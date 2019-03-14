Польская дубина. Как «Зенит» всё-таки проиграл в Лиге чемпионов

Питерский «Зенит» показательно уничтожил звёздную «Скру» в одном сете. Но ещё три, увы, проиграл. Впервые в своей истории в Лиге чемпионов.

Главная потеря

В четвертьфинале Лиги чемпионов слабых соперников не бывает – это всем хорошо известно. На себе это прочувствовал и питерский «Зенит» – дебютант главного клубного турнира Европы, сходу добравшийся до плей-офф. Питерцы, выиграв все шесть матчей, попали в первую корзину, а потому могли рассчитывать на милость жребия. Но российской команде попалась польская «Скра» – команда с блестящей историей и звёздным составом с чемпионами мира.

«Расслабьтесь вы, господи!» Какой из «Зенитов» больше напрягался в дерби? Битва «Зенитов» из Санкт-Петербурга и Казани получилась эффектной. Результат – ожидаемым. Фаворит проиграл одно сражение, но не войну.

Только в стартовом составе «Скры» в домашнем матче появились четыре чемпиона: Ломач, Кохановский, Влажли и Клос. Со скамейки начинал игру Шальпук. «Зенит» таким классом исполнителей похвастать не мог. Более того, ослабила команду потеря Камехо. Нужно было рассчитывать на имеющихся исполнителей, минимум брака и боевой дух.

Впрочем, и «Скра» была настроена на битву. Раз уж «Гданьск» накануне навязал борьбу казанскому «Зениту», то рассчитывать на слабость «Скры» было опрометчиво.

Без подачи нет борьбы

Поляки начали матч очень мощно. Они навязали «Зениту» очень быструю игру, атаковали преимущественно первым темпом и сразу же уверенно повели – 7:3. «Зениту» нужно было создавать сопернику проблемы на подаче – но как? Приём у поляков был очень хорошим.

Хорошая атака Сафонова и эйс в исполнении Антипкина позволили «Зениту» вкатиться в игру и подобраться к сопернику, однако «Скра» гостей к себе ближе чем на три очка не подпускала. Печалило и то, что сами питерцы время от времени допускали невынужденные ошибки.

Грозер бился с польским блоком с переменным успехом, Дивиш, к сожалению, смотрелся блекло. А ещё в концовке у «Зенита» пропала подача. Ясно, что отыграться со счёта 15:20 без классной подачи почти невозможно. Питерцы и не отыгрались: есть лёгкая победа «Скры» – 25:18.

Невероятные «плюс десять»

Продолжения неудачная серия первой партии не получила. Две классные атаки «Зенита», ошибка Клоса и две шикарные подачи Грозера подарили «Зениту» весомый отрыв – 5:1. Роберто Пьяцца тут же взял тайм-аут, но не помогло: Грозер продолжил заколачивать гвозди в чужую половину площадки, помогал ему Макаренко. Начало сета Питер выиграл в одну калитку – 10:3. Георг явно завёлся и своими эмоциями заряжал партнёров по команде – от уныния не осталось и следа.

А ещё исчезли проблемы на подаче. Когда «Скра» стала поднимать голову и сокращать отрыв, Сивожелез сделал два эйса, заставил тренера поляков впустую использовать тайм-аут, и принёс команде невероятные по первому сету «плюс десять» – 17:7. По большому счёту, в этой партии борьба за победу закончилась. Команды никуда не рвались и спокойно доиграли – 25:13.

Первым дрогнул «Зенит»

Польские трибуны, затихшие в концовке второй партии, после паузы начали постепенно оживать. И было от чего: Ломач и Кохановский атаковали здорово, и «Скра» вырвалась вперёд – 7:4. Но «Зенит» всё-таки создавал сопернику проблемы в приёме, а потому счёт сравнял – 10:10.

Дважды здорово сыграв на блоке, питерцы смогли добыть минимальное преимущество, однако дальше продвинуться не получалось. Игра выровнялась, а интрига в третьей партии накалилась до предела. Команды набирали очки по очереди и ждали друг от друга судьбоносной ошибки.

Допустил её «Зенит». А спровоцировал Влажлы. Одной подачей он сильно затруднил питерцам приём, а другой сразу же набрал очко – 22:19. В критический момент дрогнули Антипкин и Сивожелез: первый подал в аут, второй – заступил. «Скра» же своё не отдала – 25:22.

Волейбол. Лига чемпионов. Белхатув, Польша

Четвертьфинал. Первый матч



«Скра» (Польша) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18)

На заказ не выиграли

Четвёртую партию «Зенит» начал очень бодро, но «Скра» классной игрой в защите и атаками Эбадипура и Кохановского быстро завязала борьбу – 5:5. Питерцы вроде бы играли не хуже соперника, но если хозяевам в эпизодах хватало миллисекунд и миллиметров, то гостям – нет. Только у Грозера получалось мощно пробивать польский блок, однако его усилий хватало.

До середины партии «Зенит» и «Скра» шли на равных, однако затем поляки стали отрываться. Где-то у питерцев пошли ненужные ошибки, где-то поляки усилили игру первым темпом. И при счёте 12:16 Климкин был вынужден брать тайм-аут – ситуацию нужно было спасать!

Но выиграть несколько очков на заказ не получилось. Поляки сохранили отрыв в четыре-пять очков до самой концовки, и уже там «Зенит», как показалось, сдался: будто игроков чем-то тяжёлым по голове ударили, лишив жажды борьбы и позитива. Каждое новое очко «Скры» болельщики встречали ликованием, и хозяева, подгоняемые трибунами, не стали затягивать окончание матча – 25:18. Питер уступил, но пока ещё ничего не потерял. Второй матч команда Климкина будет играть дома. Возможно, вернётся Камехо. Шансы пройти поляков есть.