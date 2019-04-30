Чемпион остался прежним. «Динамо» не дало «Локомотиву» шансов

У калининградской команды только Ирина Воронкова была безупречна, а у московской решала не только Наталия Гончарова.

Московское «Динамо» в четвёртый раз подряд завоевало золотые медали чемпионата России по волейболу среди женщин. Финальную серию Суперлиги бело-голубые выиграли у калининградского «Локомотива» в трёх матчах. Причём в гостях не дали соперницам никаких шансов. Точку в золотом для «Динамо» сезоне логично поставила Наталия Гончарова – бессменный лидер команды.

Лёгкий старт, но сложная концовка

Начало первого сета прошло в борьбе за преимущество в счёте. Поначалу вёл «Локомотив», и мог даже повести два очка, но Ирина Фетисова, блестяще играющая в плей-офф, реализовала атаку первым темпом. Правда, арбитры показали, что был аут, но «Динамо» отстояло свою правоту с помощью видеоповтора.

Через несколько розыгрышей на подаче Яны Щербань москвички начали уходить вперёд – три очка подряд, одно из которых принесла Наталия Гончарова, после высочайшего прыжка воткнувшая мяч в площадку поверх выпрыгнувшего блока. «Динамо» в этот отрезок времени играло просто великолепно: игроки подавали, принимали, блокировали, страховали.

Разрыв в счёте вырос до шести очков.Небольшой спад у динамовок случился в середине сета, когда «Локомотив» набрал три очка подряд. Но приблизиться вплотную москвички хозяйкам не дали. «Динамо» меньше ошибалось, превзошло «Локомотив» в атаке, на подаче и на блоке.

Отыграть четыре сетбола и всё равно проиграть

Вторая партия прошла по тому же сценарию. В начале сета шла борьба за инициативу, а потом «Динамо» ушло вперёд и держало преимущество. В составе бело-голубых не выпадал никто, тогда как у «Локомотива» вновь выпала из игры кубинская диагональная Ана Клегер. Связующая Бояна Живкович старалась задействовать её в атаке только в крайних случаях, но всякий раз москвички легко блокировали Клегер.

Так что опция у Живкович была только одна – Ирина Воронкова. Доигровщица «Локомотива» и на приёме отрабатывала, и своими подачами создавала сложности динамовкам, и атаковала и на передней линии, и даже на задней, отзываясь на призыв к пайпам. Благодаря её игре и активности центральной блокирующей Юлии Подскальной «Локомотиву» удалось сократить отставание до минимума, но тут же «Динамо» вновь отрывалось.

У связующей москвичек Майи Огненович было гораздо больше вариантов – и в четвёртую зону, и на Гончарову, и первый темп сербка задействовала. В концовке партии счёт был 24:20, динамовкам оставалось набрать всего лишь одно очко для победы в сете, и тут почти случилось чудо. До этого наставник «Локомотива» Андрей Воронков поменял Юлию Кутюкову, у которой, как и у Клегер, совсем ничего не получалось в атаке, на Валерию Сафонову. А потом сделал обратную замену, и на подаче Кутюковой хозяйкам удалось сравнять счёт.

Но спасти партию не удалось. Две мощнейшие атаки Гончаровой, и «Динамо» осталось взять один сет до золота.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Третий матч



«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (21:25, 24:26, 21:25).

Счёт в серии — 0-3 (0:3, 2:3, 0:3).

Золотая партия

Откладывать решение вопроса с чемпионским титулом динамовки не стали. В третьем сете у бело-голубых начала подавать чешская доигровщица Хелена Хавелкова, которая до этого допустила пять или шесть ошибок подряд. Но она чуть изменила подачу, перешла на накат и тут же отметилась эйсом. Потом отличный блок – и разница в счёте увеличилась до трёх очков.

Её «Динамо» не только держало, но увеличило. Чемпионки играли спокойно, на классе, а «Локомотив» не завели ни фантастически болевшие трибуны, ни мелкая перебранка между Подскальной и Хавелковой. Но «Динамо» просто было сильнее.

Последнее очко в матче принесла москвичкам Наталия Гончарова, и это было символично. Огненович дала своему капитану возможность закончить матч и сезон. «Динамо» — чемпион в четвёртый раз подряд, а «Локомотив» в первый год своего существования пробился в Лигу чемпионов. Это прекрасный результат.