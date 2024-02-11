«Я знал, что мы не выиграем». «Локомотив» отомстил «Ленинградке» за первый круг

В прошлом году команда из Санкт-Петербурга смогла перевернуть неудачно складывавшийся матч. В этот раз — нет.

«Балтийское дерби» – именно под такой вывеской прошёл один из центральных матчей 20-го тура женской Суперлиги. Друг с другом встречались два клуба, входящие в число лидеров российского чемпионата: калининградский «Локомотив» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Обе команды в прошлом туре прервали свои впечатляющие победные серии: «Ленинградка», на счету которой было 10 выигранных матчей, не устояла перед московским «Динамо» (2:3), а калининградским волейболисткам путь к 12-й победе преградили другие динамовки, уже из Казани (1:3).

Поэтому к 20-му туру клубы подошли с максимальной концентрацией и запредельным настроем на победу. И конечно, внимание болельщиков приковывала не только борьба клубов, но также личное противостояние двух лучших бомбардиров текущего сезона – Эбрар Каракурт и Анастасии Гарелик. На счету турчанки было 355 очков с эффективностью 45%, у белорусской волейболистки – 334 очка при эффективности 48%.

Правда, в этот раз диагональные немного подкачали. Александр Кашин усадил свою основную нападающую в первой же партии, потому что она реализовала всего лишь одну атаку. Дальше Анастасия выходила только эпизодически на двойную замену. Каракурт, хоть и отыграла матч полностью, но процент реализации показала достаточно скромный – 39%. Хотя этого оказалось достаточно, чтобы быть самой результативной в команде.

«Локомотив» отомстил «Ленинградке» Фото: vc-lokomotiv.ru

Первые две партии шли по одинаковому сценарию: равная игра до счёта 5:5, затем рывок хозяек площадки. Гостьи пытаются достать, но им мешают собственные ошибки в концовках, и побеждает Калининград.

У «Локомотива» было трёхочковое преимущество на старте первой партии (8:5). Но Юлия Кутюкова, забив три мяча подряд, нивелировала это отставание. Затем блок железнодорожниц и ошибки нападающих «Ленинградки» вывели вперёд «Локо». «Ленинградка» усилиями Кутюковой вновь включилась в погоню, и Радославу Арсову даже пришлось брать тайм-аут. Но после него хозяйки площадки сделали комфортный задел в шесть мячей на концовку партии, который сохранили и успешно реализовали – 25:19.

Во втором сете главный тренер жёлто-чёрных выпустил Юлию Максимову в диагональ, но она быстро уступила своё место в составе Валерии Романовой, которая и доигрывала встречу. При равной игре в сете «Ленинградка» допустила 12 собственных ошибок – это половина партии! Но команда, несмотря на это, даже чуть-чуть полидировала. Однако в концовке партии нервы крепче были у «Локо» – 25:23 после двух атак Черновой в аут.

«Ключевые моменты были во второй партии, в середине четвёртой. Я знал, что мы не выиграем этот мачт», – говорил Александр Кашин после игры.

«Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Ленинградку» Фото: vc-lokomotiv.ru

«Локомотив» вёл в три мяча до середины третьего сета, но затем атака Анны Мельниковой в центре и Черновой с края сетки приблизили «Ленинградку» к соперницам. А двойная замена и вовсе перевернула, казалось, безнадёжную партию и зародила шанс на камбэк во всём матче, подобный тому, что случился в первом круге чемпионата. Сначала Мельникова выбила хозяек с приёма, затем вернувшаяся Гарелик забила два важных мяча, а после сама отличилась на блоке – 20:17. Каракурт эйсом сократила отставание до одного мяча. Но Романова заработала сетбол, а Кутюкова его реализовала – 25:23.

Хозяйки помнили, чем для них обернулась расслабленность в Санкт-Петербурге, и не стали рисковать, доводя встречу до пятой партии. Только гостьи не намерены были сдаваться и держали руку на пульсе, постоянно сравнивая счёт. Обе связующие стали чаще задействовать своих центров: Мельникова и Королёва исправно приносили очки «Ленинградке», у «Локо» это блестяще делала Бровкина, которая к тому же приносила очки на блоке. И как раз очередным «чехлом» вернула «+2» Калининграду. Александр Кашин, как и в третьем сете, выпустил двойную замену. Гостьи смогли ликвидировать отставание в три мяча, но вот сравнять счёт никак не смогли. Изящный накат Каракурт, блок и эйс Ирины Филиштинской – и на табло уже 21:17. Нападающие «Локо» в концовке реализовали свои атаки, заработав для себя семь матчболов. И два блока поставили убедительную точку – 25:17.

«Мы сегодня взяли реванш за поражение в первом круге у очень серьёзной команды, которая идёт на втором месте в таблице. В раздевалке перед игрой я попросил девочек, чтобы они вернули то, что у нас забрали в предыдущем матче с «Ленинградкой». Игроки – молодцы, выдержали, несмотря на все сложности, которые у нас были. Игра получилась очень тяжёлой психологически. Могли бы победить и в трёх партиях, если бы выиграли простые мячи. Но хорошо, что после неудачи в том сете смогли сделать всё правильно», – сказал главный тренер «Локо» после матча.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стала турчанка Эбрар Каракурт. На счету волейболистки 20 набранных очков (14 в атаке, по три – на блоке и подаче). Стоить отметить в составе хозяек Юлию Бровкину с семью результативными блоками. У «Ленинградки» отличилась Валерия Романова. Нападающая принесла 12 очков своей команде (11 атак и один блок).