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«Чемпионат» предлагает выбрать символическую сборную Суперлиги: в этом списке лучшие волейболисты и тренеры команд

Кто блокировал круче: «Локо» или «Динамо»? Выбираем символическую волейбольную сборную
София Колодкина
Кто блокировал круче: «Локо» или «Динамо»?
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Ильяс Куркаев, Иван Яковлев, а может, Илья Власов?

«Чемпионат» финалит мужской волейбольный сезон – продолжая серию рейтингов! Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.

Турнирная таблица

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023 в российской Суперлиге. Им стал Максим Михайлов! Относительно спокойный сезон в регулярке он компенсировал битвами в плей-офф чемпионата России – набрал 153 очка в девяти матчах.

Символическая сборная

Символическая сборная

Новые герои – блокирующие: те, кто отлично читает игру соперника в нападении и в любой момент может если не зачехлить атаку, то смягчить её. Или забить темповой мяч. Так что давайте вспомним центральных блокирующих российской Суперлиги! Внизу 11 главных претендентов. Голосуйте!

  • Если вы хотите поднять блокирующего в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: лучшие блокирующие сезона-2022/2023 Суперлиги
Ильяс Куркаев, «Локомотив»
Фото: lokovolley.com
1 место

Ильяс Куркаев, «Локомотив»

Наверное, главный центр России вместе с Дмитрием Лызиком. Ильяс – первый в лиге среди коллег: набрал 432 очка в регулярке и плей-офф, а на блоке принёс 80, больше только у Ивана Яковлева и Ильи Власова. Медалист чемпионата России помог команде взять бронзу в серии – поставил больше всех блоков в плей-офф — 29.

Дмитрий Лызик, «Локомотив»
Фото: lokovolley.com
2 место

Дмитрий Лызик, «Локомотив»

Ещё один центр «Локо» идёт следом за своим партнёром по результативности – у него 378 баллов. В паре они не первый сезон цементируют блок: в этом сезоне он «чехлил» 77 раз.

Георгий Заболотников, «Белогорье»
Фото: belogorievolley.ru
3 место

Георгий Заболотников, «Белогорье»

Совсем юный, 20-летний Георгий принёс команде 35 очков на блоке. Кстати, своей результативностью по сезону он доказал важность для сборной – его впервые вызвали в состав на просмотр.

Александр Волков, «Зенит-Казань»
Фото: zenit-kazan.com
4 место

Александр Волков, «Зенит-Казань»

Человек-легенда завершил сезон и карьеру игрока! Из «Зенита» он ушёл чемпионом страны – команда не знала вкуса победы пять лет. Так что мы не можем проводить капитана казанцев, не поставив его в этот список.

Артём Вольвич, «Зенит-Казань»
Фото: zenit-kazan.com
5 место

Артём Вольвич, «Зенит-Казань»

Только за девять матчей плей-офф Вольвич набрал практически половину – 19 – очков на блоке относительно всего сезона – 43. Результативность в решающих стадиях и позволила попасть в наш топ.

Илья Власов, «Динамо»
Фото: РИА Новости
6 место

Илья Власов, «Динамо»

Второй по результативности в регулярке на блоке – Илья зачехлил соперников 88 раз. Но первый – по высоте съëма. Заоблачный прыжок остаётся недостижимым для его визави.

Иван Яковлев, «Зенит-СПб»
Фото: vczenit-spb.ru
7 место

Иван Яковлев, «Зенит-СПб»

98 очков или 0,88 очка в среднем за сет на блоке делают Ивана самым результативным в этом компоненте в регулярке. Капитан питерцев набрал 344 балла за сезон-2022/2023.

Артём Довгань, АСК
Фото: nn-volley.ru
8 место

Артём Довгань, АСК

33-летний блокирующий первый сезон выступает за АСК – в нижегородском клубе он уже чувствует себя неплохо: поставил 80 блоков и принёс команде 297 очков в этом сезоне.

Максим Космин, «Зенит-СПб»
Фото: vczenit-spb.ru
9 место

Максим Космин, «Зенит-СПб»

Приличные 77 блоков в сезоне и 243 очка в 40 играх за команду из Санкт-Петербурга. 25-летний блокирующий – стабильная альтернатива капитану «Зенита» на этой позиции.

Александр Гуцалюк, «Урал»
Фото: volleyufa.com
10 место

Александр Гуцалюк, «Урал»

Александр – главный на блоке два предыдущих сезона – он набирал 94 и 116 очков на своей позиции. В этом, правда, чуть меньше – 63. И тут он стал четвёртым в Суперлиге.

Виталий Дикарёв, «Факел»
Фото: fakelvolley.ru
11 место

Виталий Дикарёв, «Факел»

Блокирующий «Факела» может похвастаться блоками в регулярке. У Виталия их 58. И 14 – в плей-офф.

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