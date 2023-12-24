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Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» и взял девятый за последние 10 лет Кубок России — 2023

Девятая победа в Кубке России за 10 лет! Нереальная доминация казанского «Зенита»
София Колодкина
Девятая победа «Зенита-Казань» в Кубке России
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Подопечные Алексея Вербова взяли уже третий титул в этот календарный год.

12 кубков страны у «Зенита» – и девятый за 10 лет. Только вдумайтесь! Нереальную серию казанцев за это время лишь раз прервало московское «Динамо»: в 2020-м парни Константина Брянского оформили питерцев. А в этом году выкупили право принимать финал у себя – думали, в Москве и домашние стены помогут. Но не вышло.

Бетсити Кубок России (м) . Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Каштанов, Хлякин, Жогов

Хозяевам так и не удалось завладеть инициативой.

«Зенит» держал удобный отрыв

На старте встречи всё решили блок и подача – точнее, их отсутствие у москвичей. Тогда как именно за счёт первой Романа Романовского гости ушли вперёд – 6:4. А Алексей Кононов дважды подряд закрыл блоком Цветана Соколова – 13:10. Подачей «Зенит» затруднял и отодвигал от сетки, а хозяева никак не могли наладить приём – отсюда скромные 23% в первом сете.

Блок «Динамо» прорезался лишь в середине партии: при 15:18 Дмитрий Жук впервые в матче зачехлил, в то время как «Зенит» к этому моменту мог похвастаться шестью такими. Динамовцы наладили и первый темп, и отыгрались со счёта 19:22 – на привычной для себя высоте вколотил Илья Власов. В затянувшейся концовке у «Зенита» здорово действовали в атаке Сэм Деро и Максим Михайлов, а у «Динамо» – Денис Богдан, отыгравший два сетбола. Михайлов вновь вывел Казань вперёд, а затем Антон Семышев ошибся, пытаясь нащупать пальцы того же Максима. Но диагональный на тройном блоке спрятал руки, и Семышев пустил мяч поверх блока – 26:28.

«Зенит-Казань»

«Зенит-Казань»

Фото: РИА Новости

И если цифры в атаке у москвичей были выше – 58% против 44% у соперников, то выручили три эйса и шесть блоков. Этого вполне хватило, чтобы прикрыть Соколова: диагональный просто выключился в концовке.

Неоправданный риск Кристенсона

Во втором сете у «Динамо» заработал первый темп, как и план Павла Панкова – разорвать блок соперника. Приём позволял перестраиваться в атаке – наконец начать заигрывать центров, в частности Жука. Именно Дмитрий отловил Алексея Кононова на двойном сетболе казанцев (23:24). А затем из второй зоны сравнял Цветан Соколов. В обоих случаях необъяснимо действовал Майка Кристенсон: связующий дважды сыграл с первым темпом при ровных и разогнавшихся краях – и дважды атаки центра москвичи тащили.

У «Зенита» было две возможности закрыть второй сет, но в итоге Павел Панков на своей подаче взял партию – связующий эйсом (первым в матче) закрыл сет – 32:30. В ситуации вечного напряжения и погони хозяева не позволили себе неверных решений и неоправданного риска. Отсюда 64% в нападении и безошибочные 18 атак – «Динамо» просто сыграло дисциплинированнее.

«Динамо» (Москва)

«Динамо» (Москва)

Фото: РИА Новости

«У кого есть сильная подача, тот и выигрывает»

В начале третьего сета уже казанцы показали мощь подачи: Романовский и Михайлов выбили игроков «Динамо» из приёма (36%), что отражалось и на атаке москвичей – всего 10 мячей в нападении. Деро заколотил переходящий мяч – 7:2. Москвичи сократили дистанцию до «-2», но большего игроки «Зенита» не позволили. У «Динамо» тяжело пришлось Соколову – казанцы встали стеной на его атаках. Точку в партии эйсом поставил Романовский. Казанцы с плохого приёма атаковали лучше, чем с хорошего: настолько уверенно выглядели крайние нападающие: по 17 очков принесли лучшие бомбардиры команды Волков и Деро, ещё 13 – у Михайлова.

Четвёртую партию казанцы начали с блока Артёма Вольвича – он захлопнул Богдана (5:2), Михайлов – Соколова (6:2), а Майка Кристенсон – Сёмышева (8:3). Удобный отрыв «Зенит» держал до конца матча, а похоронила шансы на погоню подача Деро: с 16:13 гости довели счёт до 19:13. Артём Вольвич оформил победу «Зенита» также на первой – восьмым для команды эйсом.

«Первые две партии боролись, играли хорошо – на равных. Но в конце не успели: последние две партии Казань чуть больше рисковала на подаче – и получилось. У нас наоборот. Часто бывает так: у кого есть сильная подача, тот и выигрывает», – сказал после матча Цветан Соколов.

«С одной стороны, мне не понравилось, как мы безвольно своими руками отдали вторую партию. Динамовцам палец в рот не клади: почувствовав кровь, они могут вцепиться в игру. Внутри переживал. Но мы здорово начинали третью и четвёртую партии — инициатива была в наших руках. Очень рад, что команда не пала духом, проявила характер. В таких матчах очень сложно друг друга удивить — мы очень много играли с «Динамо». Так что здесь в первую очередь играют морально‑волевые качества. Игра не была чистой, хотя были интересные моменты. Мы победили, а значит, на данный момент мы сильнее», — подытожил Алексей Вербов.

«Зенит-Казань» на награждении

«Зенит-Казань» на награждении

Фото: РИА Новости

Теперь команда Алексея Вербова владеет всеми тремя национальными кубками – за победой в чемпионате России в сезоне-2022/2023 пришли Суперкубок и Кубок страны – и всё это в один календарный год. Символично, как один клуб, выигрывавший всё несколько лет назад, сегодня буквально благословил новых доминаторов российского волейбола.

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