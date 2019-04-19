Олимпийский чемпион оказался не нужен в России. Теперь Гранкин тащит немцев

Призёра двух Олимпиад выставили из клуба посреди сезона. В России он никому не был нужен. А в Германии ведёт клуб к медалям.

Долгие годы связующий Сергей Гранкин был одним из ключевых игроков сборной России. Порой казалось – важнейшим, незаменимым. Но незаменимых нет. Вот и Гранкин как-то внезапно потерял всё доверие и оказался никому в России не нужен буквально посреди сезона.

Однако в его опыт и умения поверили в «Берлине». Отъезд Сергея в Германию неожиданно порадовал всех: и поклонников немецкого клуба, и самого Гранкина, потащившего команду к медалям.

Неудавшееся возвращение

В межсезонье связующий, с которым сборная России выиграла бронзовые медали Олимпиады в Пекине и феерическое золото Игр в Лондоне, вернулся в Москву после сезона в Белгороде. Это можно было назвать возвращением домой: Гранкин отыграл в «Динамо» больше 10 лет. К тому же спортивным директором клуба был его агент – Владимир Касторнов.



Но с самого старта у москвичей не заладилось. Игра не шла. Команда проиграла даже «Ярославичу», прочно обосновавшемуся на последнем месте. После ряда болезненных поражений клуб покинули главный тренер Борис Колчин и Касторнов. А новому наставнику – Константину Брянскому – Гранкин оказался не нужен.



Как заметил сам пасующий, новый тренер пришёл уже с готовым решением. Кроме того, контракт с Гранкиным расторгли в одностороннем порядке, без компенсации. По какой причине – неизвестно.

Налево пойдёшь…

Самым реальным долгое время был вариант с «Ярославичем». Клуб получал опытного пасующего, который мог бы помочь молодому составу выбраться со дна Суперлиги, а Гранкин в таком случае не терял бы половину сезона. К тому же Ярославль – не чужой город для Сергея, ведь там он начинал свою профессиональную карьеру.



Интересовались связующим и в польском «Радоме». Клуб, в котором выступает Максим Жигалов, потерял из-за травмы игрока сборной Словении Деяна Винчича и рассматривал вариант с Гранкиным. Но словенец быстро поправился, и необходимость в россиянине отпала.



Третьим был «Берлин». Немцы долго думали, ведь Гранкин не мог помочь им в Лиге чемпионов, поскольку заигран за «Динамо». Но всё же решение приняли, и опытнейший связующий отправился в Германию.

С корабля на бал

Перед началом сезона клуб провёл мощную селекционную кампанию. Команду возглавил француз Седрик Энар, работавший в «Туре». Состав обновился практически полностью: команду пополнили игроки сборной США Бен Патч, Джефф Джендрик и Дастин Уоттен, французы Николя Ле Гофф и Самуэль Туйя, игроки сборной Германии Мориц Райхерт и Ян Циммерманн, австралиец Адам Уайт. Кроме того, по ходу сезона из развалившегося польского «Щецина» удалось подхватить либеро Николя Россара.

Вот только игры у команды не было. Она с огромным трудом обыгрывала тех, кто слабее на голову, а конкурентам проигрывала. Совсем загрустил Патч, проигравший место в основе Кайлу Расселу, доигровщики менялись как перчатки, но результата не было никакого. Зашаталось кресло и под Энаром: руководство явно не рассчитывало на такой результат.



Гранкин, подписав контракт, попал с корабля на бал: на матч с главным конкурентом по чемпионату – «Фридрихсхафеном». Энар не выпустил россиянина в стартовом составе, но пытался с его помощью повлиять на ход встречи. Правда, особого эффекта это не принесло: безрадостные 0:3. Но за одну тренировку что-то поменять не смог бы никто.

Ни единого поражения

Достаточно привести одну цифру: 0. Ровно столько поражений «Берлин» потерпел в чемпионате Германии до конца его регулярной части. 9 матчей – 9 побед. В клубе поверили в пасующего, а тот с каждым матчем вселял всё большую уверенность в партнёров.

Ближе к плей-офф в «Берлине» поняли, что не ошиблись с Гранкиным. Поэтому, когда у Яна Циммермана появилось предложение из бельгийского «Маасейка», клуб со спокойной душой отпустил игрока сборной Германии. Протекционизм протекционизмом, а конкуренцию никто не отменял.

Быстро россиянин стал и любимцем болельщиков. Социальные сети «Берлина» тоже не обходят его стороной. Кажется, Гранкину действительно комфортно за рубежом. Останется ли он в Германии? Не факт. Уже сейчас ходят слухи о переходе связующего в хорошо знакомый ему клуб. Возможно и продолжение карьеры в одной из топовых европейских лиг.

Да, у Сергея непростой характер – ни одному тренеру с ним не будет легко. Но когда он получает 100% доверия, он – один из лучших, если не лучший связующий в мире. Другой вопрос, что этого самого доверия в последние годы игрок не ощущал.

Что будет дальше?

Кажется, Гранкин с Энаром притираются друг к другу. Нельзя сказать, что всё проходит абсолютно гладко, но определённое взаимопонимание есть. В четвертьфинале «Берлин» прошёл «Дюрен» в трёх матчах. В полуфинале Гранкин и компания играют с «Хипо Тиролем». Не удивляйтесь, это уже не австрийский клуб, а команда из Унтерхахинга. Австрийцам стало тесно во внутреннем чемпионате, и они объединились с немецким клубом, чтобы играть в первенстве Германии. Кстати, на позиции диагонального там выступает россиянин Кирилл Клец.



Пока счёт в серии до трёх побед 2-1 в пользу Гранкина и компании. Если столичному клубу удастся пройти в финал, там его будет ждать «Фридрихсхафен» с последней гастролью тренера-чемпиона мира Витала Хейнена. И шансы на победу в этой дуэли у «Берлина» будут повыше, чем в первом матче Гранкина. Однозначно.