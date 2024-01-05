«Кузбасс» снова решил пытать и себя, и соперника! Пятисетовая серия продолжает шокировать

В первом матче 2024 года в российской волейбольной Суперлиге друг с другом встретились соседи по турнирной таблице: парни из Соснового Бора принимали на своей площадке кемеровский «Кузбасс».

«Динамо-ЛО» завершило уходящий год пятью победами подряд, что позволило ему подняться на пятую строчку в турнирной таблице. У кемеровчан – четвёртое место, а все пять матчей декабря были максимально затяжными: пятисетовыми. При этом два последних – у петербургского «Зенита» и «Белогорья» – подопечные Алексея Бабешина выиграли.

Поразительно, но и этот матч получился пятисетовым. Да и вообще ярким по накалу, с множеством видеопросмотров, общением с судьями и излишними эмоциями с обеих сторон, которые приводили к жёлтым карточкам.

В заявке на игру у «Кузбасса» отсутствовали Дмитрий Яковлев и Денис Черейский в связи с вирусной инфекцией. Главный тренер гостей решился на схему с тремя номинальными доигровщиками в составе. Место диагонального занял Аспарух Аспарухов. Сербский волейболист Душан Петкович хоть и был с командой, но выходил на площадку эпизодически и результативностью не отметился. Инал Тавасиев вышел в центр вместо Черейского.

У «Динамо-ЛО» из-за травмы ноги не появлялся на площадке сербский доигровщик Марко Ивович. Александр Климкин сделал ставку на Тодора Скримова и Дениса Бирюкова, а в диагональ поставил Назара Литвиненко.

Кемеровчане уверенно провели стартовый отрезок. На подаче Александра Маркина гости сделали задел в шесть мячей, отыграть который «Динамо» пыталось до конца партии. Усилиями Бирюкова сосновоборцам удалось подобраться к сопернику – 15:17. Но после тайм-аута «Кузбасс» набрал три очка кряду. Динамовцам ничего не удалось противопоставить набравшим ход волейболистам из Кемерово, и первый сет остался за гостями – 25:20.

«Динамо-ЛО» — «Кузбасс» — 3:2 Фото: vk.com/vcdynamolo

Во второй и третей партиях всё поменялось с точностью до наоборот. Теперь уже «Динамо» выглядело более собранным и нацеленным на победу. Болгарин Аспарухов, так здорово начавший матч, стал допускать ошибки в нападении. Кречетов свёл всё атаку на Пашкевича, которому изредка помогали центры команды. Атомные парни ещё и подключили свою подачу: отличились Тюшкевич, Скримов и Артём Довгань. Также нашёл себя в игре Назар Литвиненко, чьих атак так не хватило для борьбы в первом сете. Благодаря усилиям диагонального и капитана команды динамовцы смогли сравнять счёт в мачте – 25:19 (1:1). А затем и вовсе повести – 25:20 (2:1).

«Кузбасс», имевший опыт по спасению матчей с 0:2, и эту встречу смог перевести в шестой подряд тай-брейк – 25:14 в четвёртой партии. Надо признать, не без помощи соперника, который провалился во всех элементах!

«Динамо-ЛО» — «Кузбасс» — 3:2 Фото: vk.com/vcdynamolo

Александр Климкин использовал все перерывы и прибег к ряду замен: вышли Сергей Пирайнен и Денис Шенкель. Видеопросмотрами он пытался хоть как-то взбодрить своих подопечных и вернуть их в игру. После матча ситуацию прокомментировал старший тренер «Динамо-ЛО» Ярослав Василенко:

«Бывает у нас, к сожалению, так – в одной расстановке можем проиграть больше двух-трёх мячей, и дальше тяжело достать. Где-то провалились, не так хорошо отподавались, не получилось на блоке – вот и произошло. Но в пятой партии за счёт изменений в составе смогли победить».

В решающем пятом сете упорная борьба шла до середины партии, и на смену сторон команда Климкина ушла с минимальным преимуществом – 8:7. Затем атака Шенкеля спровоцировала всплеск эмоций обеих команд, после которого «жёлтую» карточку получил игрок «Кузбасса» Андрей Ткаченко.

«Динамо-ЛО» — «Кузбасс» — 3:2 Фото: vk.com/vcdynamolo

После этого эпизода динамовцам удалось набрать ещё два очка: блок Бирюкова накрыл атаку Пакшина и упрочил преимущество хозяев – 10:8. У гостей атаки Аспарухова возвращали надежду на положительный исход. Но собственные ошибки при вводе мяча помешали «Кузбассу» завершить игру в свою пользу. После взаимных неудач на подаче двух команд матчбол остался за динамовцами из Соснового Бора – 15:13 и 3:2 в матче.

О том, чего не хватило кемеровчанам для победы, рассказал Бабешин: «Немного концентрации не хватило, когда опытные игроки «Динамо-ЛО» просто держали подачу, нам надо было её доводить на «плюс-плюс», сниматься, а мы куда-то побежали. Ни в коем случае не обвиняю ребят. Когда господин Шенкель показывает на нашу сторону: «Иди сюда», ноль эмоций, а жёлтую карточку показывают нашим запасным — я этого немножко не понял, но это так, мысли вслух. Вот этого не хватило. В любом случае я своим игрокам благодарен – у нас были небольшие потери, идём дальше».

Победа «Динамо-ЛО» позволила команде обойти «Кузбасс» по победам и поменяться с кемеровчанами местами в турнирной таблице.

Самым результативным игроком у «Динамо-ЛО» стал Денис Бирюков: на счету капитана команды 22 очка (18 атак и четыре блока). В составе кемеровчан – Роман Пакшин. Доигровщик набрал 21 очко (15 атак, три блока и два эйса).

В следующем туре, который состоится уже через четыре дня, «Динамо-ЛО» поедет в Уфу, где сыграет с «Уралом». У команды после смены тренера дела явно пошли в гору: из пяти игр с новым наставником у уфимцев три победы. Кемеровчане же на своей площадке сыграют с обескровленным «Факелом», который едва унёс ноги в матче с аутсайдером – нижегородским АСК.