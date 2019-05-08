Казань взяли, золото забрали. «Кузбасс» отобрал у «Зенита» чемпионский титул

Кемеровский «Кузбасс» впервые в своей истории выиграл медали чемпионата России. И сразу – золотые. Команда Туомаса Саммельвуо превзошла казанский «Зенит», который уверенно правил в российском волейболе много лет. И кто скажет, что это незаслуженно? В решающем матче обе команды играли здорово, но последнее слово осталось за «Кузбассом».

Пара подач и партия

В первой партии четвёртого матча «Зенит» постоянно вёл в счёте, используя даже малейшую возможность для брейковых очков. Уверенное преимущество в три очка казанцы оформили в середине сета. Но сами же позволили хозяевам приблизиться на дистанцию атаки.

При счёте 15:12 команды выдали фантастически долгий розыгрыш, который мог легко брать «Зенит», если бы Эрвин Нгапет, стоявший на задней линии, почувствовал, что не нужно играть улетавший в аут мяч. Эта ситуация разозлила обе команды. Сначала Нгапет с Андерсоном вновь позволили «Зениту» уйти вперёд, а затем Виктор Полетаев забил два сложнейших мяча, и «Кузбасс» вновь достал соперника.

При счёте 16:18 вновь игроки «Зенита» не разобрались в ситуации, и даже красивейший полёт Алексея Вербова за рекламные щиты не помог гостям спасти мяч.

Однако эту партию «Зенит» за собой оставил. Андрей Сурмачевский вышел на подачу при счёте 21:19, дважды отлично подал и решил судьбу партии.

Удар, ещё удар

Проиграв первый сет, игроки «Кузбасса» словно сбросили с себя мешавший им груз и заиграли так, как играли в Казани. Они резко улучшились во всех компонентах, особенно на приёме. И это обстоятельство уже позволяло связующему Игорю Кобзарю самым разнообразным образом действовать в атаке.

С начала второго сета «Кузбасс» просто полетел вперёд, мгновенно создав огромное преимущество в шесть очков.

Сдачу получите! Казанский «Зенит» переворачивает ход финальной серии «Кузбасс» не смог сходу стать чемпионом России в переполненном зале в Кемерово. Ошибиться можно ещё один раз.

«Зенит» приложил максимум усилий, чтобы догнать соперника. Казанцы играли отчаянно, рубились за каждый мяч, на подачах Бутько отставание удалось сократить почти до минимума. И если бы не курьёзная ошибка Вадима Лихошерстова, который подбрасывал мяч и перекинул его на сторону соперника, неизвестно, чем бы всё завершилось. Но эта ошибка и следом промах при атаке первым темпом свели усилия гостей на нет. Тем более что «Кузбасс» вообще перестал ошибаться. Сет у «Зенита» доигрывал второй состав.

В третьей партии ситуация в начале сета повторилась. «Кузбасс» повёл в три очка, но вовремя взятый тайм-аут Алекно вернул «Зенит» в игру. Казань даже вышла вперёд, но кемеровчане всё держали под контролем. «Кузбасс» вёл игру, а не «Зенит».

Одним из решающих моментов партии стал блок хозяев на Максиме Михайлове, после которого «Кузбасс» повёл в два очка. А когда Эрвин Нгапет потерял подачу, это преимущество ещё выросло. И сохранилось до окончания сета.

Это невероятно, но это победа

Четвёртая партия второго матча в Кемерове стала последней в сезоне-2018/19. Вся финальная серия получилась похожей на отдельно взятый матч. «Зенит» впервые за долгие годы оказался в роли андердога и справиться с этой ролью не сумел.

Но и белый флаг не выбросил, несмотря на очередное провальное начало партии. После счёта 7:3 Алекно посадил на лавку Нгапета и выпустил Алексея Спиридонова. Возможно, нужно было сделать это ещё в третьем сете, так как самый эпатажный волейболист России очень здорово вошёл в игру. Он и на приёме лучше играл, и в атаке свои шансы использовал, да и эмоций Казани добавил.

«Зенит» ценой невероятных усилий сумел сравнять счёт и перевести концовку на больше-меньше. Для этого главному тренеру «Зенита» потребовались и просмотры, и тай-аут, а его сын затеял очень бурный спор с арбитрами. В общем, было сделано всё, чтобы через паузы как-то сбить настрой хозяев.

Однако в решающий момент дрогнул «Зенит», а не «Кузбасс». При счёте 23:23 Алексей Спиридонов попал в сетку – мяч прокатился по ней и упал на сторону гостей. А в следующем розыгрыше Ярослав Подлесных поставил жирную точку.

«Кузбасс» не испугался, не дрогнул, не думал о том, что возможная сенсация. Да и сенсация ли? Кемеровчане показали великолепный командный волейбол и победили заслуженно. «Зенит» дрался за титул тоже отчаянно, но на это раз проиграл. На следующей неделе у казанцев будет шанс завершить свой сезон на высокой ноте в Берлине, в финале Лиги чемпионов против «Любе Чивитановы». А Кемерово будет гулять.