Сдачу получите! Казанский «Зенит» переворачивает ход финальной серии

Кемеровский «Кузбасс» был очень хорош на протяжении всего сезона, но вряд ли кто мог предположить, что подопечные Туомаса Саммельвуо в гостях выиграют оба матча у действующего чемпиона с общим счётом 6:1. Казанский «Зенит» давно не получал таких оплеух. После второй игры Александр Бутько отметил, что теперь казанцам терять нечего, они раскрепостятся и попытаются спасти серию.
Кемеровчане тоже не ожидали, что всё получится именно так. Третий матч финала должен был стать борьбой психологий. Обе команды ждал переполненный дворец в Кемерово. И разве могло быть по-другому? За финальной серией начали следить даже те, кто интересуется волейболом по большим праздникам.
Парад ошибок на подаче
Матч начался с борьбы первых темпов – Вольвича и Тавасиева. Оба были хороши. Потом случились три подряд ошибки на подаче у «Зенита» – все по длине. Ошибкой в этом элементе игры ответил и один из лидеров хозяев Виктор Полетаев. Кемеровчане заметно нервничали, а вот «Зенит» действительно играл более расслабленно, как и обещал Бутько – 8:6.
На подаче Михайлова «Зениту» удалось создать первый серьёзный перевес в счёте. Сначала Подлесных закрыли блоком, потом он же отправил мяч в аут, а затем уже сам Максим порадовал команду эйсом. Счёт стал 11:7, и тренерский штаб «Кузбасса» был вынужден брать тайм-аут.
Пауза не сработала. Артём Вольвич завершил две идеальные атаки первым темпом и преимущество гостей увеличилось до пяти баллов – 14:9. Полетаев чуть позже сделал эйс и сократил отставание всего до двух очков – 13:15. Надо отметить какое-то запредельное количество ошибок на подаче со стороны обеих команд. Казанцы грешили этим даже больше. Тем удивительнее было видеть их комфортное преимущество в счёте на протяжении всей партии.
В концовке Эрвин Нгапет всё же прервал серию неудач на подаче и своим эйсом по сути «убил» интригу в сете. «Зенит» держал отрыв в 4-5 очков и не собирался его терять. Партия завершилась в пользу подопечных Владимира Алекно – 25:20. «Кузбассу» необходимо было справиться с нервами, в первую очередь.
Уверенный Михайлов
Судя по началу второго сета, Саммельвуо удалось найти правильные слова и успокоить своих ребят. 4:2, 5:3 – хозяева играли с небольшим перевесом в счёте. Могли уйти даже в больший отрыв, но не сумели пробить казанский блок и затем проиграли розыгрыш после очередной удачной атаки первым темпом в исполнении Вольвича. А вот у Пашицкого не прошёл этот элемент, и счёт сравнялся – 7:7. После этого «Зенит» достал один из своих главных козырей – подачу Максима Михайлова. Итог – 11:8 в пользу гостей и тайм-аут Саммельвуо.
На этот раз пауза полностью сработала, кемеровчане «снялись» с подачи Михайлова и выровняли игру – 11:11. В свою очередь этому способствовала отличная подача Кобзаря. «Зенит» снова ответил серий из трёх набранных очков – 14:11. Михайлов поймал свою игру, а когда это происходит, остановить его практически нереально. Саммельвуо призывал команду не сдаваться до конца. «Кузбасс» и не сдавался, но изменить ситуацию во второй партии так и не смог – 25:21.
В лучших традициях
Первая половина третьего сета прошла нервно. Обе команды шли вровень. Казанцы были чуть впереди и могли уйти в небольшой отрыв. Счёт стал 12:9 в их пользу, однако после видеочелленджа судьи увидели касание сетки у Бутько и вернули очко «Кузбассу». Таким образом, 12:9 превратились в 11:10. И всё началось заново. Казалось, что в этом-то сете хозяева дадут настоящий бой действующем чемпиону.
Однако подопечные Алекно провели идеальный матч и напомнили себя лучшего образца. Казанцы прибавили в самый нужный момент – в середине партии. И уже не дали шансов «Кузбассу» спасти встречу. 25:19, 3:0 по сетам и 1-2 в финальной серии. Противостояние продолжится уже завтра.