США мощнее России, и точка. Нашим девушкам даже стены не помогают?

В Екатеринбурге волейбол любят. Шутка ли, собрали аншлаг на матче сборной в будний день! Жаль только, что у команды Вадима Панкова не получилось порадовать болельщиков результатом. Чтобы вернуть болельщикам должок, у россиянок осталось две игры.
Голландская династия
Открылся день с матча Таиланда и Нидерландов. Борьбы не получилось: «оранжевые» были и по уровню выше, и по росту. Даже в те моменты, когда атаковать приходилось практически с места, голландские нападающие не утыкались в блок, а лупили поверх него. Да, тайки порой творили чудеса в защите, старались комбинировать, играли на очень высоких скоростях, но навязать борьбы не получилось. Как ни старалась поигравшая некогда в России Онума Ситтирак и её партнеры.
У сборной Нидерландов выделялись Лоннеке Слетьес и Селесте Плак. Последняя, доигровщик итальянской «Новары» – член настоящей спортивной династии. Её брат – Фабиан Плак – центральный блокирующий мужской сборной Нидерландов и эстонского «Сааремаа», мать Карин также волейболистка, а отец – чемпион мира по кикбоксингу. Вот уж, действительно, «Папа, мама, я – спортивная семья».
Нужно отметить, что для матча, игравшегося в 16:00 местного времени в будний день, да еще и без участия сборной России, зрителей было довольно много. Поддерживали екатеринбуржцы больше сборную Таиланда, у которой были и доморощенные болельщики. А вот «оранжевых» поклонников волейбола в Екатеринбурге пока не было замечено.
«Уралочке» посвящается
Между матчами внимание любителей спорта переключилось на пространство около Дворца игровых видов спорта, где торжественно открыли скульптурную композицию «Уралочке» посвящается».
Монумент представляет собой Николая Карполя и трех волейболисток, исполняющих разные игровые элементы. Чем-то эта скульптура напоминает ту, что стоит у белгородского дворца спорта «Космос».
Все выступающие говорили добрые слова о Николае Васильевиче, о его заслугах. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский напомнил о первой профессии Карполя – бурильщик. А сам мэтр в это время смахивал скупую слезу. Церемония действительно получилась очень трогательной. Ещё бы сборная после неё подарила победу.
0:4. Плохо!
Поначалу казалось, что сборная России действительно сможет побороться за победу. Полный зал просто понёс россиянок на крыльях, уже к первому техническому получилось создать задел – 8:5.
О зале стоит сказать особо. Это был не просто аншлаг, а супераншлаг! Конечно, помог бесплатный вход, но тем не менее. Еще за 40 минут до матча закончились места на нижнем ярусе, а к началу встречи сесть уже было негде во всем дворце. Но люди продолжали подходить!
В итоге все балконы, все проходы забили стоящие болельщики, а на нижнем ярусе соорудили импровизированный сектор из еще нескольких рядов стульев. При этом не было никаких давок, никаких выяснений отношений, все вопросы решались оперативно и четко. Можем, еще как можем!
Но вернемся к матчу. Сборной России удалось нейтрализовать Андреа Дрюс, которая набрала всего 1 очко, проиграла несколько мячей и отправилась в квадрат для запасных. Произошло это при счёте 13:9. До второго технического тайм-аута разрыв сохранился благодаря эйсу Воронковой, а вот потом американки начали стремительно догонять. Какое-то время сборной России удавалось держать уровень, в концовку девушки вошли с преимуществом в 2 очка: 23:21 после очка Воронковой по краю блока.
Увы, в первой партии это было последним положительным действием. Дальше последовали 4 проигранных очка. Воронкова пробила в блок, Парубец в аут, и 23:25. Атаковали они из сложных позиций, но статистика наших забойщиц говорила сама за себя: Ирина реализовала 2 атаки из 9 в первой партии, Ксения – 4 из 12.
0:11. Хуже некуда?
Вторая партия поначалу тоже шла в равной борьбе. При счёте 14:13 в пользу американок Карч Кирай активно сигнализировал о заступе у Татьяны Юринской, но второй рефери Войцех Марошек с улыбкой помотал головой. Кирай не зря беспокоился: после этого россиянки взяли еще три очка и получили «+3».
Вот только эти очки стали последними для сборной России во втором сете. Следующий отрезок команда Панкова проиграла со счётом 0:11. Описывать его нет смысла, он вместил в себя, кажется, все возможные ошибки, которые только можно сделать.
Третий сет прошел полностью под диктовку сборной США. Американки спокойно, на классе довели дело до победы. Наши же все больше нервничали и все больше ошибались. Ничем иным не объяснить, например, передачу Евгении Старцевой под атаку доигровщика с задней линии, когда мяч опустился в четвертом метре, а девушки смотрели друг на друга.
«Второй сет играли достойно до середины. И в одной расстановке провалились в приёме и в атаке. На сегодняшний момент сильно отстают крайние нападающие четвёртой зоны: Воронкова, Парубец и Юринская. Это очевидно. Ниже своих возможностей играют в атаке, поэтому мы не добиваем свои мячи. Обязаны были забить эти мячи кровь из носу. Забили бы — и всё бы получилось. Потом у нас разваливаются элементы: приём, защита и так далее. Начинаем здорово, а потом всё уже… Усталость? Да какая усталость может быть! Всё только начинается, это начало. Тем более мы дома играем. Нет усталости, не может быть, не о чем говорить. Не хватает одного-двух элементов: подай подачу в первой партии или подбей над собой аккуратненько мяч в защите. Чтобы была реализация. У нас детские ошибки, а так — нормально играли», — резюмировал Панков после матча.
Полторы партии россиянки играли действительно неплохо, но в волейбол играют минимум три сета. Мы же хорошо начинаем, но по ходу встречи команда просто разваливается. Такой наш уровень на сегодня? Да, отчасти это так. Но только отчасти. О причинах таких метаморфоз в игре нашей сборной поговорим позже.
Как бы ни нахваливал Карч Кирай сборную России, ее желание и страсть, нужно понимать, что эти комплименты из разряда дежурных. Большинству болельщиков нужен результат, которого нет. Теперь, как сказал Вадим Панков, сборная должна обязательно обыгрывать Таиланд и Нидерланды. Задача непростая, но выполнимая. Что ж, будем болеть. Поддержка у этой сборной действительно классная, а вот игра команды пока не отвечает таким болельщикам взаимностью.
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