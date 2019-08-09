Играют все! Российские волейболисты разгромили мексиканцев

Мужская сборная России по волейболу начала олимпийский отборочный турнир в Санкт-Петербурге с более чем уверенной победы над командой Мексики. Главный тренер россиян Туомас Саммельвуо задействовал всех заявленных игроков. Кроме одного. Не тот соперник, чтобы рисковать лучшим доигровщиком Лиги наций.
Ветераны в строю
В стартовом составе российской команды вышли трое из четырёх игроков, не принимавших участия в Лиге наций – связующий Александр Бутько, блокирующий Артём Вольвич и диагональный Максим Михайлов. Кроме них в старте оказались доигровщики Фёдор Воронков и Дмитрий Волков, блокирующий Ильяс Куркаев, а также либеро Валентин Голубев.
Понятно, что Саммельвуо хотел в официальном матче посмотреть на тех игроков, с которыми начал работать только с 22 июля, когда команда собралась в Новогорске на подготовку к олимпийскому отбору. Да и вообще на всех игроков, ведь соперник был именно таким, в матчах с которым возможны любые эксперименты.
Никаких проблем у сборной России, естественно, и не возникло. Правда, ошибок было достаточно много, и почти все – на своей подаче. И результативных блоков поначалу было немного. Мексиканцы поначалу даже повели в счёте, но очень быстро оказались в той роли, которая им и предназначалась изначально.
Мусэрский вернулся
С начала второго сета на площадку вышел Дмитрий Мусэрский, который в прошедшем сезоне играл в Японии, а Лигу наций пропустил из-за травмы. Он заменил Ильяса Куркаева. А чуть позже Антон Сёмышев вышел вместо Дмитрия Волкова, а Роман Мартынюк заменил Валентина Голубева.
Саммельвуо постепенно делал замены, чтобы дать поиграть всем. На качестве игры нашей команды этот никак не сказывалось. Если в первой партии волейболисты сборной Мексики набрали 15 очков, то во второй – всего 11. Преимущество сборной России было просто подавляющим. При этом наши играли далеко не в полную силу, а с учётом той ротации, которую устроил главный тренер, не все и разогреться даже успели.
Клюка так и не появился
В третьей партии череда замен продолжилась. Александра Бутько и Максима Михайлова заменили Игорь Кобзарь и Виктор Полетаев, а вместо Артёма Вольвича появился Иван Яковлев.
Лишь один игрок так и не снял тренировочный костюм – лучший доигровщик Лиги наций Егор Клюка. Не было смысла задействовать его против сборной Мексики.
Мексиканцы, кстати, в третьем сете сопротивлялись дольше, чем в двух предыдущих. И даже могли уйти на первый технический лидерами, но их диагональный Даниэль Варгас во время атаки не попал в площадку.
Ну а потом всё встало на свои места. Кстати, именно Варгас стал самым результативным игроком матча, набрав 9 очков. У россиян больше всех на счету Мусэрского – 8 очков за две партии. За три сета сборная Мексики набрала 43 очка, 21 из которых подарила ей сборная России собственными ошибками, большинство из которых – на подаче.
Следующий соперник – сборная Кубы. Кубинцы в первом матче в пяти сетах проиграли Ирану.
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