«Там один мужик против нас играет». «Локо» ушёл с 0:2 по сетам и подобрался к лидерам

На арене «Локомотива» едва не случилась сенсация: хозяева почти было отдали принципиальный матч сопернику – под ноль. Ошеломлённые агрессией соперника, они перетерпели и уже доигрывали на привычном уровне.

Новосибирцы от сета к сету играли нестабильно. На старте, едва обеспечив отрыв, тут же отдавали преимущество: дважды не удержали задел в +3 и +4 очка. Нить игры терялась из-за своих же ошибок: болевая точка «Локо» во многих матчах – 11 против трёх – у «Динамо».

К тому же пересобирать себя пришлось Илье Казаченкову. При 16 атаках у диагонального лишь 31% реализации. Если ошибки визави из «Динамо» были точечными и остались незамеченными для атаки гостей, то недоработка Ильи сказалась на результате партии при общей атаке в 53%. Ведь за счёт неуверенных действий впереди «Локо» не смог удержаться в погоне – 28:26.

Илья Казаченков Фото: lokovolley.com

Во второй партии подопечные Константина Брянского тут же ушли в приличный отрыв – 9:2: блоки Павла Панкова и Дмитрия Жука, ошибки Дениса Карягина и серия подач Цветана Соколова. Напор «Динамо» было трудно сдержать, поэтому последовали замены: вместо связующего Кости Абаева вышел Игорь Тисевич, Карягина заменил Омар Курбанов.

А Пламен Константинов выступил с пламенной речью, тут же разлетевшейся по соцсетям: «Там один мужик играет против нас – и забивает. А мы боимся играть».

Цветан Соколов Фото: vcdynamo.ru

Речь, конечно, о Соколове, серия из подач (четыре эйса) и атаки (под 80%) которого и привела к неприличному отрыву. Так что отыграть его не получилось – 25:17. Но и болгарина физически не хватило на пятисетовик: чем ближе матч подходил к трём часам, тем чётче ощущалась усталость, а процент атаки падал. Хотя Цветан стабильно приносил брейковые очки на подаче, например при счёте 19:18.

Но москвичи не зацепились за погоню и не вышли на равную концовку в третьей партии: блок на Соколове и первый темп Лызика перевернули матч – 25:22. А дальше у новосибирцев полетело всё, а атака москвичей, наоборот, потеряла в точности: 31% у «Динамо» против 61% – у «Локо».

Очередной переломный момент наступил в пятой партии: на тай-брейке при атаке Атанасова в аут «Локо» проверил касание сетки блокирующих – и нашёл. Вместо 5:3 и возможной ещё погони счёт стал 6:2 – и «Локомотив» окончательно забрал игровую инициативу, а вместе с ней и матч.

Пять тысяч зрителей на арене наблюдали за камбэком – и погоней за лидером в чемпионской гонке казанским «Зенитом».

«Выдающуюся игру, особенно в первых двух партиях, показал Цветан Соколов. Это необходимо отметить. Мы много действовали через него, но при этом сложно соперничать с такой сбалансированной командой, как «Локомотив», имея столь серьёзные проблемы с глубиной состава. Практически мы даже не могли дать отдохнуть волейболистам, находящимся на площадке. Во всех партиях, кроме четвёртой, была борьба и напряжение, а в концовке тай-брейка была доигровка, реализовав которую мы могли подравнять шансы на успех. Я оцениваю эту игру очень хорошо, парни – молодцы!» – сказал Константин Брянский после игры.

Цифры матча