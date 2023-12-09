Новый лидер волейбольной Суперлиги! Неприличная серия из побед «Зенита» продолжается

9-й тур растянули на неделю: первые матчи отгремели ещё в прошлую субботу, последний завершится завтра, 10 декабря. Матч недели играли в Кемерово: «Кузбасс» принимал «Зенит» и едва ли не совершил мини-сенсацию – вёл с преимуществом, но провалился в концовке.

Новый лидер Суперлиги

Центральный матч 9-го тура оправдал свой статус: 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 5:16).

К матчу «Зенит» подошёл четвёртым в таблице, хозяева были в топ-3. Победа казанцев принесла им лидерство – хотя и временное: у «Динамо» и «Локомотива» два матча в запасе. Москвичи встречаются с АСК, новосибирцы – с «Факелом». Обе команды, в отличие от казанцев, уступили пока лишь раз на старте чемпионата.

«Клиент» казанцев

Матч и победа в 9-м туре могли не только вывести «Кузбасс» в лидеры Суперлиги, но и размочить неприятнейшую для хозяев серию с чемпионами России: в 36 óчках, включая сегодняшнюю встречу, 28 раз побеждал «Зенит». Хотя сегодня парни Алексея Бабешина вели бóльшую часть встречи.

Главный тренер «Кузбасса» сделал ставку на пару доигровщиков Романа Пакшина и Аспаруха Аспарухова и пару центров Инала Тавасиева и Дениса Черейского. У «Зенита» на этой позиции вышли Дмитрий Волков и Андрей Сурмачевский, последнего потом заменил Михаил Лабинский – и стал вторым по результативности в матче с 18 очками. А лидер в атаке – Кирилл Клец – во втором матче подряд вышел против своих же бывших команд («Енисей» и «Кузбасс») в старте и оформил 26 очков.

Чемпионы страны летели

Диагональный тянул гостей, пока на той стороне куражилась вся линия атаки: равномерно давили и с краёв, и с центра. Помогали и эпизодические взрывы игроков «Кузбасса»: они начали уходить в отрыв то благодаря блоку, то эйсам Черейского (12:10), Аспарухова (16:12), Пакшина (21:16). Гости боролись и едва не догнали в концовке: ушли с 20:24 до 23:24, но Инал Тавасиев всё-таки оставил сет за «Кузбассом».

Игроки Кузбасса в матче с «Зенитом» Фото: kuzbass-volley.ru

Стало понятно, что Сурмачевский не зашёл в матч, и Вербов сделал важнейшую рокировку – выпустил Лабинского, которого иногда чехлили соперники. Кемеровский блок не позволял разыграться на сетке, но в концовке парни сами провалились в нападении: две подряд атаки Петковича и Пакшина – и «Зенит» повёл 23:20, а Клец тройным блоком закрыл Аспарухова – 25:21.

Третий сет идеально провели центры «Кузбасса»: Черейский и Тавасиев на двоих зачехлили шесть раз, ещё и реализовали шесть из семи атак. Огня в нападении добавляли рискованные мячи Аспарухова с места через блок, проходили и накаты от Петковича. Один такой сделал приятный отрыв (16:14). А затем вмешался и судья, вставший на пути связующего Майки Кристенсена, который пытался оставить мяч в игре. Американец снёс рефери и до конца матча ещё выслушивал свист трибун.

Майка Кристенсен сбил второго судью Фото: кадр из трансляции

«Зенит» бросился догонять, отставание удалось сократить лишь до -2, но сет отдали.

Переломный момент

В четвёртой партии уже включился блок казанцев (7), только на счету вышедшего Дмитрия Щербинина их оказалось три. «Зенит» полностью нейтрализовал атаку «Кузбасса»: с 62% реализация опустилась до 31%. На подаче и блоке тоже не ладилось – лишь один эйс. Ещё в середине партии «Зенит» ушёл в отрыв и перевёл матч в пятый сет, который вообще прошёл без борьбы.

«Всё началось с четвёртой партии, когда мы держали свой съём, но не держали свою доигровку, шесть из которых просто не забили. И если Казань уже подравнялась, сразу начинает рисковать на подаче – это было хорошо видно в пятой партии, когда нас просто отодвинули и мы пасовали только с восьмого метра», – сказал ассистент главного тренера Александр Герасимов.

Сначала два мяча отдал на ошибках связующий «Кузбасса» Егор Кречетов, а затем Волков закрыл блоком Петковича – и 3:0. Казанцы всё поднимали в защите – блокировали или цепляли тем же блоком – на доигровке уже тащил Лабинский. Единственный эйс в партии вколотил Клец и совсем утопил шансы соперников на погоню – 12:3. «Зенит» одержал вторую подряд победу на тай-брейке – во вторник в гостях был обыгран «Енисей».

«У «Кузбасса всё получилось в первой партии: при маленьком количестве ошибок и с высоким риском. Ввели нас в ступор. Были моменты, когда играли не очень хорошо – в последнее время у нас это практикуется. Где-то я участник всей этой истории, потому что, помимо результатов матча, у нас есть и тесты игроков – не всегда это помогает с точки зрения результата команды. Какие-то звенья выпадают», – прокомментировал победу Алексей Вербов.

Самые результативные

За «Кузбасс» самым результативным стал Аспарух Аспарухов: 12 мячей в атаке (36% реализации), три эйса и блок. Столько же у Романа Пакшина – 16: 15 в атаке (41% реализации) и эйс. Черейский оформил 15 очков, Тавасиев – семь.

За «Зенит» отметился Клец – 26 очков, 19 из которых – в атаке, ещё четыре эйса и три блока, Лабинский принёс 18 очков, Волков – 13, Кононов и Вольвич – по шесть.