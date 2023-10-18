Рейтинг обновлённых волейбольных комплектов всех клубов мужской Суперлиги. Какая лучшая – решать вам.

Формы на сезон-2023/2024. «Белогорье» скучает по Белгороду, «Зенит» отказался от рукавов

11 октября стартовал сезон российской Суперлиги, в котором 16 команд разыграют титул чемпиона страны. Составы, расклады, тактика и прочие составляющие нового сезона, конечно, важны. Но и нельзя забывать о том, как будут выглядеть команды.

Многие волейбольные клубы представили новую форму на сезон-2023/2024, хотя кто-то остался с прошлогодним дизайном. «Чемпионат» предлагает выбрать самую стильную. Голосуйте!

Если вы хотите поднять форму в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то аутфит должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.