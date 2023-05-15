Кто блокировал круче: «Локо» или «Динамо»? Выбираем символическую волейбольную сборную

«Чемпионат» финалит мужской волейбольный сезон – продолжая серию рейтингов! Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.
В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023 в российской Суперлиге. Им стал Максим Михайлов! Относительно спокойный сезон в регулярке он компенсировал битвами в плей-офф чемпионата России – набрал 153 очка в девяти матчах.
Символическая сборная
Новые герои – блокирующие: те, кто отлично читает игру соперника в нападении и в любой момент может если не зачехлить атаку, то смягчить её. Или забить темповой мяч. Так что давайте вспомним центральных блокирующих российской Суперлиги! Внизу 11 главных претендентов. Голосуйте!
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Ильяс Куркаев, «Локомотив»
Наверное, главный центр России вместе с Дмитрием Лызиком. Ильяс – первый в лиге среди коллег: набрал 432 очка в регулярке и плей-офф, а на блоке принёс 80, больше только у Ивана Яковлева и Ильи Власова. Медалист чемпионата России помог команде взять бронзу в серии – поставил больше всех блоков в плей-офф — 29.
Дмитрий Лызик, «Локомотив»
Ещё один центр «Локо» идёт следом за своим партнёром по результативности – у него 378 баллов. В паре они не первый сезон цементируют блок: в этом сезоне он «чехлил» 77 раз.
Георгий Заболотников, «Белогорье»
Совсем юный, 20-летний Георгий принёс команде 35 очков на блоке. Кстати, своей результативностью по сезону он доказал важность для сборной – его впервые вызвали в состав на просмотр.
Александр Волков, «Зенит-Казань»
Человек-легенда завершил сезон и карьеру игрока! Из «Зенита» он ушёл чемпионом страны – команда не знала вкуса победы пять лет. Так что мы не можем проводить капитана казанцев, не поставив его в этот список.
Артём Вольвич, «Зенит-Казань»
Только за девять матчей плей-офф Вольвич набрал практически половину – 19 – очков на блоке относительно всего сезона – 43. Результативность в решающих стадиях и позволила попасть в наш топ.
Илья Власов, «Динамо»
Второй по результативности в регулярке на блоке – Илья зачехлил соперников 88 раз. Но первый – по высоте съëма. Заоблачный прыжок остаётся недостижимым для его визави.
Иван Яковлев, «Зенит-СПб»
98 очков или 0,88 очка в среднем за сет на блоке делают Ивана самым результативным в этом компоненте в регулярке. Капитан питерцев набрал 344 балла за сезон-2022/2023.
Артём Довгань, АСК
33-летний блокирующий первый сезон выступает за АСК – в нижегородском клубе он уже чувствует себя неплохо: поставил 80 блоков и принёс команде 297 очков в этом сезоне.
Максим Космин, «Зенит-СПб»
Приличные 77 блоков в сезоне и 243 очка в 40 играх за команду из Санкт-Петербурга. 25-летний блокирующий – стабильная альтернатива капитану «Зенита» на этой позиции.
Александр Гуцалюк, «Урал»
Александр – главный на блоке два предыдущих сезона – он набирал 94 и 116 очков на своей позиции. В этом, правда, чуть меньше – 63. И тут он стал четвёртым в Суперлиге.
Виталий Дикарёв, «Факел»
Блокирующий «Факела» может похвастаться блоками в регулярке. У Виталия их 58. И 14 – в плей-офф.
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