«Кто успел, тот и съел». Питерский «Зенит» всё дальше от лидеров российской Суперлиги

20 декабря 2023 года был тот редкий случай, когда все матчи тура мужской волейбольной Суперлиги были сыграны в один день. В заключительной паре встречались набравший ход кемеровский «Кузбасс», который уже сумел доставить немало трудностей лидерам, и «Зенит» из Санкт-Петербурга, продолжавший искать оптимальный состав в связи с травмами.

Новый тур стал очередным испытанием для команды Виктора Сидельникова: в заявочном листе у питерцев значилось 11 фамилий. На игру недосчитались блокирующего Максима Космина, который получил повреждение и выбыл на несколько недель. Также «Зенит» продолжал играть с одним либеро Семёном Кривитченко. Но всё это никак не сказалось на настрое команды, которая смогла вернуться в игру после счёта 0:2. Это и отметил главный тренер:

«К сожалению, иногда бывает так, что команда играет хорошо, но проигрывает. Ребят не могу упрекнуть в этом – играли на морально-волевых, тем более нас осталось всего 11 человек. В пятой партии, возможно, помешал лишний ажиотаж, выплеснули эмоции, которых в итоге не хватило».

Кемеровчане же подбрасывали проблем себе и интриги нейтральным болельщикам, играя уже четвёртую встречу подряд из пяти сетов. В матчах с клубами из первой тройки «Кузбасс» смог забрать очки у казанского «Зенита» и «Локомотива», а бело-голубых и вовсе обыграл на их площадке.

Вот и в этой встрече всё пошло по сценарию прошлого тура в Кемерово. Сибиряки вновь имели преимущество по счёту 2:0, но позволили соперникам навязать свою игру и свести всё к пятому сету. «Не знаю, что у нас случается в третьей партии, что начинаем проигрывать, такое уже не в первый раз. Возможно, причина кроется во времени – в Кемерове уже достаточно поздно. С тренерским штабом уже привыкли к пяти партиям, относимся к ним спокойно», – комментировал Александр Герасимов после игры.

В первом игровом отрезке хозяева сразу же завладели инициативой в игре и по счёту – 6:3. Но вся КСК «Арена», а особенно тренерский штаб «Зенита», замерли после неудачного приземления Павла Железнякова, потому что команда и так играла в усечённом составе с одним диагональным. К счастью для питерцев, всё обошлось, и Павел продолжил встречу.

К середине партии Иван Яковлев выдал серию из трёх отличных блоков – 11:6. Но на подачах Дениса Черейского команды сравнялись, и игра шла на равных до счёта 21:21. А в концовке «Кузбассу» опять помогла подача: отметились Черейский, Маркин и Душан Петкович. Первый сет за Кемеровом – 25:22.

«Кузбасс» обыграл «Зенит» Фото: МВК «Зенит»

Во втором сете у зрителей случилось дежавю: Яковлев оставил под своим блоком атаки Черейского и Петковича – 14:10. «Кузбассу» опять пришлось отыгрываться, затрудняя приём хозяевам своей подачей – 15:15. В концовке обе команды обменялись сначала атаками, а потом и ошибками при вводе мяча. Но концентрация гостей позволила им дожать партию – 26:24.

В третьей партии Виктор Сидельников решился на замену связующих, выпустив вместо Ковалёва Игоря Кобзаря. Хозяева, словно сделав глоток свежего воздуха, преобразились – 6:1 уже на старте. У «Кузбасса», наоборот, стали проседать все элементы после результативных двух партий.

Алексей Бабешин заменил всех своих крайних нападающих, но это никак не помогло команде хоть как-то приблизиться к сопернику (3:10, 10:17). И с двукратным преимуществом «Зенит» завершил сет – 25:13.

Следующая партия получилась практически ремейком предыдущей – 25:19. Волейболисты из Санкт-Петербурга вновь сделали для себя комфортный задел в пять мячей. Затем блоками Лобызенко и Петкович закрыли атаки Воронкова (13:11). Заработал центр сетки «Кузбасса» и сравнял счёт – 16:16, но собственные ошибки не позволили кемеровчанам завладеть инициативой. Блок Иван Яковлева снова стал «камнем преткновения» для нападающих из Кемерова и решающим аргументом для победы «Зенита» в сете.

«Кузбасс» обыграл «Зенит» Фото: МВК «Зенит»

В укороченном сете после 3:3 кемеровчане сделали рывок: Маркин одиночным блоком накрыл атаку Железнякова, а Черейский своей подачей отправил «Зенит» на тайм-аут – 3:6. Волейболисты северной столицы смогли вернуться в игру благодаря классным подачам Воронкова и мощным атакам в центре Яковлева (8:7). Капитану «Кузбасса» пришлось брать инициативу в свои руки: атака, а затем и подача помогли сделать задел в два мяча. Но в напряжённой концовке удача была на стороне гостей – 16:14 и 3:2.

«Тяжело играть каждую игру по пять партий. Уже начинаем нервничать после второй партии. Возможно, это и мешает нам. Как и в предыдущих играх, первые две партии играем хорошо, давим соперника, а потом начинаем ошибаться по всем элементам. Пятая партия короткая, тут кто успел, тот и съел. Сегодня съели мы», – слова Александра Маркина, капитана «Кузбасса».

«Кузбасс» хоть и победил, но «проиграл сетку»: 33% эффективности в атаке против 47% у Питера, разница по очкам на блоке тоже явно прослеживается – 19:8 в пользу «Зенита». Но главные элементы, которые не подвели кемеровчан и принесли им победу – подача (8:3) и приём (53% – 40%).

Самым результативным игроком в команде победителей стал Душан Петкович: на счету сербского игрока 17 очков (12 атак, четыре эйса и блок). В составе «Зенита» – доигровщик Фёдор Воронков, набравший 27 очков (25 атак и два блока). Также хочется отметить великолепную игру на сетке Ивана Яковлева, который остановил большинство атак «Кузбасса», поставив сразу восемь «чехлов», и ещё добыл 12 очков своим нападением.

Удивительно, но победа в этой игре откатила кемеровчан на пятое место в турнирной таблице. Волейболисты из Сибири пропустили по лучшему соотношению партий «Белогорье», с которым они уже встретятся в следующем туре. А питерский «Зенит» остался на седьмом месте.

В заключительном матче этого года «Кузбасс» на своей площадке попытается приручить «львов» из Белгорода. А питерские волейболисты отправятся в гости к уфимскому «Уралу», где после смены тренера команда уже сумела преподнести сюрприз, обыграв московское «Динамо».