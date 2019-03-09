«Расслабьтесь вы, Господи!» Какой из «Зенитов» больше напрягался в дерби?

Дерби

Семь тысяч зрителей на матче российской волейбольной Суперлиги – это не мечта и не сон. Это реальность! В Санкт-Петербурге переживают не только за футбольный «Зенит», а потому трибуны волейбольной арены заполняются регулярно. Разумеется, на матче с главным конкурентом – «Зенитом» из Казани – свободных мест тоже не было. Принципиальное сражение, дерби, повторение прошлогоднего финала чемпионата России, в конце концов. В отечественном волейболе есть много классных противостояний, но битва «Зенитов», возникшая буквально полтора года тому назад, уже стоит особняком и привлекает внимание всех болельщиков.

«Получаю письма от молодых волейболистов. Спрашивают, как у меня получилось» Когда-нибудь по карьере Алексея Сафонова снимут кино. А пока он помогает питерскому «Зениту» побеждать на всех фронтах.

Предстартовые расклады – за Казань. Во-первых, потому что команда Алекно занимает первое место в турнирной таблице и может чувствовать себя совершенно спокойно. Во-вторых, потому что счёт в истории противостояния – 5:1 в пользу казанцев. В-третьих, потому что хозяева остались без лидера – приболел Камехо. Но Питер, конечно, готовился биться.

Не битва, а спарринг

Начало матча получилось неоднозначным. Обе команды не торопились выплёскивать все свои эмоции, а, скорее, берегли их на ближайшее будущее. А пока волейболисты раскачивались, было множество ошибок, атак в аут, неудачных подач. Будто и не битва, а тренировочная игра.

Постепенно игроки один за другим начали включаться в игру. Первым разыгрался Александр Волков, уже на старте добывший своими атаками и блоком полдюжины очков. Активизировался и Сергей Антипкин, своим эйсом позволивший Питеру добыть комфортный отрыв – 10:6.

А у казанцев игра всё не шла. Ошибок было много, эффективность в атаке – низкой. Хозяева уверенно вели в счёте с разницей в два-три очка, а гости никак не могли устроить полноценную погоню. А в самой концовке Питер и вовсе блистал: мяч в площадку вколотил Лукаш Дивиш, от тройного блока забил Грозер. Алекно взял тайм-аут при счёте 19:24, однако пауза вряд ли была нацелена на спасение сета. Чуда, конечно, не случилось: блок хозяев и 25:19 на табло.

«Расслабьтесь вы, Господи!»

Старт второго сета получился таким, будто бы и не было никакой паузы. У «Зенита» из Казани не получалось практически ничего: атаки летели то в блок, то в аут, отскоки были неудачными, а подачи вообще летели куда угодно, только не в площадку. Хозяева площадки наоборот поймали кураж, успешно играли в защите и хорошо подавали. В дебюте питерцы повели – 8:5.

Полосу неудач для Казани закончил Эрвин Нгапет, с помощью которого гости сначала отыграли три очка подряд и сравняли счёт, а затем и вышли вперёд – 12:11. Климкин тут же взял тайм-аут и попросил изменить реакцию на мощную подачу казанцев. А после речи тренера пару слов добавил и капитан: «Парни, перестаньте нервничать. Расслабьтесь вы, Господи!» – призвал Волков.

Но слова не помогли. После неудачной первой партии заметно прибавил Максим Михайлов, а Бутько стал чаще снабжать быстрыми передачами Нгапета. Атаки гостей были, как правило, такими точными и мощными, что поднять их было невозможно. Казанцы, как заработали отрыв в два очка в середине партии, так и сохранили его до конца сета – 25:22. В концовке гостям, правда, помог арбитр, не уследивший за сложным эпизодом, но и Климкин просмотр не взял.

«Сами всё отберём!»

Начало третьего сета было зеркальным ко второму: те же 8:5, но уже в пользу Казани. Казалось, гости нащупали свою игру и начнут отрываться, но у хозяев нашёлся свой джокер: Климкин заменил Антипкина на Панкова, и Павел истерзал соперника и мощной подачей, и свежим взглядом на атаки. А когда проснулся Дивиш, борьба в партии началась сначала – 10:10.

И наконец-то пошли яркие эмоции. Обе команды прочувствовали вкус игры, присмотрелись к сопернику и начали показывать волейбол очень высокого качества. Количество невынужденных ошибок свелось к минимуму, зато всё больше стало эпизодов с яркими спасениями, подъёмами мёртвых мячей. Особенно старались подгоняемые овациями болельщиков хозяева. Но Казань всё равно играла чуть точнее, а потому была впереди буквально на одно-два очка.

Классная подача Бутько позволила Казани войти в концовку с более солидным отрывом – 21:17. Хозяева взяли тайм-аут, и Климкин был лаконичен: «Включаемся, не ждём. Сами всё отберём у них!» Санкт-Петербург всё-таки включился, но слишком поздно: Дивиш и Грозер провели пару классных атак, однако два эйса Сурмачевского принесли Казани победу без нервов – 25:20.

Вольвич решает

В четвёртой партии напряжённая битва возобновилась. Питерский «Зенит» освежил состав: на площадке остался Панков, вышли Сергей Червяков и Дмитрий Макаренко. Новые силы помогли Санкт-Петербургу держаться на равных с Казанью. Кроме того, с особой страстью играл Георг Грозер, едва не получивший предупреждение за бурное проявление эмоций. Подача у немца по-прежнему никак не получалась, но с игры он был практически безупречен.

До самой середины партии команды шли ноздря в ноздрю – 5:5, 10:10, 15:15. Казанцы чаще выходили вперёд, но и питерцы порой добывали брейковые очки. Павел Панков, например, сделал это в важнейший момент: подал навылет и вывел хозяев вперёд – 17:16. Подача Панкова была очень мощным оружием, но исход партии предопределила не она. При счёте 20:19 в пользу Казани мяч в руки взял Вольвич и, дважды воспользовавшись несогласованными действиями принимающих игроков, послал мяч точно в площадку – 22:19. Такие концовки казанский «Зенит» обычно никому не отдаёт. Не отдал и в этот раз, добыв победу в сете 25:21 и в матче – 3:1.

Волейболисты из Санкт-Петербурга не смогли порадовать своих поклонников победой над фаворитом, зато впечатлили их красивым волейболом высокого качества. Как же здорово, что в России есть такой мощный чемпионат! А ведь все главные игры ещё впереди.