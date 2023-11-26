В женском Кубке России доигрались до «золотого» сета. Битва за выход в финал была жаркой

В субботу, 25 ноября, состоялись ответные встречи женского Кубка России по волейболу. Матчи получились зрелищными и интригующими, а в решающий раунд пробились «Ленинградка» и «Динамо» из Москвы.

И это неожиданность, потому что в первых полуфинальных матчах «Динамо–Ак Барс» вырвало победу в пяти партиях у «Ленинградки», а «Локомотив» громко заявил о себе, переиграв столичное «Динамо» со счётом 3:0.

Почему всё так резко поменялось?

Первый в истории финал «Ленинградки»

В этом году команда из Санкт-Петербурга показывает отличный результат на старте сезона. В Новосибирске «Ленинградка» стала серебряным призёром Кубка Столетия. В чемпионате она сейчас занимает второе место.

«Динамо–Ак Барс» от «Ленинградки» не отстаёт. У команды Зорана Терзича бронзовые медали Кубка Столетия. А в чемпионате она буквально наступает соперницам на пятки, занимая третью строчку в турнирной таблице.

Оба наставника выставили свои основные составы. В последнем туре в Челябинске у казанской команды были некоторые проблемы: не играла Элена Пьетрини, неполный матч провели Екатерина Енина и Елизавета Лукьянова.

Но на решающую полуфинальную игру вышла вся боевая шестёрка. Александру Кашину даже удалось поставить на ноги одну из основных доигровщиц, за что он поблагодарил медицинский персонал Казани: «Хотел бы сказать казанским врачам, которые за вчера и сегодня подняли Анастасию Чернову. Она не то что нападать – а ходить не могла. Просто были полностью парализованы спина и шея, а сегодня она смогла нападать».

Но основная угроза исходила совсем от другой нападающей.

Фрагмент матча Фото: dinamo-kazan.com

Начало матча осталось за гостьями. Благодаря вариативным передачам Анны Шевченко были заиграны все нападающие команды – 6:2. «Ленинградка» своей подачей затрудняла приём казанским волейболисткам, тем самым отодвигая нападение хозяек от сетки и сдвигая акцент атаки на края или заднюю линию. Это существенно облегчало работу на блоке.

Постепенно преимущество жёлто-чёрных увеличилось до семи мячей (18:11). Главный тренер казанской команды попытался спасти партию двойной заменой, но его волейболистки совершали слишком много ошибок. Партия завершилась после очередного промаха в атаке – 25:18.

На старте второго сета игра шла на равных 4:4, 6:6. После того как у Казани полетела подача, команда начала действовать более стабильно, раз за разом наращивая обороты. Заработал блок у Ангелины Лазаренко и Екатерины Ениной, и теперь уже гостьи пытались найти свою игру. У «Ленинградки» на площадке появилась Ирина Королёва, которая сразу отметилась результативными блоками и уверенными атаками. Но это не помогло, динамовки уже набрали ход и были неудержимы. Казанские легионеры помогли своей команде сравнять счёт в матче: Брайелин Мартинес заработала сетбол, а Пьетрини красивым ударом его реализовала – 25:19.

Фрагмент матча Фото: dinamo-kazan.com

В третьей партии «Динамо–Ак Барс» повели вперёд Лукьянова и Пьетрини – 12:9. Но Романова и Чернова отыграли это отставание – 15:15, а затем последняя вывела «Ленинградку» вперёд. Концовку сета полностью контролировала команда Александра Кашина. Романова эффективно атаковала в решающих розыгрышах и поставила точку в сете – 25:20.

Главный тренер Казани провёл ряд замен: в доигровку вышли Полина Ковалёва и Ангелина Сперскайте. Волейболистки из Санкт-Петербурга почувствовали уверенность и захватили лидерство с первых мячей – 7:4. Жёлто-чёрные доминировали на блоке и благодаря этому смогли ещё больше увеличить разрыв – 13:6. Выход на площадку Анны Климец улучшил атаку «Динамо». А затем в напряжённой концовке, на подаче Анны, команде удалось отыграть пять матчболов и сравнять счёт – 24:24! Но партию, как и всю игру, всё же забрали волейболистки из Санкт-Петербурга – 26:24.

Самым результативным игроком матча стала Елизавета Лукьянова – на её счету 21 очко. В составе победителей – Валерия Романова – 18 очков.

«Ленинградка» в этом сезоне явно пишет свою новую историю. Команда Александра Кашина впервые будет играть в финале Кубка. Последний раз команда с берегов Невы поднималась на пьедестал Кубка в 2004 году, завоевав бронзовые медали. Это был лучший результат клуба в современной истории. В прошлом розыгрыше жёлто-чёрные не попали в «Финал четырёх».

Доиграли до «золотого» сета

Во втором матче «Локомотив» не смог повторить свой успех недельной давности. Команда Константина Ушакова добилась убедительной победы не только в основное время, но и в «золотом» сете.

У москвичек вернулась в состав бразильская нападающая Наталия Перейра, которая отсутствовала из-за травмы пальца. Сильных сторон доигровщицы очень не хватало бело-голубым в первой полуфинальной игре! А у «Локомотива», наоборот, были трудности со скамейкой запасных, не могли помочь своей команде Татьяна Толок и Валерия Зайцева.

Матч «Локомотива» и «Динамо» Фото: vldinamo.ru

С самого начала москвички своими уверенными действиями в атаке начали показывать, что первый матч был случайностью. Динамовки были собраны как никогда – 4:1. Преимущество столичного клуба росло благодаря атакам Перейры, Ирины Капустиной и Натальи Гончаровой. А нападающие гостей испытывали явные трудности с реализацией своих атак. В итоге «Динамо» уверенно довело первую партию до победы – 25:19.

Во втором сете блок Екатерины Евдокимовой позволил её команде сделать задел в два мяча. А у основных нападающих «Локомотива» Ксении Парубец и Эбрар Каракурт по-прежнему были проблемы. У «Динамо» же получалось всё, и в какой-то момент разрыв в счёте стал катастрофическим – 20:8.

Радослав Арсов заменами и перерывами попытался исправить положение, но ничего не сработало. У «Локомотива» просто не было шансов в этой партии, учитывая слаженные действия москвичек – 25:11.

У «Локомотива» просто не было шансов в этой партии Фото: vldinamo.ru

В третьем сете команда Константина Ушакова вновь вырвалась вперёд с самого начала – 3:0. Бровкиной и Каракурт своими атаками удалось сократить отставание до одного мяча. После резких ударов Капустиной и Перейры «Динамо» опять повело – 12:8. Но калининградские волейболистки словно открыли второе дыхание и начали выравнивать свою игру. Связующая «Локомотива» стала действовать более разнообразно. Действия Каракурт в атаке создавали трудности в защите и на блоке у хозяек площадки, и уже Калининград повёл 18:16. Но тут же Виктория Пушина сначала блоком, а потом и переходящим ударом сравняла счёт. А Гончарова своей атакой вывела москвичек вперёд. В концовке «Локо» вновь помешали свои же ошибки. И заветная «путёвка» в финал разыгрывалась в укороченном «золотом» сете.

Мощные атаки турчанки помогли гостьям навязать борьбу с первых мячей. И после блока Юлии Бровкиной «Локомотив» повёл в решающем сете – 5:4. Но «Динамо» настроено было довести дело до победы после трёх отлично проведённых парий. Две результативные атаки и эйс Капустиной вывели бело-голубых вперёд, и после этого московские волейболистки уже не упускали преимущество. В самый ответственный момент, при счёте 11:13, ошибку на подаче совершила Мина Попович. А точку в этой партии и в полуфинальном матче поставила главная героиня встречи – доигровщица Наталия Перейра – 15:11. Московская команда – второй финалист Кубка России.

Самым результативным игроком «Динамо» стала Наталья Перейра, набравшая 18 очков (16 атак с эффективностью 46% и два блока). Лучшая у гостей – турецкая нападающая Эбрар Каракурт – 26 очков (24 атаки и реализация 41%, два блока).

Уже в декабре волейболистки из Москвы будут пытаться защитить свой титул. А «Ленинградка» попробует этому помешать и попутно взять реванш за проигрыш в осеннем финале женского Кубка Столетия.