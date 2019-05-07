Сдачу получите! Казанский «Зенит» переворачивает ход финальной серии

«Кузбасс» не смог сходу стать чемпионом России в переполненном зале в Кемерово. Ошибиться можно ещё один раз.

Кемеровский «Кузбасс» был очень хорош на протяжении всего сезона, но вряд ли кто мог предположить, что подопечные Туомаса Саммельвуо в гостях выиграют оба матча у действующего чемпиона с общим счётом 6:1. Казанский «Зенит» давно не получал таких оплеух. После второй игры Александр Бутько отметил, что теперь казанцам терять нечего, они раскрепостятся и попытаются спасти серию.

Кемеровчане тоже не ожидали, что всё получится именно так. Третий матч финала должен был стать борьбой психологий. Обе команды ждал переполненный дворец в Кемерово. И разве могло быть по-другому? За финальной серией начали следить даже те, кто интересуется волейболом по большим праздникам.

Уже не сенсация. «Зенит» сделал шаг к пропасти, «Кузбасс» — к вершине Кемеровский «Кузбасс» нанёс второе поражение казанскому «Зениту» в финальной серии чемпионата России. Права на ошибку у чемпиона больше нет.

Парад ошибок на подаче

Матч начался с борьбы первых темпов – Вольвича и Тавасиева. Оба были хороши. Потом случились три подряд ошибки на подаче у «Зенита» – все по длине. Ошибкой в этом элементе игры ответил и один из лидеров хозяев Виктор Полетаев. Кемеровчане заметно нервничали, а вот «Зенит» действительно играл более расслабленно, как и обещал Бутько – 8:6.



На подаче Михайлова «Зениту» удалось создать первый серьёзный перевес в счёте. Сначала Подлесных закрыли блоком, потом он же отправил мяч в аут, а затем уже сам Максим порадовал команду эйсом. Счёт стал 11:7, и тренерский штаб «Кузбасса» был вынужден брать тайм-аут.



Пауза не сработала. Артём Вольвич завершил две идеальные атаки первым темпом и преимущество гостей увеличилось до пяти баллов – 14:9. Полетаев чуть позже сделал эйс и сократил отставание всего до двух очков – 13:15. Надо отметить какое-то запредельное количество ошибок на подаче со стороны обеих команд. Казанцы грешили этим даже больше. Тем удивительнее было видеть их комфортное преимущество в счёте на протяжении всей партии.



В концовке Эрвин Нгапет всё же прервал серию неудач на подаче и своим эйсом по сути «убил» интригу в сете. «Зенит» держал отрыв в 4-5 очков и не собирался его терять. Партия завершилась в пользу подопечных Владимира Алекно – 25:20. «Кузбассу» необходимо было справиться с нервами, в первую очередь.

«Кузбасс» прекрасен. Очередное чемпионство Казани под большим вопросом Кемеровским волейболистам хватило трёх сетов, чтобы выиграть первый матч финала мужской Суперлиги.

Уверенный Михайлов

Судя по началу второго сета, Саммельвуо удалось найти правильные слова и успокоить своих ребят. 4:2, 5:3 – хозяева играли с небольшим перевесом в счёте. Могли уйти даже в больший отрыв, но не сумели пробить казанский блок и затем проиграли розыгрыш после очередной удачной атаки первым темпом в исполнении Вольвича. А вот у Пашицкого не прошёл этот элемент, и счёт сравнялся – 7:7. После этого «Зенит» достал один из своих главных козырей – подачу Максима Михайлова. Итог – 11:8 в пользу гостей и тайм-аут Саммельвуо.

На этот раз пауза полностью сработала, кемеровчане «снялись» с подачи Михайлова и выровняли игру – 11:11. В свою очередь этому способствовала отличная подача Кобзаря. «Зенит» снова ответил серий из трёх набранных очков – 14:11. Михайлов поймал свою игру, а когда это происходит, остановить его практически нереально. Саммельвуо призывал команду не сдаваться до конца. «Кузбасс» и не сдавался, но изменить ситуацию во второй партии так и не смог – 25:21.

«Разобрали их до мелочей». Как «Кузбасс» не пустил «Зенит» в финал Тщательный тренерский анализ, точное выполнение установки на игру – всё это работало. Но прежде всего мотивация и настрой.

В лучших традициях

Первая половина третьего сета прошла нервно. Обе команды шли вровень. Казанцы были чуть впереди и могли уйти в небольшой отрыв. Счёт стал 12:9 в их пользу, однако после видеочелленджа судьи увидели касание сетки у Бутько и вернули очко «Кузбассу». Таким образом, 12:9 превратились в 11:10. И всё началось заново. Казалось, что в этом-то сете хозяева дадут настоящий бой действующем чемпиону.



Однако подопечные Алекно провели идеальный матч и напомнили себя лучшего образца. Казанцы прибавили в самый нужный момент – в середине партии. И уже не дали шансов «Кузбассу» спасти встречу. 25:19, 3:0 по сетам и 1-2 в финальной серии. Противостояние продолжится уже завтра.