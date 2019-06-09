В Уфе по максимуму. Россия провозилась с Италией сет, а потом размазала

Домашний этап Лиги наций в Уфе для волейболистов сборной России получился таким, каким хотели видеть его и игроки, и тренеры, и болельщики. Три матча – три победы. В последнем матче второй игровой недели российская команда в трёх сетах обыграла итальянцев.

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Несмотря на то, что к очной встрече команды подошли с одинаковыми показателями – по четыре победы в пяти матчах, результат в какой-то степени был предсказуем. Всё же сборная России играла дома, играла хоть и не в оптимальном, но близком к этому составе. Да ещё и все игроки после короткого отпуска постепенно набирают форму. Итальянцы в Уфу привезли состав, в котором не было ни Османи Хуанторены, ни Ивана Зайцева, ни Филиппо Ланцы, ни многих других.

Но те, кто прилетели в столицу Башкирии, успели обыграть на российском этапе сборные Португалии и США. И были, откровенно говоря, близки к успеху и в первом сете матча со сборной России. До счёта 8:8 ни одной из команд не удавалось как-то обозначить преимущество, но затем пошла «серийная» игра.

После технического перерыва итальянцы рванули вперёд, вынудив Томаса Саммельвуо взять тайм-аут. Перерыв на нашу сборную подействовал – пару очков удалось отыграть, причём одна за счёт фантастического блока Виктора Полетаева, который в высоченном прыжке полностью вытянул руки над сеткой на сторону соперников.

Однако ко второму техническому перерыву сборная Италии вела уже пять очков. Как раз в этом момент главный герой финала чемпионата России вышел на подачу. Полетаев просто выбивал итальянцев с приёма, и лишь собственная ошибка не позволила ему вывести российскую команду вперёд. Но счёт к тому моменту был равный, игра пошла на больше-меньше.

В концовке вновь блистательно проявил себя Полетаев – и в атаке, и на блоке, а итальянцы чуть поплыли. Наставник сборной Италии Джанлоренцо Бленгини даже поменял своего основного диагонального Габриэле Нелли, выпустив Джулио Пинали, но это помогло нашим соперникам лишь затянуть партию, но не спасти её.

Две следующие партии прошли под абсолютную диктовку сборной России. Бленгини тасовал состав, искал сочетания, которые могли бы затянуть игру, но всё было бесполезно. У итальянцев получались лишь отдельные эпизоды, тогда как россияне поймали удобный ритм и играли без излишнего напряжения сил. В концовке второй партии двумя шикарными подачами отметился Волков, причём вторая из них была настолько близко закручена к сетке, что итальянцы даже с места не тронулись.

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В концовке третьей партии, когда у сборной Италии присели на скамейку практически все игроки нынешней основы, включая связующего Симоне Джанелли, Саммельвуо выпустил на площадку вместо Волкова доигровщика Фёдора Воронкова, который в следующем сезоне будет выступать в составе казанского «Зенита», а прошлый провёл в самарской «Нове». Для Воронкова это был дебют в национальной сборной. И он активно поучаствовал в концовке – и в атаке, и на блоке, и на подаче, и в защите сыграть успел.

Три следующие игровые недели для сборной России будут очень сложными из-за длительных перелётов – Иран, Бразилия, Австралия.