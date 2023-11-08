«Динамо» задавило «Локомотив» на подаче. В волейбольной Суперлиге неожиданный лидер

Обе команды – соискатели наград в этом сезоне – классно стартовали в российской Суперлиге. «Локо» до встречи в Москве не проиграл ни сета, «Динамо» хоть и уступило в гостях казанскому «Зениту» в матче за Суперкубок, но нивелировало этот отрыв победой над новосибирцами сегодня – парни Константина Брянского выравнялись с другими топ-клубами.

В зенитовском дерби проиграли ещё одни лидеры чемпионата – питерцы. И Суперлигу неожиданно возглавил «Факел». Ребята из Нового Уренгоя взяли три пятисетовика в четырёх турах! Теперь за ними выстроились гранды волейбольной России.

«Локомотив» уступил в приёме и подаче

Оставить за собой первую строчку «Локо» мог, но надо было брать матч в Москве, хотя статистика была совсем не за гостями: это третье поражение подряд с учётом прошлого сезона. После встречи на счету «Динамо» 29 побед, у «Локомотива» – 14.

И они доказали это преимущество в цифрах на площадке. Хотя всю первую партию «Локо» вёл, а Илья Казаченков, набравший за 60% в атаке в 1/4 финала Кубка России, показывал результат и в Суперлиге. При счёте 12:9 впору было задаваться вопросом: а нужен ли серб Александр Атанасьевич во вторую зону – диагональный планирует приземлиться в России под Новый год. Игру рвала лишь плохая игра на подаче: только из десяти разыгранных очков половина – ошибки.

В середине первой партии перевес был значительным – 17:13 – и, казалось, сет уйдёт гостям: слишком просто и красиво Константин Абаев навешивал через всю площадку на свободную сетку Казаченкову и играл накоротке с Омаром Курбановым. Но точечные замены сыграли роль: связующий Чес поймал доигровщика соперников на подаче, а дальше Соколов сократил отрыв прострелом по линии.

Сет имени Цветана Соколова

И если новосибирцы подачу так и не расчехлили, то хозяева наладили её в самое нужное время – при равной концовке. Так Панков решил исход сета. Москвичи не только забрали два эйса, но и снизили процент приёма «Локо»: у Новосибирска 17% позитивного, против 52% – у «Динамо». Регулярные усложнения не оставили шансов в концовке партии.

Пример тому – подача Богдана на сетболе первого сета: Курбанов не попадает в площадку со своего же выбитого приёма. И с досады проваливает остаток матча.

Подачи раздражали гостей и на старте второй партии, и в концовке третьей – символично, что всё тем же эйсом Павел закрыл матч в трёх партиях. А «Локомотив» явно не прибился к площадке, настреляв целых 23 ошибки с подачи!

И если связка «Динамо» Панков набрал сверх нормы для своей позиции – шесть мячей – то Цветан Соколов отыграл почти идеальный матч: 62% реализации и три эйса, два из которых он положил на старте второй партии, совсем морально деклассировав соперника. Визави Соколова по нападению Казаченков набрал 12 очков, доигровщик Мартин Атанасов – 11, но противопоставить напору хозяев на подаче так и не вышло. Москвичам этого оказалось достаточно.