«Матч без права на ошибку». Финалисты Кубка России определились в непредсказуемой борьбе

В субботу, 2 декабря, прошли ответные матчи полуфинальных серий мужского Кубка России по волейболу. По накалу вторые встречи получились не такими драматичными, как первые, но и здесь было на что посмотреть. Хозяевам в обеих парах удалось взять реванш за проигрыши на выезде.

Счастливая форма помогла Казани

«Локомотив» отправился в гости к команде Алексея Вербова после победы на тай-брейке в домашней встрече. Казанцы вновь наудачу надели свою счастливую форму, в которой уверенно выиграли у московского «Динамо» матч за Суперкубок. А ещё на трибунах Центра волейбола появилась огромная майка под номером семь с надписью «Кураж» – это отсылка к болельщикам казанского клуба, которые постоянно гонят свою любимую команду вперёд.

Сразу же после игры про болельщиков и кураж вспомнил Максим Михайлов: «Нам очень помог наш седьмой игрок. Атмосфера на арене была отличная. Все были заряжены и друг другу помогали. Тащили тяжёлые мячи, ловили кураж. За счёт этого и болельщиков удалось добыть нужный результат».

«Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

«Матч без права на ошибку» – такие слова произнёс ведущий перед стартом решающей встречи между двумя амбициозными командами. Главной причиной проигрыша казанцев в первой игре был именно собственный брак, о чём говорил и Алексей Вербов в интервью: «В первом матче совершили 31 ошибку, и ещё мы семь мячей из аута приняли. Мы сами делали героя из Атанасова – он подаёт в аут, а мы хватаем. Вместо ошибки эйс, эйс, эйс. У них стиль такой: закрывают глаза – рискуют на подаче».

Этот риск и сыграл с новосибирцами злую шутку во второй встрече. Только в первом сете команда Пламена Константинова совершила восемь ошибок в этом элементе. Железнодорожники слаженно начали матч, вели по ходу встречи четыре мяча, но провалили концовку первой партии. Сначала возникли сложности с подачей, а затём дал сбой съём – 22:25.

«У нас было много шансов в первой партии, был отрыв. Если ты с трудом добываешь преимущество, ты не имеешь права его разбазаривать. Нужно его держать. Это резерв для единичных ошибок. А мы решили разом всё это вывалить, всё преимущество отдать», – сказал капитан «Локо» Ильяс Куркаев.

Во втором и третьем сетах навязать борьбу хозяевам площадки так и не получилось. Замены, которые проводил главный тренер «Локо», никак не сбили кураж казанского клуба. Дмитрий Волков и Сэм Деру разрывали блок новосибирцев. А последний и вовсе был главной забойной силой казанской команды. Свой временами нестабильный приём Деру с лихвой компенсировал результативными атаками из разных зон. Третья партия, как и все остальные, закончилась ошибкой гостей на подаче: в этот раз Мартин Атанасов отправил мяч в сетку – 25:18. И победа в матче – за казанским «Зенитом» – 3:0.

«У нас есть определённый риск на подаче. Такого связующего, как Майка, нужно двинуть от сетки. Но в первую очередь основная проблема – это наш съём. Только подачей и доигровками не выиграешь серьёзные игры – надо держать съём. У нас съём не получился. В четвёртой зоне провалили практически всё. Это сказалось на результате, потому что у нас не было баланса.

Я думаю, что у нас была куча шансов в первой партии. Вели плюс четыре, могло быть и больше. Хорошие доигровочные ситуации не реализовали. К сожалению, коллективно мы провалились. В основном четвёртая зона. У Казани, наоборот, все доигровщики сыграли на высоком уровне. Это самая большая заметная разница в игре. Поэтому результат логично в пользу Казани», – подвёл итоги полуфинала Пламен Константинов.

Пламен Константинов Фото: zenit-kazan.com

Самым результативным игроком у казанского «Зенита» стал Сэм Деру, на счету бельгийца 13 набранных очков. В команде гостей лучшим стал Илья Казаченков, который выиграл для своей команды 15 мячей.

Таким образом, «Зенит-Казань» третий год подряд будет играть в финале Кубка России. И пытаться защитить завоёванный год назад титул.

Борьба была. Но недолгая

Во втором матче «Зениту» из Санкт-Петербурга не удалось повторить свой успех, который команда сотворила неделей ранее. «Динамо» дрогнуло только в первой партии, но смогло забрать победу в решающей встрече.

Эффективность крайних нападающих в команде из северной столицы по-прежнему проседала в отсутствие Егора Клюки и Виктора Полетаева. Последний хоть и был заявлен, но на площадке так и не появился. У Павла Железнякова – 30%, у Андрея Титича – 17%, а у вышедшего с замены Тихонова чуть лучше – 36%. Самым стабильным оказался Фёдор Воронков, который по окончании встречи и стал самым результативным в составе гостей.

У динамовцев со свежими силами вернулись в шестёрку Илья Власов и болгарин Цветан Соколов. Волейболисты пропускали встречу чемпионата России с «Факелом», зато в решающем матче полуфинала именно они показали феноменальный процент в атаке: у Соколова 26 реализованных атак из 39 (67%), а у Власова 11 из 12 (92%) и четыре блока – лучший показатель в команде!

Гостям сразу удалось повысить градус игры и повести по сетам 1:0 благодаря своим успешным действиям на сетке и собственным ошибкам динамовцев. Денис Богдан мог стать героем партии, на своей подаче он сократил отставание до минимума, но гости довели сет до победы – 25:23.

«Даже в проигранном первом сете наша игра не была провальной, просто очень хорошо действовал соперник. Нам пришлось навёрстывать, и это было непросто. Я бы отметил всю команду. Помощь была от каждого игрока в каждом элементе», – сказал наставник бело-голубых Константин Брянский.

Во второй партии московским волейболистам удалось уменьшить процент брака и наладить подачу и игру на блоке. Так бело-голубые сравняли счёт в матче, завершив сет мощной атакой в центре сетки от Власова – 25:20.

В третьем сете динамовцам пришлось изрядно понервничать. Команда Брянского доминировала почти всю партию, но на подаче Воронкова допустила ряд невынужденных ошибок и позволила «Зениту» отыграть пять сетболов из шести. И только болгарский волейболист не оставил никаких шансов защитникам гостей и вколотил решающий мяч – 25:23.

«Зенит» вёл в счёте к середине четвёртой партии – 12:9. Но «злой гений» бело-голубых Соколов вновь повернул ход встречи в пользу москвичей. Два эйса и успешная атака болгарина, а также блок Власова вывели «Динамо» вперёд – 14:12. Однако подачи Дмитрия Ковалёва смогли вернуть интригу в матч – 17:17. Но дальше Панков не стал ничего придумывать, а нашёл главного адресата для своих передач: Соколова было уже не остановить. Именно болгарин своим эйсом довёл встречу до логического конца – 25:20 и 3:1.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Динамо» Цветан Соколов, болгарин настрелял аж 31 очко для своей команды. У «Зенита» – Фёдор Воронков, на счету которого 13 набранных очков.

Вновь, как и два года назад, в финале Кубка России встретятся московское «Динамо» и казанский «Зенит». В этом сезоне клубы уже бились за трофеи, и пока счёт равный: Кубок Столетия забрали динамовцы, а вот в Суперкубке сильнее была команда Вербова. 24 декабря кто-то снова выйдет вперёд.