Кто блокировал круче: «Локо» или «Динамо»? Выбираем символическую волейбольную сборную

«Чемпионат» финалит мужской волейбольный сезон – продолжая серию рейтингов! Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. А «руководить» бандой топов будет тренер – самые результативные также в списке.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2022/2023 в российской Суперлиге. Им стал Максим Михайлов! Относительно спокойный сезон в регулярке он компенсировал битвами в плей-офф чемпионата России – набрал 153 очка в девяти матчах.

Символическая сборная

Новые герои – блокирующие: те, кто отлично читает игру соперника в нападении и в любой момент может если не зачехлить атаку, то смягчить её. Или забить темповой мяч. Так что давайте вспомним центральных блокирующих российской Суперлиги! Внизу 11 главных претендентов. Голосуйте!

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