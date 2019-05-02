«Никто не рассчитывал на финал в три матча». Как «Динамо» стало чемпионом

Московское «Динамо» в седьмой раз в своей истории и в четвёртый раз подряд стало чемпионом России по волейболу среди женских команд. Финальную серию с калининградским «Локомотивом» москвички завершили в кратчайшие сроки: за три матча, в двух из которых самым ценным игроком была признана блокирующая Ирина Фетисова. Она и рассказала «Чемпионату» о решающих шагах команды к чемпионству.

— Ирина, вы очень часто были задействованы в атаке в финале, стали MVP двух матчей...

— У нашей связующей Майи Огненович такой стиль игры, что она любит играть с первыми темпами. Что я, что другие девчонки получали достаточно передач как на тренировках, так и на играх, за что ей большое спасибо.

— Таким был план на все финальные матчи?

— Не могу ответить на этот вопрос, но не потому, что это какой-то секрет (улыбается). Я знаю, что Майя и Марина Бабешина оставались с тренером отдельно и обсуждали конкретные действия. У нас есть общее собрание, а есть беседы с игроками по амплуа. У блокирующих – работа на блоке, у связок – ведение игры, у доигровщиц – игра на приёме.



— Лично для вас матчи плей-офф стали лучшими в сезоне?

— В каких-то моментах, возможно. Но чем-то я и недовольна была. Не могу сказать, что я в восторге. Я не люблю оценивать свою игру, пусть это делают другие.

— «Локомотив», если смотреть со стороны, вы обыграли просто на классе.

— В Калининграде очень сильная команда с отличными болельщиками. Я очень рада, что в нашей Суперлиге появилась такая команда, с таким великолепным залом. А мы и сами удивлены тому, что так сложилась финальная серия. Никто и не рассчитывал, что сможем закончить финал всего за три матча. Не могу сказать, что именно не получилось у «Локомотива», потому что смотрю на свою команду и горжусь – девочками, тренерами, врачами, массажистами, всеми сотрудниками и руководством клуба.



— Кажется, в полуфинале с «Уралочкой» у «Динамо» было гораздо больше проблем, чем в финале.

— Это действительно так. Мы и ожидали такого сопротивления от «Уралочки». Никто не думал, что можно выйти и не напрягаясь обыграть такую команду. Девчонки из «Уралочки» показали просто великолепный волейбол, потрясающую мотивацию. Если бы можно было оценить в процентах, они процентов на 500 были настроены. Нам было очень сложно перебороть их в эмоциональном плане, настолько они были заряжены на борьбу. Мне очень импонирует тот волейбол, который показывает «Уралочка». Понятно, что когда они играли против нас, было не очень приятно.



— Не было опасений во втором матче полуфинала, что борьбы за золото может и не получиться?

— Перед четвёртой партией того матча мы понимали, что у нас остался последний шанс, деваться просто некуда. Поговорили, обсудили, что нужно больше помогать друг другу, страховать, тащить в защите. И это сработало.

Чемпион остался прежним. «Динамо» не дало «Локомотиву» шансов У калининградской команды только Ирина Воронкова была безупречна, а у московской решала не только Наталия Гончарова.

— Та партия стала ключевой в плане настроя «Динамо» на все дальнейшие матчи?

— Я бы сказала, что не партия, а весь второй матч с «Уралочкой» показал, на что мы действительно способны. Мы проявили себя командой, единым целым. Несмотря на все проблемы, несмотря на проигранную первую встречу на своей площадке, несмотря на то, что уступали по сетам в ключевой игре. Честно скажу, даже после победы в третьем матче над «Локомотивом» не было столько эмоций, сколько после второй игры с «Уралочкой». Эмоционально мы тогда выложились абсолютно.



— К финалу «Динамо» подошло на пике формы или по ходу сезона были периоды, когда команда выглядела лучше?

— Не могу говорить за всех, скажу только за себя – я чувствовала себя хорошо. После игр с «Уралочкой» было очень тяжело морально, а после второй игры с «Локомотивом» — физически.



— Какую усталость проще преодолеть?

— Конечно, физическую. То, что мы выиграли финал в трех матчах, о чем-то говорит в плане формы. А с «Уралочкой» мы проиграли первый матч дома. Это уже создало дополнительную нервозность. Мы помнили, что проиграли в Нижнем Тагиле в регулярном чемпионате в трёх партиях. На этот раз приехали туда заранее, у нас был день на опробование площадки, привыкание к залу. После первой игры мы несколько дней находились в ожидании матча, от которого зависела наша судьба, и каждый день ощущали это давление. Неважно, какого уровня игроки собраны в команде. Но итоговый результат говорит о том, что мы со всем справились, проявили профессионализм.

— Если оглянуться на весь сезон, какой момент вызвал наибольшее сожаление?

— Ответная игра с «Вакифбанком» в плей-офф Лиги чемпионов. Дома мы показали классный волейбол, доказали, что можем обыгрывать и команды, в которых собраны лучшие игроки мира. А в Турции были биты в трёх партиях. Печально не само по себе поражение, а то, что мы проиграли без борьбы. Я считаю, это заслуга тренера «Вакифбанка» Джованни Гвидетти, который разобрал нас досконально. Они сыграли чисто, чётко, без ошибок, а мы ничего не смогли противопоставить. Наверное, из таких матчей тоже можно извлечь пользу, чтобы учиться на ошибках и не повторять их в будущем.