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Россия обыграла Мексику в трёх партиях в олимпийском отборе

Россия обыграла Мексику в трёх партиях
Андрей Шитихин
Играют все! Российские волейболисты разгромили мексиканцев
Три сета. Чуть больше часа. Подавляющее преимущество. Интересно, наши парни разогреться успели?
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу начала олимпийский отборочный турнир в Санкт-Петербурге с более чем уверенной победы над командой Мексики. Главный тренер россиян Туомас Саммельвуо задействовал всех заявленных игроков. Кроме одного. Не тот соперник, чтобы рисковать лучшим доигровщиком Лиги наций.

Олимпийская квалификация (м). Группа E. 1-й тур
09 августа 2019, пятница. 19:00 МСК
Россия
3 : 0
25:15, 25:11, 25:17
Мексика

Ветераны в строю

В стартовом составе российской команды вышли трое из четырёх игроков, не принимавших участия в Лиге наций – связующий Александр Бутько, блокирующий Артём Вольвич и диагональный Максим Михайлов. Кроме них в старте оказались доигровщики Фёдор Воронков и Дмитрий Волков, блокирующий Ильяс Куркаев, а также либеро Валентин Голубев.

Понятно, что Саммельвуо хотел в официальном матче посмотреть на тех игроков, с которыми начал работать только с 22 июля, когда команда собралась в Новогорске на подготовку к олимпийскому отбору. Да и вообще на всех игроков, ведь соперник был именно таким, в матчах с которым возможны любые эксперименты.

Никаких проблем у сборной России, естественно, и не возникло. Правда, ошибок было достаточно много, и почти все – на своей подаче. И результативных блоков поначалу было немного. Мексиканцы поначалу даже повели в счёте, но очень быстро оказались в той роли, которая им и предназначалась изначально.

Мусэрский вернулся

С начала второго сета на площадку вышел Дмитрий Мусэрский, который в прошедшем сезоне играл в Японии, а Лигу наций пропустил из-за травмы. Он заменил Ильяса Куркаева. А чуть позже Антон Сёмышев вышел вместо Дмитрия Волкова, а Роман Мартынюк заменил Валентина Голубева.

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Саммельвуо постепенно делал замены, чтобы дать поиграть всем. На качестве игры нашей команды этот никак не сказывалось. Если в первой партии волейболисты сборной Мексики набрали 15 очков, то во второй – всего 11. Преимущество сборной России было просто подавляющим. При этом наши играли далеко не в полную силу, а с учётом той ротации, которую устроил главный тренер, не все и разогреться даже успели.

Клюка так и не появился

В третьей партии череда замен продолжилась. Александра Бутько и Максима Михайлова заменили Игорь Кобзарь и Виктор Полетаев, а вместо Артёма Вольвича появился Иван Яковлев.

Лишь один игрок так и не снял тренировочный костюм – лучший доигровщик Лиги наций Егор Клюка. Не было смысла задействовать его против сборной Мексики.

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Мексиканцы, кстати, в третьем сете сопротивлялись дольше, чем в двух предыдущих. И даже могли уйти на первый технический лидерами, но их диагональный Даниэль Варгас во время атаки не попал в площадку.

Ну а потом всё встало на свои места. Кстати, именно Варгас стал самым результативным игроком матча, набрав 9 очков. У россиян больше всех на счету Мусэрского – 8 очков за две партии. За три сета сборная Мексики набрала 43 очка, 21 из которых подарила ей сборная России собственными ошибками, большинство из которых – на подаче.

Следующий соперник – сборная Кубы. Кубинцы в первом матче в пяти сетах проиграли Ирану.

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