«Про клубы забудьте. Есть только одна команда». Как строится сборная России

Мужская сборная России по волейболу в шести матчах Лиги наций одержала пять побед и с каждой игрой выглядела увереннее. Но впереди ещё этапы в Иране, Бразилии и Австралии. После игр в Уфе связующий Игорь Кобзарь рассказал «Чемпионату», как проходит становление новой команды, в чём она уступает «Кузбассу» и кто из волейболистов отыграет все пять этапов.

— После победного финала чемпионата России и сверхкороткого отпуска сложно было переключиться на национальную команду?

— Не скажу, что у меня было какое-то опустошение после победы в чемпионате. Сборная – совсем другая история. Ты приезжаешь к новым людям, в другую команду, словно второе дыхание открывается. Вызов в сборную – всегда событие, тем более, теперь с командой работает наставник «Кузбасса» Туомас Саммельвуо, с которым у меня отличное взаимопонимание. Конечно, хотелось бы отдохнуть чуть побольше, но ничего критичного в этом нет.

— Саммельвуо в «Кузбассе» делает ставку на микроклимат, характер, эмоции, мотивацию, сыгранность. В сборную переносится то же самое?

— Да, это его тренерская философия. Атмосфера – один из ключевых факторов, который влияет на результат. Ведь технически и тактически все команды примерно похожи друг на друга, у всех есть игроки высокого класса, а вот коллектив, командный дух – другое дело. В этом должно быть наше преимущество.

«Это фантастика!» Волейбольная сборная России тоже выиграла со счётом 9:0 У футболистов 9:0? Нашли чем удивить! Волейбольная сборная России с тем же счётом выиграла этап Лиги наций. Но соперники были куда сильнее!

— Если отмотать чуть назад, что прежде всего сказал главный тренер на сборе в Новогорске?

— На первом собрании он сразу сказал, что теперь нет ни «Кузбасса», ни «Факела», ни Белгорода, ни Казани, ни Санкт-Петербурга, а есть только одна команда – сборная России. Туомас подчеркнул, что все мы личности, индивидуальности, люди с разным восприятием окружающего мира, и это нельзя не учитывать. Но мы сами должны интересы команды поставить намного выше своих собственных.



— Лично у вас возникли какие-то сложности с тем, чтобы вписаться в ту игру, которую в сборной видит Саммельвуо. Партнёры ведь другие.

— Никаких сложностей не возникло. Дело в том, что Туомас даёт волейболистам свободу в игровом плане, не загоняет в жёсткие рамки. Конечно, есть тактические моменты в зависимости от соперника, но это не означает, что нельзя отступать от того, что говорит тренер. Ты можешь играть так, как чувствуешь. Если ошибаешься и не видишь свои ошибки, Саммельвуо поправит. Но при этом возможность для творчества даёт всегда. Игроки могут сделать что-то от себя. В некоторых книгах по взаимоотношениям пишут, что «1+1=10». С Самельвуо это означает – играйте свободно, но не забывайте о том, что говорит тренер, и в совокупности это даст приумноженный результат.

— После этапа в Уфе чувствуется, что сборная становится командой?

— Безусловно. Матч с Францией в Сербии стал для нас первой игрой в этом составе, ведь у нас даже контрольных матчей не было. В той игре все нервничали, тянули одеяло на себя, играли индивидуально, отсюда и многочисленные ошибки. Но после первой недели мы уже нащупали определённые игровые взаимодействия, которые с каждым матчем становятся всё лучше и лучше. Мы определяем для себя определённые роли: кто рискует на подаче, кто больше просто держит подачу, контролируя баланс ошибок, кто за что отвечает на приёме, кто кому помогает, то же самое в блоке, атаке, вырисовываются лидеры. Прогресс есть, но это далеко не наш максимум.



— В чём «Кузбасс» превзошёл бы сборную России на текущий момент?

— Пожалуй, в игре в защите. В клубе мы играем более организованно и поднимаем больше мячей, которые сейчас в сборной поднять не получается. Но сборная лучше играет в атаке и на блоке. В национальной команде собраны физически очень сильные игроки – в определённых эпизодах это помогает.

В Уфе по максимуму. Россия провозилась с Италией сет, а потом размазала Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет.

— Какая задача поставлена перед сборной на Лигу наций – становление команды или результат?

— От руководства мы не слышали каких-то разговоров о результате. Но ведь у нас игроки молодые, амбициозные, все хотят выигрывать. Когда ты побеждаешь, становление и сплочение команды идёт намного продуктивнее. Так что в итоге мы хотим добиться результате.



— Лига наций – продолжительный и географически разбросанный турнир. Без ротации его пройти невозможно. Уже известно, кто пропустит ближайший этап, а кто полную дистанцию пройдёт?

— Эти вопросы решало руководство федерации с тренерским штабом. Игрокам потом объявили о решении – кто и где сыграет. Я могу говорить только за себя – буду играть все этапы. Есть крошечная вероятность того, что пропущу последнюю неделю в Австралии, но это маловероятно. Что касается остального, это вопросы руководства и тренерского штаба. Мы в любом составе постараемся и в следующих матчах радовать болельщиков и себя, потому что тот волейбол, в который мы сейчас играем, доставляет нам удовольствие.