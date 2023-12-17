Матч упущенных возможностей. Лидер волейбольного ЧР был в шаге от провала, но спасся

Лидеры чемпионата уцелели в гостях – из Кемерово «Локо» увозит два очка, «Кузбасс» остаётся с одним. Подопечные Алексея Бабешина вновь не додержали преимущество.

Провал в атаке

Его же они на старте матча то наращивали, то упускали: два эйса Романа Пакшина, контратака после поднятого прострела первым темпом от Дмитрия Лызика и забитый переходящий мяч – «Кузбасс» просто сносил новосибирцев. В первую очередь ментально – сказывалась бешеная уверенность после недавней победы над «Динамо» в пяти партиях. Так что 6:0 на табло вынудили Пламена Константинова взять тайм-аут – немного перезагрузиться и вернуться в игру: пара блоков и эйсов сделали отставание минимальным.

Приём Пакшина и его же атака по рукам, а затем ошибка Ильи Казаченкова – и счёт 12:9. Казалось, железнодорожники «съели» преимущество соперников на старте, но вновь добрались до -6 уже во второй половине сета. Лучший блокирующий чемпионата с 36 чехлами Денис Черейский, перешедший в этом сезоне в «Кузбасс» как раз из «Локо», закрыл на сетке Лызика, а третий эйс Пакшина сделал счёт 17:12. Константинову даже пришлось воспользоваться третьей опцией на блоке – выпустить Юрия Бражнюка.

ВК «Кузбасс» Фото: kuzbass-volley.ru

Поиски в отсутствие рабочих центров отразились на цифрах в атаке: 57% у «Кузбасса» при 27% – у «Локо». Хозяева довели до пола 13 атак против всего лишь шести – у «Локо». Простор в нападении давали 47% позитивного приёма кемеровчан против 32% – у новосибирцев. Второй сет решила концовка, а именно подача Слави Костадинова. При счёте 21:19 он сначала подал эйс, а затем пустил укороченную в доигровщика Мартина Атанасова – тот не справился, и уже переходящий мяч вколотил Душан Петкович. Болгарин вообще не вошёл в игру: на приёме показал 26% позитивного и в атаке – скромные 33% (заколотил три мяча в девяти попытках – четыре раза его крыли блоком).

Третий матч подряд с топами «Кузбасс» не может закрыть под ноль, выиграв две первые партии. Двумя турами ранее они легко уступили Казани на тай-брейке, с «Динамо» тай взяли, но в упорной концовке. «Начинаем, а потом всё равно почему-то проваливаемся», – сетовал после матча уже в Кемерово Алексей Бабешин.

Камбэк «Локо»: полетела первая, вернулись центры

«Локомотив» в очередной раз подтвердил зависимость от первого темпа и центров: 10 блоков после провального старта и реализация атак у Лызика – 54% и у Куркаева – 50%. Полетела и первая (10 эйсов), которая отодвинула первый темп и быстрые атаки «Кузбасса» от сетки – с каждой следующей партией приём Кемерово ухудшался – с 47% до 17%. Страдала и атака – в третьей партии 39%, в четвёртой – 16%.

Мудрить с заменами и искать решения стал уже Бабешин: вместо Пакшина вышел Кирилл Фиалковский, диагональный Дмитрий Яковлев заменил Петковича, связующий Слави Костадинов – Егора Кречетова. И они вроде начали работать, но лишь один эпизод зарубил погоню: из-за ошибки в атаке – проноса мяча – счёт вместо 10:13 стал 9:15. А «Локо» просто удалось удержать съём.

«Наверное, не поверили, что можем обыграть «Локомотив»: после двух партий остановилась игра. Чуть сбавили на подаче, начали плохо держать приём, съём и дали разыграться им – сначала на подаче, затем в атаке», – объяснил упущенный матч Слави Костадинов.

Самые результативные

Первые мячи пятого сета – за «Локо» 0:3. На эйсе Инала Тавасиева «Кузбасс» почти сравнялся – 5:6, но счёт держали атаки Казаченкова – 6:8. Пакшин помог команде догнать соперника, но после Атанасов отыгрался от рук Тавасиева, а Душан Петкович отправил мяч в аут – 11:14. Борьба для «Кузбасса» продолжилась – Егор Кречетов в одиночку закрыл Илью Казаченкова – 13:14, но Мартин добил до пола после неразберихи центров парней из Кемерова – 13:15.

Самым результативным игроком в составе «Кузбасса» стал диагональный Душан Петкович – 19 очков: 18 в атаке (53% реализации) и один блок. У «Локо» Омар Курбанов набрал 20 очков: 12 в атаке, три на блоке и пять на подаче.

«Настоящее топовое сибирское дерби. По игре ожидаемо для меня: «Кузбасс» на подъёме, мы на спаде уже две-три игры, есть заболевшие, но это бывает у всех команд. Начали плохо, с большим количеством собственных ошибок, плюс хорошая игра со стороны «Кузбасса», два фактора, которые не давали шанс в первых двух партиях зацепиться. Потом нашли свою игру и вернулись в матч. Я доволен, что сумели выйти из сложной ситуации, особенно при таких трибунах, потому что в Кемерове всегда сложно играть, особенно если у команды пошла игра, её сложно остановить», – прокомментировал победу Пламен Константинов.