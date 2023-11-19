Сенсационное поражение лидеров чемпионата! «Динамо» прервало фантастическую серию

«Локомотив» оформил жизненно важную победу: после четырёх проигранных матчей в Суперлиге – все они уступили лидерам чемпионата – пересобрать себя на домашнюю встречу очень тяжело. И они смогли найти ресурсы полностью переиграть чемпионок России дома.

«Динамо» же до этого момента вообще не уступало в регулярке, а в соперниках по полуфинальным матчам у девушек Константина Ушакова оказался удобный «Локомотив». Пара в рамках чемпионата России, Кубка России и Лиги чемпионов сыграла 26 матчей, в которых москвички одержали 19 побед. Три последних – в финальной серии плей-офф чемпионата России и в матче за Суперкубок уже в этом сезоне. Они же оформили последние пять титулов. Но накануне что-то пошло не так.

«Сейчас не про волейбол, а про желание»

Хозяйки сразу стартовали с натиска 11:3 – и уже к этому времени Константин Ушаков использовал оба перерыва «Динамо». Девушки, будто зафиксировав это отставание, и довели партию до победы. В итоге +7.

Вторая и третья партии переломными не стали, а игроки «Локо» не испугались неожиданного преимущества: они летали по площадке, не оглядываясь на счёт. Худший приём, хотя и с нулём ошибок на старте (33% – у «Локо», 57% – у «Динамо») девушки из Калининграда конвертировали в атаку под 50%. Риск, конечно, приводил к ошибкам (14/9), но стоил того.

Столичная же команда провалила нападение (35%), не забивая даже с позитивного приёма (46%). В составе калининградской команды яркий матч провела турецкая диагональная Эбрар Каракурт с 22 очками: она забила 18 из 36 мячей (50%) и сделала четыре эйса. Подачу при трёх лишь ошибках выиграл «Локомотив» – 6-0, а блок – 9-4. Причём за два последних сета москвички зачехлили лишь раз – и это с таким подбором центров в лице экс-блокирующей «Локо» Екатерины Евдокимовой.

Провалила матч Ирина Капустина, которая в отсутствие Наталии Перейры испытывала огромное давление. Она допустила всего лишь одну ошибку, но атаки не добивала – блок и подстраховка регулярно отслеживали её перемещение. «Боимся сделать ошибку». Сейчас не волейбол, а желание», – говорил Константин Ушаков во время перерыва.

«Динамо» дома нужно побеждать 3:0 или 3:1, в таком случае назначается «золотой сет» (до 15 очков). Любые две победные партии выводят в финал «Локо».

Всё решил блок

В параллельном матче «Динамо-Ак Барс» имело фору 2:0, но «Ленинградка» сравняла счёт. Однако на тай-брейке команда Зорана Терзича была сильнее.

Победу «Динамо» блоком принесла диагональная Анна Климец. Она по ходу матча заменила Елизавету Лукьяненко, которая стала лучшим бомбардиром команды – 18 очков. Именно в этом компоненте гости и нащупали резерв для натиска в атаке. Почувствовал это и главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин, который уже после упущенной первой партии выпустил на сетку Ирину Королёву вместо Дарьи Малыгиной. Более опытный игрок – именно из «Динамо» Ирина перешла в «Ленинградку» – должен был добавить скорости перемещения и понимания индивидуальных качеств соперниц на сетке. Но итоговые 15-8 в этом компоненте за казанцами.

Ирина Королёва Фото: leningradka.spb.ru

«У Казани очень высокий блок. Со второго сета переместили всю атаку на заднюю линию, стали атаковать из шестой зоны. Но не хватило опыта. Потому что мы всего проиграли семь очков за всю игру. В первой партии было проиграно девять, значит, плюс два по остальным четырём сетам. Мы сделали 33 невынужденные ошибки. А соперницы – 22 ошибки. Мы в чемпионате играем очень чисто, совершая минимум ошибок так же, как и московское «Динамо». Сегодня максимально чисто сыграть не получилось, особенно в пятой партии. Это приходит с опытом. Я думаю, что в итоге девочки будут ошибаться всё меньше и меньше. Считаю, что в третьей-четвёртой партиях мы показали свою лучшую игру в сезоне», – прокомментировал поражение Кашин после матча.

Нашлось что сказать и Зорану Терзичу. «Знаете, так всегда, когда одна команда ведёт – 2:0, а потом проигрывает две или три партии, думают, что отпустили. А то, что противник стал играть лучше, это даже никто не заметил. «Ленинградка» играла намного лучше, чем мы третий и четвёртый сет. Они намного больше рисковали, а мы практически ждали, чтобы нам отдали игру. Без атаки, без подачи, защиты и блока. Мы ничего не сделали в третьей партии. В четвёртом сете, когда захотели, уже было невозможно. Но это практически начало сезона, ещё команды не готовы. Наша команда практически новая. Есть игроки, которые приехали к нам неделю назад, как Мартинес. Надо подождать, надо работать. Потом будет лучше. Надеюсь, что в Казани будет лучше, чем сегодня».

Ответные матчи пройдут в Москве и Казани 26 ноября. Финал – 23 декабря.