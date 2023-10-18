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Российские волейбольные клубы представили формы на сезон-2023/2024: в рейтинге «Зенит-Казань», «Динамо», «Белогорье»

Формы на сезон-2023/2024. «Белогорье» скучает по Белгороду, «Зенит» отказался от рукавов
София Колодкина
Топ лучших волейбольных форм сезона-2023/2024
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Рейтинг обновлённых волейбольных комплектов всех клубов мужской Суперлиги. Какая лучшая – решать вам.

11 октября стартовал сезон российской Суперлиги, в котором 16 команд разыграют титул чемпиона страны. Составы, расклады, тактика и прочие составляющие нового сезона, конечно, важны. Но и нельзя забывать о том, как будут выглядеть команды.

Многие волейбольные клубы представили новую форму на сезон-2023/2024, хотя кто-то остался с прошлогодним дизайном. «Чемпионат» предлагает выбрать самую стильную. Голосуйте!

  • Если вы хотите поднять форму в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то аутфит должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая волейбольная форма сезона-2023/2024
Фото: МВК «Локомотив», Новосибирск
1 место

«Локомотив», Новосибирск

Основным элементом нового комплекта стал игровой номер, который нанесён в трафаретном стиле. Ключевыми цветами также остались красный, белый и черный. Динамичность придают цветные вставки по боковому шву.

Фото: ВК «Локомотив Новосибирск»

Фото: МВК «Белогорье»
2 место

«Белогорье», Белгород

В основе коллекции клубные цвета: красный, чёрный и белый. На бирке надпись: «Белгород – сила», на рукаве и шортах также пометка – WE ARE BLG. Как говорят в клубе, неважно, где мы играем, мы всё равно команда из Белгорода.

Фото: МВК «Белогорье»

Фото: МВК «Кузбасс»
3 место

«Кузбасс», Кемерово

Движение, напористость, характер — минималистичный дизайн с геометрическим паттерном в трендовом в 2023 году стиле geo simplicity. Ощущается вайб вратарских футбольных джерси 90-х?

Домашняя форма

Домашняя форма

Фото: kuzbass-volley.ru

Фото: МВК «Югра-Самотлор»
4 место

«Югра-Самотлор», Нижневартовск

Традиционный чёрно-жёлтый, который был с командой на протяжении многих сезонов. Это символизирует чёрное золото – нефть, которой так богат край. На джерси также традиционные нефтяные вышки, кедры, гербы Югры и Нижневартовска.

Фото: ugra-samotlor.ru

Фото: МВК «Зенит», Казань
5 место

«Зенит», Казань

Дизайн джерси вдохновлён образом самого быстрого хищника в мире. Комплекты в классических цветах (синий и бело-голубой) — для матчей чемпионата России.

Фото: ВК «Зенит» Казань

Фото: МВК «Нефтяник»
6 место

«Нефтяник», Оренбург

Белый, красный, синий – цветовая палитра полевых игроков. Для либеро же подобрали ярко-жёлтый.

Фото: ВК «Нефтяник»

Фото: МВК «Факел»
7 место

«Факел», Новый Уренгой

Полевые игроки облачатся в белую и синюю формы, либеро – в мятную. На рукавах цифра 20 – такой по счëту сезон «Факел» проводит в Суперлиге.

Фото: fakelvolley.ru

Фото: МВК «Нова»
8 место

«Нова», Самарская область

Впечатляют как дерзкие ярко-розовые тона, так и образ рычащего тигра на груди. Отличительная черта – горловина: интересное решение с воротником.

Фото: ВК «Нова»

Фото: МВК «Урал»
9 место

«Урал», Уфа

«Урал» остался верен палитре прошлого года: оранжевый – хит сезона. На форме также виден принт волейбольного мяча и название клуба.

Фото: ВК «Урал»

Фото: МВК «Динамо-ЛО»
10 место

«Динамо-ЛО», Сосновый Бор

В этом году дизайн создавался с нуля: сделали ставку на чистоту и яркость оттенков. Ребята выбрали из них сразу пять: лазурная и мятная формы полевых игроков пересекаются с розово-фиолетовым оттенком и классическим синим у либеро. На боковые вставки футболок по прежнему нанесены автографы волейболистов.

Фото: ВК «Динамо-ЛО»

Фото: МВК «Енисей»
11 место

«Енисей», Красноярск

Традиционная синяя для полевых игроков и светло-зелёная – для либеро.

Фото: ВК «Енисей»

Фото: МВК «Динамо», Москва
12 место

«Динамо», Москва

Уже традиционные цвета москвичей будут встречать и в сезоне-2023/2024: они представили форму в белом и чёрном исполнении. Либеро москвичей будет играть в светло-зелёном. Фишка – узор карты Москвы на джерси.

Фото: ВК «Динамо» Москва

Фото: МВК АСК
13 место

АСК, Нижний Новгород

Традиционные цвета формы остались прежними: в чёрном и белом комплектах выступает основа, а для либеро подготовили кислотный зелёный и синий комплекты.

Фото: ВК АСК

Фото: МВК «Зенит», Санкт-Петербург
14 место

«Зенит», Санкт-Петербург

Форма выполнена в привычных для клуба сине-бело-голубых цветах. Главная фишка – отсутствие рукавов. «Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы убрали всё лишнее», – говорится в сообщении клуба.

Фото: ВК «Зенит»

Фото: МВК «Шахтер», Солигорск
15 место

«Шахтер», Солигорск (Беларусь)

Новички Суперлиги представили чёрную и жёлтую формы. Узоры на футболках отсылают к угольной промышленности.

Фото: ВК «Шахтёр»

Фото: МВК «Газпром-Югра»
16 место

«Газпром-Югра», Сургут

Новая форма мало чем отличается от формы образца прошлого года. Разве что убрали триколор с рукавов и изменили положение спонсоров.

Фото: ВК «Газпром-Югра»

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