Под откос. «Динамо» не заметило «Локомотив» на площадке

В женской волейбольной Суперлиге настала пора решающих матчей. В Москве в первой встрече финальной серии «Динамо» принимало калининградский «Локомотив». Матч продолжался всего 75 минут. Это время пролетело просто мгновенно. У обеих команд остались силы на вторую игру, которая состоится уже завтра.

«Динамо» круче даже без приёма

Первая партия первого финального матча началась для команды из Калининграда ошеломляюще. Екатерина Орлова подала в сетку, а у москвичек на подачу вышла сербская связующая Майя Огненович, которая отправляла мячи на чужую половину площадки до тех пор, пока в атаке не ошиблась Наталия Гончарова.



Это было первое очко «Локомотива» в сете. Счёт к тому моменту стал 6:1 в пользу «Динамо». Потом 8:2, 10:3, 13:3. Калининградские волейболистки ничего не выигрывали сами – очки динамовки набирали и за себя, и за соперниц. Лишь второй тайм-аут Андрея Воронкова встряхнул команду. Орлова закрыла блоком Гончарову, Юлия Кутюкова в атаке отыгралась от блока. На короткий отрезок времени «Локомотив» даже перехватил инициативу.



Но из-за детских ошибок вновь позволил «Динамо» сделать отрыв огромным.

В составе бело-голубых выделялась связующая. Огненович настолько разнообразно пасовала, что калининградский блок просто не успевал перемещаться. У «Динамо» было много атак на одиночном блоке или вообще на чистой сетке. При этом хозяйки гораздо хуже играли в приёме – в этом компоненте просто ничего не получалось у Яны Щербань, но блоком набрали всего на два мяча меньше, чем «Локомотив» — в атаке.

Это. Просто. Разгром

Во второй партии «Локомотив» присутствовал на площадке и пытался сопротивляться лишь в самом начале. Но несколько неудачных действий кубинской диагональной Аны Клегер разрушили всё то, чего старательно добивались гости. Их связующая Бояна Живкович пыталась построить игру в атаке без кубинки, но это было сложно.



«Динамо» просто разметало «Локомотив» по площадке. Словно играли команды разного класса. И эту разницу делала Огненович. Был эпизод, когда у москвичек не было либеро, но на игре команды это никак не сказывалось. Калининградки только отбивались, но делали это крайне неудачно.



Динамовский блок цеплял абсолютно все мячи даже после мощнейших атак Ирины Воронковой, ну а после такого смягчения спокойно шла доводка и атака. Шансов у «Локомотива» не было никаких.

Иллюзия борьбы

В третьей партии «Локомотив» не просто навязал борьбу, но даже повёл в счете два очка. Разыгралась Клегер. Ну, как разыгралась – несколько раз сыграла удачно, как от неё и ждут. Однако вовремя взятый наставником «Динамо» Александром Сукомелом тайм-аут остановил порыв соперниц.



Динамовки набрали четыре очка подряд и вышли вперёд. Как ни старался «Локомотив», но максимум, что могла сделать команда – сравнять счёт. Может быть, команда Андрея Воронкова и смогла бы зацепиться за партию, но в концовке перестала подавать. Сплошные ошибки на собственной подаче исключили любые другие варианты, кроме поражения. Шанс реабилитироваться у «Локомотива» будет завтра. А у «Динамо» будет шанс увеличить преимущество в финальной серии.

Женщины. Суперлига

Финал. Первый матч

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград) – 3:0 (25:17, 25:11, 25:22)

Счёт в серии – 1:0