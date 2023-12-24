«Только восторг. Столько эмоций!» Московское «Динамо» выиграло уже третий трофей в сезоне

«Динамо-Москва» и «Ленинградка» – это две сильнейшие женские волейбольные команды страны в этом сезоне. И они снова подтвердили свой высокий статус, встретившись в финале Кубка России.

Если для бело-голубых это было не первое участие в финале турнира и команда знает вкус побед, то «Ленинградка» впервые в истории добралась до главного матча. В этом году кубок разыгрывался по новому формату, и обе команды начали своё выступление со стадии четвертьфиналов. Чёрно-жёлтые на своём пути выбили из борьбы «Енисей» и «Динамо – Ак Барс», а москвички преодолели сопротивление «Тулицы» и калининградского «Локомотива».

К важнейшему матчу уходящего года клубы подошли со всеми своими ведущими игроками. У «Ленинградки» вернулась в строй блокирующая Анна Мельникова, у «Динамо» – Екатерина Пипунырова и Анна Подкопаева.

Динамовки уверенно вошли в игру с первых минут матча – 8:2. Бело-голубые стали давить своими подачами, создавая сложности на приёме соперницам (30% позитивного приёма). Это свело всё их нападение к краям сетки, но атакам «Ленинградки» пришлось столкнуться с серьёзным сопротивлением – работой лучших блокирующих чемпионата: Викторией Пушиной и Екатериной Евдокимовой. Последняя ещё и добавляла остроты в атаке забеганиями за голову. Блок Ирины Королёвой позволил «Ленинградке» начать погоню и сократить отставание до трёх мячей, но собственные ошибки не позволили команде из Санкт-Петербурга завязать борьбу в концовке – 17:25.

Кубок России по волейболу среди женских команд Фото: volley.ru

Старт второго сета вновь остался за москвичками – 6:2. Отличная разнообразная игра связующей Евгении Старцевой позволила динамовским нападающим атаковать на одиночном или разорванном блоке. С выходом Юлии Кутюковой в первой партии хозяйки смогли улучшить качество приёма до 84%, но нападение не наладилось. После очередной ошибки тренеру пришлось даже заменить лидера команды Анастасию Гарелик: диагональная в этот вечер показывала свой антирекорд (2 атаки из 16, эффективность – 12%).

После замены «Ленинградка» стала играть чище. Анастасия Чернова впервые в этом матче помогла своей команде сравнять счёт – 15:15. Но Ирина Капустина и Наталья Гончарова взяли инициативу на себя и вбивали каждую отданную им передачу в пол. При этом москвички наглухо закрыли все направления на сетке. Если что-то и перелетало, то в нужном месте оказывалась Анна Подкопаева. А точку в партии поставила Наталия Перейра – 25:20.

Кубок России по волейболу среди женских команд Фото: volley.ru

Третий сет был похож на первые два: мощный напор и лидерство «Динамо» позволили им повести с самого начала – 7:2. Точные атаки доигровщиц увеличили преимущество бело-голубых до восьми мячей. И вновь выход Королёвой к сетке подарил ленинградским болельщикам надежду на борьбу (9:12). «Ленинградка» провела отличный отрезок, сумев выравнять игру: Чернова и Кутюкова смогли остудить атакующий пыл столичной команды – 18:18. В концовке же была упорная борьба, команды сражались за каждый мяч. Но опыт московских волейболисток сделал своё дело – 25:21.

«Динамо» в трёх сетах защитило звание победителя Кубка России.

«Да, у нас, наверное, самая опытная по составу команда. И это сыграло важную роль в сегодняшней победе. Сейчас только восторг, столько эмоций! Мы целый год готовились к этой победе, и сейчас меня переполняет позитив, радость. Это очень важная победа для нас. Мы в первую очередь головой настраивались на этот финал. Нам было важно не дать сопернику получить заряд эмоций и показать свою игру», – радовалась Анна Подкопаева.

«Очень хороший и эмоциональный матч. Очень красивый. Со множеством интересных моментов. Всё то, что нравится болельщикам. «Ленинградка» нам доставляла много проблем. Мы легко уходили вперёд и так же легко отдавали мячи. Соперницы, несмотря ни на что, шли вперёд, бились и старались. Когда у нас были проблемы, я где-то помогал тайм-аутами, где-то точечными подсказками игрокам помогал. Мы старались держать качество» – подвёл итоги игры главный тренер «Динамо» Константин Ушаков.

Права на видео принадлежат Всероссийской федерации волейбола.

Самым результативным игроком в составе «Динамо» стала Ирина Капустина с 17 очками (14 атак, две подачи и один блок). У «Ленинградки» сразу две волейболистки набрали по 10: Анастасия Чернова и Юлия Кутюкова.

Москвички второй год подряд забирают кубок России и теперь являются шестикратными обладательницами этого трофея. И в этом сезоне для бело-голубых это уже третья победа в финале. Но самая главная битва за звание чемпиона страны ещё впереди. Сможет ли «Динамо» защитить и этот титул или всё же найдётся клуб, который сможет обыграть волейболисток из Москвы?