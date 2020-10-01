«Как вы могли?» Почему Путин упрекнул сборную России за серебро Олимпиады

«А ведь мы за вас болели». На приёме в Кремле президент России не нашёл слов для поздравления женской волейбольной сборной.

Ровно 20 лет назад женская сборная России по волейболу провела один из самых драматичных матчей в своей истории. В финале Олимпийских игр в Сиднее российские волейболистки, выиграв две партии у сборной Кубы, затем проиграли три сета подряд и упустили из рук золотые медали. Слёзы у девушек лились градом.

На следующий день главный тренер команды Николай Карполь спокойно рассказывал подопечным об ошибках, а через неделю на приёме в Кремле Владимир Путин не поздравил волейболисток с завоёванными медалями.

Поражение от непобедимых

Фаворитом женского волейбольного олимпийского турнира в Сиднее считалась сборная Кубы. Команда Луиса Кальдерона в те годы была сравнима с мужской баскетбольной «дрим-тим» из США. Олимпиада в Барселоне – золото, Олимпиада в Атланте – золото, Олимпиада в Сиднее –?

Но обновлённая сборная России, которую повёз на Игры великий Николай Карполь, бросила вызов непобедимым кубинкам. Ещё до Олимпиады гениальный тренер говорил, что его команда созреет только через два года, но уже в Сиднее россиянки предстали грозной силой.

На групповом этапе команды провели своеобразную репетицию финала, и тогда россиянки взяли матч в пяти сетах. Но финал – совсем другая игра с колоссальным напряжением. Сборная России повела 2:0, отыграв за две партии с десяток сетболов.

Ну а дальше… Дальше кубинки просто превзошли россиянок физически: перепрыгали и перебегали. В третий раз подряд сборная Кубы выиграла Олимпийские игры, и в двух из трёх финалов обыгрывала нашу команду.

На церемонии награждения у российских волейболисток слёзы лились ручьём – ни сил, ни эмоций вообще не осталось.

Фото: https://www.facebook.com/elizaveta.brachttishchenko/

«Карполь спокойно рассказал, где мы упустили золото»

19-летняя тогда Екатерина Гамова рассказала «Чемпионату», что Игры-2000 были лучшими из всех, в которых она участвовала. За исключением итогового результата. Тогда Гамова ещё не была суперзвездой мирового волейбола и не выходила в стартовом составе, а в финале появилась на площадке лишь на несколько минут.

«Для меня Игры получились необыкновенными. Я была очень рада, что Николай Васильевич включил меня в заявку команды, и в то же время страшно разочарована поражением в финале.

Я почти не участвовала в матче, лишь в нескольких эпизодах появилась на площадке, но и сам матч практически не смотрела. Отворачивалась или закрывала глаза, верила – если не буду смотреть, всё сложится в нашу пользу. И две партии помогало.

А потом просто не хватило физических сил. Мы отдали всё, никто не спасовал, не испугался, но играть было просто нечем. Все рыдали, а мне было обидно не столько за себя, сколько за девочек, которые упустили свой последний шанс выиграть Олимпиаду. На следующий день после финала Николай Васильевич спокойно провёл разбор и рассказал, в каких моментах мы упустили золото. Это было очень тяжело, я не могла на это смотреть.

Олимпийское серебро Сиднея было первым в истории сборной России, но нас воспитывали так, что существует только первое место, всё остальное – поражение. Но я считаю, что мы совершили большое достижение. Сказать, что это «просто серебро», я не могу», – поделилась Гамова.

«Путин подошёл с шампанским, но с серебром не поздравил»

Основная блокирующая сборной России Елизавета Тищенко, которая уже давно живёт в Швейцарии и отвечает за маркетинг в Международной федерации волейбола, на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала пост, в котором рассказала, что произошло спустя неделю после финала. Тогда всех призёров Олимпиады пригласили в Кремль на приём к президенту России Владимиру Путину.

«Путин подошёл к нам с бокалом шампанского и спросил: «Как вы могли проиграть?» Он не поздравил нас с серебром, это считалось неудачей. Конечно, мы расстроились. Но сейчас, глядя на достижения своей команды, я поняла, что мы отлично поработали и добились хорошего результата. Нам пришлось многим жертвовать. Я горжусь своими подругами по команде и люблю их», – написала Тищенко.

Она подтвердила «Чемпионату», что такая история была на самом деле.

«Чтобы выиграть тот матч, нам нужно было сыграть идеально и не допускать ошибок вообще. Ведь у кубинок всегда было колоссальное физическое преимущество над всеми командами, и это нивелировало огромное количество их собственных ошибок. На зубах вытащили две партии, а в третьей партии одна ошибка перешла в целую серию. Куба перевернула игру. Если смотреть объективно – кубинки победили заслуженно, а мы сделали всё, что могли. Тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель пытался после матча хоть как-то нас утешить, повёл в ресторан, но все были в прострации.

Елизавета Тищенко Фото: www.facebook.com/elizaveta.brachttishchenko/

В России славят чемпионов. Если ты выиграл Олимпиаду, место в Думе получаешь, стипендию пожизненную, это может в корне изменить судьбу спортсмена. Мы были близки к золоту, но проиграли, а наше общество не всегда понимает, что за любой медалью стоит колоссальный труд, который нужно ценить.

Путин на приёме в Кремле подошёл к нам с шампанским и спросил: «Как вы могли? Мы болели за вас, переживали». Слов утешения и поздравлений с серебром от президента не было. Скорее небольшой упрёк, сожаление. Рядом со мной ещё две или три волейболистки стояли, но я уже не помню, кто именно.

Это был первый громкий успех с тех пор, как сборная России стала выступать под своим флагом. Лишь со временем понимаешь, что сиднейское серебро было особенным», – сказала Тищенко.

«Ни разу не пересматривала тот матч и не хочу»

«Как ни крути, а второе место – поражение, – заявила «Чемпионату» вторая связка нашей команды на той Олимпиаде, а сейчас комментатор «Матч ТВ» Татьяна Грачёва. – Остановиться в шаге от олимпийского золота – хуже не придумаешь. Я ни разу не пересматривала тот финал и не собираюсь, потому что воспоминания остались не самые приятные. Николай Васильевич Карполь после финала не говорил ничего, о чём было говорить? И потом я не слышала от него ни одного упрёка в адрес команды, ни слова.

Эпизода с Путиным я не помню, хотя была в Кремле. У меня с памятью вообще не очень хорошо, но если бы президент России чокнулся со мной бокалом с шампанским, это точно не забылось бы. Зато прекрасно помню, что потом мы ездили в Газпром, где нам за серебро вручили очень хорошие премии, и это было совершенно неожиданно.

Фото: https://www.facebook.com/elizaveta.brachttishchenko/

Знаете, о той Олимпиаде я стараюсь не вспоминать, но дочка, которая занимается синхронным плаванием, напоминает. Она спрашивает, почему у мамы олимпийское серебро, а не золото. Надеюсь, она за меня отыграется».