Формы на сезон-2023/2024. «Белогорье» скучает по Белгороду, «Зенит» отказался от рукавов

11 октября стартовал сезон российской Суперлиги, в котором 16 команд разыграют титул чемпиона страны. Составы, расклады, тактика и прочие составляющие нового сезона, конечно, важны. Но и нельзя забывать о том, как будут выглядеть команды.
Многие волейбольные клубы представили новую форму на сезон-2023/2024, хотя кто-то остался с прошлогодним дизайном. «Чемпионат» предлагает выбрать самую стильную. Голосуйте!
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«Локомотив», Новосибирск
Основным элементом нового комплекта стал игровой номер, который нанесён в трафаретном стиле. Ключевыми цветами также остались красный, белый и черный. Динамичность придают цветные вставки по боковому шву.
Фото: ВК «Локомотив Новосибирск»
«Белогорье», Белгород
В основе коллекции клубные цвета: красный, чёрный и белый. На бирке надпись: «Белгород – сила», на рукаве и шортах также пометка – WE ARE BLG. Как говорят в клубе, неважно, где мы играем, мы всё равно команда из Белгорода.
Фото: МВК «Белогорье»
«Кузбасс», Кемерово
Движение, напористость, характер — минималистичный дизайн с геометрическим паттерном в трендовом в 2023 году стиле geo simplicity. Ощущается вайб вратарских футбольных джерси 90-х?
Домашняя форма
Фото: kuzbass-volley.ru
«Югра-Самотлор», Нижневартовск
Традиционный чёрно-жёлтый, который был с командой на протяжении многих сезонов. Это символизирует чёрное золото – нефть, которой так богат край. На джерси также традиционные нефтяные вышки, кедры, гербы Югры и Нижневартовска.
Фото: ugra-samotlor.ru
«Зенит», Казань
Дизайн джерси вдохновлён образом самого быстрого хищника в мире. Комплекты в классических цветах (синий и бело-голубой) — для матчей чемпионата России.
Фото: ВК «Зенит» Казань
«Нефтяник», Оренбург
Белый, красный, синий – цветовая палитра полевых игроков. Для либеро же подобрали ярко-жёлтый.
Фото: ВК «Нефтяник»
«Факел», Новый Уренгой
Полевые игроки облачатся в белую и синюю формы, либеро – в мятную. На рукавах цифра 20 – такой по счëту сезон «Факел» проводит в Суперлиге.
Фото: fakelvolley.ru
«Нова», Самарская область
Впечатляют как дерзкие ярко-розовые тона, так и образ рычащего тигра на груди. Отличительная черта – горловина: интересное решение с воротником.
Фото: ВК «Нова»
«Урал», Уфа
«Урал» остался верен палитре прошлого года: оранжевый – хит сезона. На форме также виден принт волейбольного мяча и название клуба.
Фото: ВК «Урал»
«Динамо-ЛО», Сосновый Бор
В этом году дизайн создавался с нуля: сделали ставку на чистоту и яркость оттенков. Ребята выбрали из них сразу пять: лазурная и мятная формы полевых игроков пересекаются с розово-фиолетовым оттенком и классическим синим у либеро. На боковые вставки футболок по прежнему нанесены автографы волейболистов.
Фото: ВК «Динамо-ЛО»
«Енисей», Красноярск
Традиционная синяя для полевых игроков и светло-зелёная – для либеро.
Фото: ВК «Енисей»
«Динамо», Москва
Уже традиционные цвета москвичей будут встречать и в сезоне-2023/2024: они представили форму в белом и чёрном исполнении. Либеро москвичей будет играть в светло-зелёном. Фишка – узор карты Москвы на джерси.
Фото: ВК «Динамо» Москва
АСК, Нижний Новгород
Традиционные цвета формы остались прежними: в чёрном и белом комплектах выступает основа, а для либеро подготовили кислотный зелёный и синий комплекты.
Фото: ВК АСК
«Зенит», Санкт-Петербург
Форма выполнена в привычных для клуба сине-бело-голубых цветах. Главная фишка – отсутствие рукавов. «Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы убрали всё лишнее», – говорится в сообщении клуба.
Фото: ВК «Зенит»
«Шахтер», Солигорск (Беларусь)
Новички Суперлиги представили чёрную и жёлтую формы. Узоры на футболках отсылают к угольной промышленности.
Фото: ВК «Шахтёр»
«Газпром-Югра», Сургут
Новая форма мало чем отличается от формы образца прошлого года. Разве что убрали триколор с рукавов и изменили положение спонсоров.
Фото: ВК «Газпром-Югра»