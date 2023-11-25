«Сколько можно? Дайте уже красную!» Драматичная развязка волейбольного Кубка России

Полуфинальные матчи мужского Кубка России выдались огненными – оба в пяти партиях. «Локомотив» принимал «Зенит-Казань», «Зенит СПб» – «Динамо». Если в первой óчке предположить пятисетовый триллер было можно, то результат второй – сенсация, зная стабильность москвичей и кадровые проблемы питерцев: у парней Виктора Сидельникова то связующий становится диагональным, то либеро – доигровщиком.

«Дайте уже красную!»

Пять партий драмы, приправленных сочными схватками на сетке. И речь не только о розыгрышах, но и о перепалках «Зенита» с судьями. Алексей Вербов трижды наседал на арбитров, так что в какой-то момент нервы коллеги Пламена Константинова не выдержали, и он даже процедил в перерыве: «Сколько можно? Дайте уже красную!»

Обе команды выдали классный матч в защите: и если даже связующий Константин Абаев оставлял атаку для Омара Курбанова или Ильи Казаченкова на одном блоке на старте матча, парней «Локо» либо смягчали, либо поднимали в защите. Поэтому команды шли ровно, а перевес не знал и трёх очков. Четыре ошибки подряд на подаче для «Локо» компенсировались двумя эйсами Ильяса Куркаева в концовке партии. А замена Игоря Тисевича и его подача в Сэма Деро решила итог партии – 25:23.

Этими же первыми Мартину Атанасову удалось сократить отрыв от убежавших на старте второго сета казанцев и выдать ультрасерию из четырёх эйсов подряд – даже тайм-аут Вербова не сбил настрой болгарина.

«Мы сами дали им возможность рисковать», – выговаривал Вербов в перерыве игрокам. А затем то же делал в уже в адрес судей. При счёте 13:14 мяч после атаки казанцев от ноги Димы Лызика улетел в аут. Судьи отдали очко «Зениту», но тут же назначили переигровку после челленджа хозяев, мол, свисток прозвучал раньше, чем мяч коснулся площадки, и якобы помешал концовке розыгрыша – шанс продолжить был.

«Мяч же улетал», – кричал Вербов, сражаясь за брейковое очко, ведь счёт после переигровки стал 15:13. Момент упустили, но партию взять всё же удалось. «Локомотив» посыпался сам после ошибки Лызика, который сыграл сеточный мяч на стороне соперника.

Только игра успокоилась, вновь включились судьи, которые продолжили учить игроков расстановке. Совсем недавно Сергею Гранкину в Кубке Столетия трижды подряд свистнули ошибку за слишком ранний выход из первой зоны. Это новое требование к арбитрам – внимательнее следить за расположением игроков. Теперь досталось игроку казанского «Зенита»: Майка ещё до подачи соперника стал двигаться на сетку и схлопотал позиционную ошибку.

Драматичная развязка волейбольного Кубка России Фото: кадры из трансляции

«Должны были делать 3:0»

На второго судью накинулись все, а Вербов даже попросил выбежать статистика – показать момент со своей камеры. Но попытки Алексея Игоревича найти справедливость ни к чему не привели – момент заиграли, а «Зенит» сократил отставание с 18:12 до 18:16. А затем и вовсе забрал почти проигранный сет.

Уже при счёте 24:21 и реализованном сетболе «Локо» Вербов попросил повтор на касание сетки у Ильяса Куркаева – и не ошибся. Дальше зачехлили Казаченкова, не справились с подачей Макса Михайлова – и новосибирцы уступили сет.

«Ты уже ждёшь, что партия закончилась. Это как в кино. Жаль тех, кто забрал куртки и не досмотрел. Думаю, не надо расстраиваться, а важно делать выводы – до последнего свистка концентрация должна быть максимальная. И важно держать фокус на мяче, – сказал Куркаев на послематчевом интервью.

Матч получился максимально многогранным. В любом случае важна победа и наше преимущество. Ну и дома до этого выиграли. Понимаем, что те партии, которые проиграли – проиграли сами. По сути, мы должны были делать 3:0. Но это полуфинал, и это Казань. Есть какое-то, может, недопонимание, касаемое нервозности: нужно кое-какие моменты убрать, чтобы на съёме было лучше, когда мы и ещё ведём +4, – продолжил Куркаев.

И во второй, и в третьей партии вели по четыре-пять очков и проигрывали. Есть звоночки в нашей неуверенности – когда нас пытаются догонять. Нас это, видимо, немного раскачивает. Обидно, что это могло быть быстрее, а преимущество могло быть ощутимее. Но победу не выбирают».

Самым результативным игроком «Локо» стал Илья Казаченков – 24 очка, 20 из которых с игры (47% реализации), три блока и один эйс. Мартин Атанасов принёс команде 23 очка и 13 – с игры (50% реализации), семь эйсов и три блока.

«Жаль, что нас не хватило в пятой партии. Своих чистых ошибок много допустили, которых не допускали до этого. Кто перетерпел, тот и победил в пятой партии. Мы недотерпели, может, где-то свалились на эмоциях – и понятно, по какой причине», – заключил Алексей Вербов.

Питерский «Зенит» камбэчит с 0:3

Московское «Динамо» в первом полуфинальном матче Кубка России на выезде уступило петербургскому «Зениту» (2:3).

Парни Константина Брянского в первом сете выглядели сконцентрированно: давили на подаче, на блоке и в защите, с высоким процентом реализации своей атаки (71% против 29% – у питерцев) и приёма – 88% у Москвы. К середине партии бело-голубые уже имели преимущество (13:8), а доигровщик Антон Семышев выиграл три очка эффектными скидками, завершили москвичи партию первым темпом Дмитрия Жука – 25:13.

Также уверенно гости забрали второй сет – и ни одной своей ошибки в атаке. Уже к счёту 4:10 главный тренер хозяев Виктор Сидельников использовал два тайм-аута. Начавшуюся погоню «Зенита» (13:15) завершили классная атака Семышева и скидка Панкова. Концовку партии динамовцы провели уверенно: лучше смотрелись в атаке, в приёме и на блоке – 25:18. И, казалось, судьба матча решена.

«Динамо» Фото: vcdynamo.ru

А дальше – спад и низкое качество игры. Москвичи лидировали, держали матч и подарили шанс хозяевам вернуться.

«Просто встали. Необъяснимо встали»

В третьем сете «Зенит» сократил количество собственных ошибок, а гости, наоборот, их умножили. Проснулся блок хозяев: четыре против одного – у «Динамо», не справились москвичи и с приёмом – катастрофические 5% отличного. А к середине партии хозяева имели несколько брейковых очков (12:8), но шесть ошибок на подаче не позволили команде зацепиться за сет – 20:25.

Старт четвёртой партии становится продолжением предыдущей. Динамовцы много ошибались, а петербуржцы на кураже выиграли самые сложные мячи: 15:7 в пользу «Зенита» к середине сета. После эйса блокирующего Ильи Власова отставание москвичей сократилось до двух очков (20:22), но хозяева были более надёжны в решающих эпизодах – 25:20.

В пятой партии динамовцы продолжили много ошибаться, что дало сопернику преимущество в три очка (10:7). Москвичи восстановили равновесие, однако в концовке «Зенит» всё же додавил усилиями Федора Воронкова, с 17 очками и 47% реализации ставшего самым результативным в матче. Тянул атаку и Павел Железняков с такими же 17-ю очками (38%).

«Просто встали. И необъяснимо встали. В каждом элементе допускали колоссальный брак. Надо с этим разбираться. Мы должны это переломить, потому что совершать сериями ошибки нельзя, при том, что соперник позволял нам в какие-то моменты реализовывать свои шансы. Однако мы этими шансами не воспользовались. Думаю, что это в плоскости ментальной, а не физической», – сказал Брянский после матча.

Ответные матчи Кубка России пройдут в Казани и Москве 2 декабря.