США мощнее России, и точка. Нашим девушкам даже стены не помогают?

В Екатеринбурге волейбол любят. Шутка ли, собрали аншлаг на матче сборной в будний день! Жаль только, что у команды Вадима Панкова не получилось порадовать болельщиков результатом. Чтобы вернуть болельщикам должок, у россиянок осталось две игры.

Домой без надежды. Россия провела лучший матч сезона, но всё равно проиграла Этап в Екатеринбурге не будет иметь для россиянок турнирного значения. Эту Лигу наций уже не спасти.

Голландская династия

Открылся день с матча Таиланда и Нидерландов. Борьбы не получилось: «оранжевые» были и по уровню выше, и по росту. Даже в те моменты, когда атаковать приходилось практически с места, голландские нападающие не утыкались в блок, а лупили поверх него. Да, тайки порой творили чудеса в защите, старались комбинировать, играли на очень высоких скоростях, но навязать борьбы не получилось. Как ни старалась поигравшая некогда в России Онума Ситтирак и её партнеры.

У сборной Нидерландов выделялись Лоннеке Слетьес и Селесте Плак. Последняя, доигровщик итальянской «Новары» – член настоящей спортивной династии. Её брат – Фабиан Плак – центральный блокирующий мужской сборной Нидерландов и эстонского «Сааремаа», мать Карин также волейболистка, а отец – чемпион мира по кикбоксингу. Вот уж, действительно, «Папа, мама, я – спортивная семья».

Нужно отметить, что для матча, игравшегося в 16:00 местного времени в будний день, да еще и без участия сборной России, зрителей было довольно много. Поддерживали екатеринбуржцы больше сборную Таиланда, у которой были и доморощенные болельщики. А вот «оранжевых» поклонников волейбола в Екатеринбурге пока не было замечено.

«Уралочке» посвящается

Между матчами внимание любителей спорта переключилось на пространство около Дворца игровых видов спорта, где торжественно открыли скульптурную композицию «Уралочке» посвящается».

Фото: «Чемпионат»

Монумент представляет собой Николая Карполя и трех волейболисток, исполняющих разные игровые элементы. Чем-то эта скульптура напоминает ту, что стоит у белгородского дворца спорта «Космос».

Все выступающие говорили добрые слова о Николае Васильевиче, о его заслугах. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский напомнил о первой профессии Карполя – бурильщик. А сам мэтр в это время смахивал скупую слезу. Церемония действительно получилась очень трогательной. Ещё бы сборная после неё подарила победу.

Фото: «Чемпионат»

0:4. Плохо!

Поначалу казалось, что сборная России действительно сможет побороться за победу. Полный зал просто понёс россиянок на крыльях, уже к первому техническому получилось создать задел – 8:5.

О зале стоит сказать особо. Это был не просто аншлаг, а супераншлаг! Конечно, помог бесплатный вход, но тем не менее. Еще за 40 минут до матча закончились места на нижнем ярусе, а к началу встречи сесть уже было негде во всем дворце. Но люди продолжали подходить!

Фото: «Чемпионат»

В итоге все балконы, все проходы забили стоящие болельщики, а на нижнем ярусе соорудили импровизированный сектор из еще нескольких рядов стульев. При этом не было никаких давок, никаких выяснений отношений, все вопросы решались оперативно и четко. Можем, еще как можем!

Но вернемся к матчу. Сборной России удалось нейтрализовать Андреа Дрюс, которая набрала всего 1 очко, проиграла несколько мячей и отправилась в квадрат для запасных. Произошло это при счёте 13:9. До второго технического тайм-аута разрыв сохранился благодаря эйсу Воронковой, а вот потом американки начали стремительно догонять. Какое-то время сборной России удавалось держать уровень, в концовку девушки вошли с преимуществом в 2 очка: 23:21 после очка Воронковой по краю блока.

Увы, в первой партии это было последним положительным действием. Дальше последовали 4 проигранных очка. Воронкова пробила в блок, Парубец в аут, и 23:25. Атаковали они из сложных позиций, но статистика наших забойщиц говорила сама за себя: Ирина реализовала 2 атаки из 9 в первой партии, Ксения – 4 из 12.

0:11. Хуже некуда?

Вторая партия поначалу тоже шла в равной борьбе. При счёте 14:13 в пользу американок Карч Кирай активно сигнализировал о заступе у Татьяны Юринской, но второй рефери Войцех Марошек с улыбкой помотал головой. Кирай не зря беспокоился: после этого россиянки взяли еще три очка и получили «+3».

Вот только эти очки стали последними для сборной России во втором сете. Следующий отрезок команда Панкова проиграла со счётом 0:11. Описывать его нет смысла, он вместил в себя, кажется, все возможные ошибки, которые только можно сделать.

Третий сет прошел полностью под диктовку сборной США. Американки спокойно, на классе довели дело до победы. Наши же все больше нервничали и все больше ошибались. Ничем иным не объяснить, например, передачу Евгении Старцевой под атаку доигровщика с задней линии, когда мяч опустился в четвертом метре, а девушки смотрели друг на друга.

«Второй сет играли достойно до середины. И в одной расстановке провалились в приёме и в атаке. На сегодняшний момент сильно отстают крайние нападающие четвёртой зоны: Воронкова, Парубец и Юринская. Это очевидно. Ниже своих возможностей играют в атаке, поэтому мы не добиваем свои мячи. Обязаны были забить эти мячи кровь из носу. Забили бы — и всё бы получилось. Потом у нас разваливаются элементы: приём, защита и так далее. Начинаем здорово, а потом всё уже… Усталость? Да какая усталость может быть! Всё только начинается, это начало. Тем более мы дома играем. Нет усталости, не может быть, не о чем говорить. Не хватает одного-двух элементов: подай подачу в первой партии или подбей над собой аккуратненько мяч в защите. Чтобы была реализация. У нас детские ошибки, а так — нормально играли», — резюмировал Панков после матча.

Полторы партии россиянки играли действительно неплохо, но в волейбол играют минимум три сета. Мы же хорошо начинаем, но по ходу встречи команда просто разваливается. Такой наш уровень на сегодня? Да, отчасти это так. Но только отчасти. О причинах таких метаморфоз в игре нашей сборной поговорим позже.

Как бы ни нахваливал Карч Кирай сборную России, ее желание и страсть, нужно понимать, что эти комплименты из разряда дежурных. Большинству болельщиков нужен результат, которого нет. Теперь, как сказал Вадим Панков, сборная должна обязательно обыгрывать Таиланд и Нидерланды. Задача непростая, но выполнимая. Что ж, будем болеть. Поддержка у этой сборной действительно классная, а вот игра команды пока не отвечает таким болельщикам взаимностью.