

Спаслись разок. Как «Динамо-Казань» проиграло фавориту Лиги чемпионов Турецкий «Экзачибаши» мог закончить игру в трёх сетах, но почему-то бросил играть раньше времени. «Динамо» вырвало партию, но не более.

Надежда для «Уралочки»

Справедливости ради, надо сказать, что и Казань активно использовала своих молодых волейболисток – Анну Котикову и Татьяну Кадочкину. Последней не исполнилось ещё и 16 лет! Но разница в том, что у Гилязутдинова это было осмысленное решение, а у тренерского штаба «Уралочки» — вынужденное ввиду отсутствия других вариантов.

Во второй партии гости заиграли быстрее, что позволило гораздо чаще обманывать казанский блок. 6:5, 7:6 – «Динамо» никак не могло создать тот отрыв, который позволял бы им чувствовать себя спокойно.



Более того, вскоре счёт стал и вовсе равным – 10:10. Но несколько ошибок на приёме у «Уралочки» позволили хозяевам резко уйти в отрыв – 16:11. Конечно, сказалось и то, что один из немногих основных игроков екатеринбургского клуба Екатерина Евдокимова была не готова провести полный матч без замен. Итог – 25:17 в пользу Казани.

Гилязутдинов: пятисетовый матч наши с «Уралочкой» шансы на плей-офф не улучшит

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур



«Динамо» (Казань, Россия) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:21)

Под контролем

В начале третьего сета «Уралочка» повела со счётом 6:3 после серии удачный подач Дианы Балай. Казанские волейболистки с большим трудом смогли вернуться в борьбу и не позволили поймавшим кураж гостям уйти далеко вперёд – 9:10. Дальше всё пошло по уже знакомому сценарию. Хозяева к середине партии взяли ситуацию под контроль и уже не отпускали игру из рук.



Проводить лишний сет не было в планах Гилязутдинова, а молодые игроки «Уралочки» дали «Динамо» достойный бой, но добиться результата пока оказались не готовы. Казань выиграла матч в трёх сетах и сохранила неплохие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Уралочке» же надо будет совершить чудо и победить турецкий «Экзачибаши» и надеяться, что такое же чудо не совершит «Динамо».