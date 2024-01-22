«Локомотив» сносит всех с пути. Команда из Калининграда выиграла уже 10 матчей подряд!

В матче 17-го тура женской волейбольной Суперлиги встречались прямые конкуренты и соседи по турнирной таблице: саратовский «Протон» на своей площадке принимал «Локомотив» из Калининграда. Команды с равными показателями по выигранным матчам располагались на четвёртом и пятом местах. Гостьи были выше лишь за счёт лучшего показателя очков.

В социальных сетях обеих команд перед игрой писали, что «Локомотив» едет в Саратов с единственной целью – взять реванш за поражение, которое «Протон» нанёс железнодорожницам в первом круге чемпионата. И с этой непростой задачей подопечные Радослава Арсова справились, не отдав соперницам ни сета и превзойдя их по всем показателям: 47% атак против 43% у Саратова, 8:7 на блоке и 7:0 на подаче.

«Очень серьезно настраивались и работали, готовились к этой игре, потому что знали, что для нас это будет определяющий матч. Девочки справились, практически не дали шанса «Протону». Все установки выполнили. Я думал, что с «Протоном» сегодня будет играть намного сложнее. То ли мы не дали им совсем играть, то ли они не поверили в себя», – слова главного тренера «Локомотива» Радослава Арсова в послематчевом интервью.

Оба наставника выставили оптимальные составы. «Локомотив», который был на эмоциональном подъёме после серии побед, захватил инициативу и в этом матче. Ксения Парубец своими подачами выбила соперниц на приёме. Затем атаки Эбрар Каракурт и Веры Костючик помогли удвоить преимущество. Но саратовская команда при поддержке болельщиков смогла выравнять игру.

«Локомотив» обыграл «Протон» Фото: proton-saratov.ru

Связующая Мария Смеленко смогла заиграть всех своих нападающих, заставив тем самым потрудиться железнодорожниц на блоке. Упорная борьба шла на протяжении всего первого сета (10:10, 13:13, 15:15). Затем хозяйкам всё же удалось создать задел в два мяча за счёт атаки Бобровой и отличного блока. Но в концовке стабильнее сыграли гостьи: результативные атаки Каракурт и эйс Попович позволили им добиться комфортных «+3». А брак «Протона» на подаче и в нападении не дал команде шансов на погоню – 25:22.

Во второй партии равная игра была лишь до счёта 7:7. Отличная атака Светланы Гатиной с задней линии вывела хозяек площадки вперёд, но ненадолго. Череда ошибок «Протона» вновь сыграла на руку «Локомотиву». И даже перерыв Маричева команде не помог. Гостьи продолжили набирать очки: к атакам турчанки добавился мощный блок Бровкиной и Попович — 16:12.

«Локомотив» обыграл «Протон» Фото: proton-saratov.ru

«Протон» всё же смог сократить отставание, но лишь до двух мячей. Два эйса Ксении Парубец в концовке сняли все вопросы о победителе во втором сете. А блок «Локо», как и в первой партии, поставил убедительную точку – 25:18.

В третьем сете хозяйки вновь были в роли догоняющих — 5:8. Два результативных блока «Протона» дали надежду саратовским болельщикам на борьбу. Но благодаря атакам крайних нападающих и блоку, который вновь заработал у «Локомотива», гостьи смогли уйти вперёд.

В середине сета за счёт классных подач Каракурт девушки из Калининграда и вовсе оторвались от соперниц на шесть мячей. Но затем сбитый приём «Локо» и несколько их неточных атак, а также отличное нападение Натальи Малых привели к тому, что отрыв сократился до трёх очков. Однако «Протон» вновь подвели свои ошибки – догнать «Локо» не получилось. В концовке вышедшая на замену Наталья Кроткова сначала блоком, а затем и атакой оформила окончательный счёт на табло – 25:19 и 3:0 в матче.

«Локомотив» обыграл «Протон» Фото: proton-saratov.ru

Самым результативным игроком в составе «Локо» стала турчанка Эбрар Каракурт. На счету волейболистки 25 набранных очков (21 — в атаке, три – на блоке и одно – с подачи). У саратовского «Протона» отличилась Светлана Гатина. Доигровщица своей атакой принесла команде 14 очков.

Что же пошло не так, рассказала Наталья Малых, диагональная «Протона»:

«Эмоции после игры не очень положительные, проиграли где-то за счёт своих ошибок в первой партии. Много раз, больше пяти, ошиблись на подаче и в атаке, разрыв в счёте был небольшой, поэтому первый сет упустили, а потом уже всё по накатанной пошло. Не смогли справиться с куражом, который поймал «Локомотив». Мы, к сожалению, эмоционально не добавили».

Успех «Локомотива» продлил серию побед клуба в Суперлиге уже до 10 матчей. В следующем туре железнодорожницы постараются вновь поймать свой кураж в домашнем матче с челябинской командой «Динамо-Метар». А саратовский «Протон» отправится в Курск, где попытается реабилитироваться за не совсем удачное начало 2024 года. И сыграет с клубом, который замыкает турнирную таблицу – «АТОМ-Курск».