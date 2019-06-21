Россия провалила Лигу наций, а впереди – олимпийский отбор. Всё пропало?

Даже на домашнем этапе Лиги наций сборная России проиграла все матчи. Кто виноват? И что делать за месяц до старта главного турнира сезона?

Женская сборная России провалила и домашний этап Лиги наций, который проходил в Екатеринбурге. Завершающий матч турнира россиянкам тоже не удался. В матче с Нидерландами команде Вадима Панкова удалась лишь вторая партия. Но при счёте 24:19 последовал провал. В итоге наша команда завершила турнир на 14-м месте, одержав лишь три победы.



После такого неудачного выступления у болельщиков неизбежно возникают вопросы. Попробуем найти ответы на некоторые из них.

Почему проиграли Нидерландам?

В таких составах голландки сильнее сборной России. Более того, им даже «помогла» травма Марет Гротхейс. Вышедшая Селесте Плак добавила мощи в атаке, да и на блоке она посильнее капитана сборной.



Но даже в этом логичном поражении была огромная ложка дёгтя в виде второй партии. Точнее, в виде её концовки. Проиграть с 24:19 – такое случается не каждый день. Но почему-то от женской сборной России уже такого ожидаешь. Это не единичный несчастный случай, который случился с казанским «Зенитом» на клубном чемпионате мира.

Проблема, как сказал после матча и Александр Красильников, и либеро Дарья Пилипенко, – в голове. В концовке этой партии тренеры пытались действовать: сделали четыре замены. Причём Евгения Старцева даже и мяча не коснулась. Уходя обратно на скамейку, капитан недоумевала. Кажется, что тренерские решения в этой ситуации не просто не помогли команде, а выбили из девушек последние остатки уверенности.

Нужно ли менять тренера?

Наверное, другой тренер мог добиться пары лишних побед с этим составом. Да, периодически Вадим Панков «плыл» вместе с командой, где-то излишне дёргал девушек. Да, безусловно, тренер несёт ответственность за все неудачи команды.

Панков – неплохой специалист, который показал, что умеет готовить игроков. Отрезками у команды получается неплохая игра, например, первая партия в матче с Италией или полтора сета в игре с США. Но почему нет целостности – это главный вопрос к тренерскому штабу.

Но отбор на Олимпиаду уже в начале августа. Менять коней на переправе прямо сейчас – авантюра. Ни один тренер в мире ничего не изменит за месяц. Задача отобраться в Токио – посильная. Канада и Мексика явно слабее нашей сборной, Корея – по силам. Поэтому нужно постараться. А дальше думать о кадровых изменениях, если вопросы останутся.

Наш волейбол безнадёжен?

Нет, так вопрос ставить нельзя. Всё-таки надо понимать, что не принимали участия в этой Лиге наций Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Ирина Заряжко. Это серьёзное усиление, которое должно помочь сборной решить задачи на сезон.

Нельзя забывать и о том, что на первые два этапа не ездили Воронкова и Парубец – главные забойщицы этой сборной, так что побед могло быть и больше.

Проблем хватает, но если сборная отберётся на Олимпиаду и будет хотя бы в полуфинале чемпионата Европы, негатив будет забыт.

Что нужно вынести из Лиги наций?

Самое главное – опыт, об этом говорили все без исключения игроки. Молодые девушки получили возможность оценить свой уровень на фоне лучших команд мира. Для Лазаренко, Котиковой, Зубаревой, Матвеевой эта Лига наций должна стать настоящим прорывом как в игровом, так и в ментальном плане. Ни для кого не секрет, что наш чемпионат в последние годы деградирует, конкуренция падает. Поэтому роль таких турниров, как Лига наций, сложно переоценить.

Кроме того, мы должны изменить подход к самой игре. Выходить и получать от волейбола удовольствие, делать настоящее шоу. Даже в том же Екатеринбурге запасные сборной США устраивали танцы после каждого выигранного розыгрыша. Команда Нидерландов делала из своей разминки настоящее шоу вместе с тренером по физподготовке. Эти команды кайфуют на площадке, получают удовольствие от процесса. В отличие от нашей сборной.

В Екатеринбурге всё было плохо?

Нет. Россия вновь продемонстрировала, что прекрасно справляется с организацией соревнований самого высокого волейбольного уровня. Условия работы для прессы и телевидения, ведущий, талисман, наконец, болельщики – всё было по высшему разряду! И это в будние дни.



Да, игра сборной, к сожалению, не принесла положительных эмоций. Подождём отбор на Олимпиаду и чемпионат Европы. В истории бывали случаи, когда за пару месяцев команды преображались. Может быть, и у наших девушек в усиленном составе, после работы над ошибками и с приобретённым опытом получится решить задачи? Будем надеяться!