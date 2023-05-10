«Они тебе партию подарили». «Локомотив» выстрадал бронзу, несмотря на грубые ляпы судей

Две самые «хрупкие» команды Суперлиги разыграли бронзу чемпионата. Если питерцев череда травм настигла только во второй части ЧР и плей-офф (поочерёдно выпадала линия нападения и связующий), то бронзовые призёры мучились с недугом весь игровой отрезок. На старте отвалилась связка «Локо» Костя Абаев, доигровка Сергей Савин, продолжительное время не было Дражена Лубурича, а его место пришлось занять Илье Казаченкову – в диагонали того заиграли впервые в этом сезоне, и очень успешно – он даже зашёл в топ-10 чемпионата по результативности.

«Отдали сердце на площадке»

Эта взаимозаменяемость открыла лиге молодых игроков, дала шанс напомнить о себе и ребятам в запасе. О чём на церемонии награждения сказал капитан «Локомотива» Павел Круглов.

«Было много трудностей, операций. Приходилось буквально переступать через себя, чтобы выйти на площадку. Медицинский штаб работал в круглосуточном режиме. Но мы вытерпели, перенесли. Но благодаря нашим травмам молодые игроки получили шанс проявить себя. Илья Казаченков ворвался буквально в список лучших бомбардиров: получил приглашение в сборную. Использовал свой шанс.

Павел Круглов Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив»

До этого сезона, наверное, и вы, и я не знали, кто такой Омар Курбанов – как он может играть. Но теперь все его знают: кто такой Омар и как он может играть. К концу сезона все здоровы, оставили сердце на площадке. Весь сезон мы менялись, помогали друг другу. И эта взаимозаменяемость, наша поддержка друг другу помогла сегодня нам победить».

Бронзу взяла именно команда и длинная скамейка, а не набор игроков. А с ним у самого дорогого клуба волейбольной России проблемы: ещё до начала чемпионата у Санкт-Петербурга не было даже Мэттью Андерсона. Но и опытный американец не смог закрыть все бреши в нападении: Виктора Полетаева поставили на ноги лишь перед плей-офф (большую часть сезона его не было на площадке), а на решающие матчи выпал Егор Клюка. Так что легионер отпахал на два фронта почти сезон: и в диагонали, и в доигровке.

Мэттью Андерсон Фото: vk.com/lokovolleynsk

Пламенный диалог тренеров

Хотя даже такого состава хватило, чтобы забрать вторую партию и создать интригу против, казалось бы, смелого и рискового соперника: у «Локо» решала подача – только Абаев наколотил три эйса из шести командных в первой партии. Они и помогли забрать сет, несмотря на хромающий приём – 16% позитивного. Константин и из этого выжал 50% в атаке. Но «Зенит» вцепился за вторую партию: клубы шли ровно, а результат сделали пара уже судейских включений. Одно спорное решение и вовсе привело к неожиданному диалогу коучей.

При счёте 20:21 в пользу гостей Джон Перрин после атаки на высоком мяче попал в аут. Судьи отдали очко гостям, хотя на повторе отчётливо видно, как локоть игрока «Зенита» впился в сетку, а нижний трос заколыхался. Это заметили и сами игроки на площадке – пару минут весь «Локо», будто в игре «Крокодил», раз за разом указывал на эту часть тела, но никто не мог понять, что же они имеют в виду.

Эпизод с касанием сетки Фото: Кадр из трансляции

Перепалка Пламена Константинова и Виктора Сидельникова — как результат работы судей – появилась на ТВ-картинке уже позже: после взятого «Зенитом» сета.

На старте третьей партии тренер гостей начал жаловаться на линейных – те, мол, опять не заметили касания блока и судят против его команды. И тренер запросил вынужденный просмотр. Хотя Илья Казаченков в это время спокойно сознался – мяч и правда прошёлся по его пальцам. Но признания тренер гостей не заметил. «И опять мы берём. Какой раз уже берём», – вопрошал Сидельников к судьям. Тогда-то уже воспламенился и Константинов: «Они тебе подарили партию», — намекая на тот самый эпизод в концовке второго сета.

Илья Казаченков Фото: vk.com/lokovolleynsk

Словесную дуэль замяли – «Зениту» вернули очко. Как вернулся в игру и «Локо»: Пламен сделал решающую замену и перестроился после проигранного второго сета. Вместо связующего Абаева вышел Игорь Тисевич, Лубурича в диагонали сместил Казаченков, Омара Курбанова – Юрий Бережко. Замены реально освежили игру: опытнейший Юрий забрал на площадке семь из восьми в атаке, Илья заколотил 15 за неполные два сета. Лучше был разве что Ильяс Куркаев, заколотивший 17 при 86% реализации. В четвёртом сете «Локо» уже добил доживающего соперника: серия из первого темпа Куркаева, эйса и доигровки Казаченкова сделала приятный отрыв: 7:7 превратились в 11:7.

А довести сет до победы оказалось делом техники – 25:19, 23:25, 25:22; 25:13.

Новосибирск забирает бронзу, но с золотым отливом – огромное количество проблем, серия травм и не самый сильный состав. На бумаге никто и не поставил бы на подиум ребят, но парни выдержали давление. Как и Пламен Константинов, и менеджмент клуба – ведь, как сказал Круглов, вера друг в друга и помогла победить!