Суперматчи от волейбольных топов! «Локо» ушёл с 0:2, «Белогорье» дожало прямых конкурентов

Московское «Динамо» уступает во втором подряд принципиальном матче команде из топ-4, «Белогорье» же такую встречу берёт. Российский волейбол лихорадит уже несколько туров. Причины? Усталость, неоптимальные составы, травмы игроков основы, загруженность календаря – да-да, и это в отсутствие еврокубков.

Экстренный трансфер «Динамо»

Победа «Белогорья» на зубах – не сенсация, а приятный бонус и вроде бы закономерный результат: хорошо укомплектованная команда с новым тренером и яркими легионерами. И домашняя площадка. В контексте происходящего неудивителен и проигрыш москвичей: трансферное затишье в последних трёх сезонах вылилось в травмы Дениса Богдана и Ярослава Подлесных и усталость Цветана Соколова – уже 34-летнего диагонального.

После поражения от питерцев дома москвичи на правах аренды взяли доигровщика из подмосковного ЦСКА Никиту Зудина. Воспитанник нижневартовского «Югра-Самотлора» усилил нападение с краёв (даже стал самым результативным в дебюте – 18 очков), дал отдышаться Соколову (у Цветана лишь 42% реализации), но из-за неопытности где-то не доработал, где-то не забил решающие очки на пустой сетке.

«Мы продолжаем искать свою игру, появились новые сочетания. Действовали лучше, чем в предыдущем матче, но этого оказалось недостаточно, чтобы победить. «Белогорье» сыграло в свою игру, с ними было интересно. Дебют Никиты Зудина оцениваю неплохо, однако повторюсь – этого недостаточно, чтобы побеждать команде», – сказал Константин Брянский.

Белгородцы вовремя нашли подачу

Первые два сета получились ровными: судьбу партии решали моменты, эпизоды – и ошибки. Целых 10 таких от «Белогорья» во втором сете нечем было компенсировать: принимали хуже (16% против 47% у «Динамо»), а москвичи и лучше подавали (4-1 по эйсам). Отсюда почти нерабочий первый темп для белгородцев: пять из пяти не забил Георгий Заболотников. Третья партия началась так же – неубедительно для хозяев: с отставаний 6:12 и 8:13.

Первый темп «Динамо» совсем утомил блокирующих: куражились Илья Власов (8 успешных атак из 10) и Дмитрий Жук (10 из 14). Признаки жизни «Белогорье» стало подавать на подаче Романа Порошина – планером он затруднил приём, а уже на выбитом чехлили то Соколова, то Зудина. В концовке команды вообще выровнялись – 23:23 – но Тетюхин из четвёртой зоны дал в аут без возможного касания блока – и 27:25.

Игроки МВК «Динамо М» Фото: vcdynamo.ru

Смазанная концовка не расстроила хозяев: два эйса подряд от Аль Хачдади на старте четвёртой партии задали темп команде и обозначили путь к победе в этом матче – отодвинуть подачами «Динамо» от сетки, не дать довести Павлу Панкову до первого темпа и уже искать шансы в краях, которые смотрелись накануне менее результативно, чем опция на сетке. Проваленный приём москвичей (35%) и четыре эйса от белгородцев дали результат – разгром 25:12.

«Были, в принципе, готовы к любому результату. «Динамо» – сильная команда, хорошо играет. Да, у них есть сложности с основными игроками, но при этом молодой игрок вышел и не испортил картину, очень хорошо играл сегодня. Нам было сложно. Думали, что нам подарят просто так эту игру, но этого не произошло. Я благодарен ребятам, что они смогли всë-таки перестоять этот момент, найти свою игру и в концовке вырвать победу. В четвёртой партии отодвинули соперника от сетки, ребятам стало проще играть, заблокировали много мячей и забили то, что должны были забить. Пятый сет для нас, надеюсь, был не лотереей, а сконцентрированной игрой нашей команды, которая не опустила руки, не думала, что будет легко, а боролась и билась за каждый мяч и заслуженно победила», – объяснил успех главный тренер хозяев Александр Волков.

На тай-брейке снова был равный волейбол, но с небольшим преимуществом «Белогорья»: чуть лучше в атаке смотрелись «львы». Они с минимальным плюсом прошли смену сторон, а потом дважды отличился Чжан – 10:8, а на сетболе Мохамед Аль Хачдади принёс очень нужную победу, став лучшим нападающим матча с 24 очками – 15:13.

«Один мяч где-то найти»

Перестановки в тренерском штабе «Зенита» уже дают результат: сначала питерцы смогли отобрать одно очко у казанцев (сыграли дома 2:3), не оставили шансов московскому «Динамо» уже в гостях (а такого не было с 2019 года!) и заставили вице-лидеров чемпионата России оставить себя на площадке — «Локо» отыгралось с 0:2.

В третьей «Зенит» и вовсе вёл 21:18.

«Грустно, всё это должно было закончиться 3:0. Что произошло? Дали просто разыграться – классика. «Локомотив» не мог поднять головы обе партии, сами подарили сопернику третий сет, они поверили в себя, плюс удачное стечение обстоятельств в четвёртой. Лотерея: всё решилось на «больше-меньше». Ничего не сломалось. Просто надо было забить один мяч, где-то достать, где-то подать. Вот какой-нибудь один мяч где-то найти. И всё бы было нормально. Когда оно рядом – очень обидно», – объяснил эмоции капитан питерцев Андрей Титич.

Как сказал Андрей, подъехала помощь Влада. Бабкевич настрелял внушительное 41 очко, хотя драматично ошибся на матчболе соперника. Тут вопросы, конечно, к связке: Игорь Кобзарь в концовке матча загружал именно край, давая понять блоку соперника, на ком стоит игра и куда идти чехлить.

Владислав Бабкевич («Зенит» СПб) Фото: vczenit-spb.ru

Изменилась и атмосфера в клубе: во многом это связано с Серджо Бузато – итальянским специалистом, исполняющим обязанности главного тренера. Но с такими результатами, кажется, Виктор Сидельников больше и не появится на площадке.

«Такие игры украшают волейбол – только плюс для российской Суперлиги. Первые две партии — полностью в пользу «Зенита» с невероятной игрой Владислава Бабкевича, который держал около 70% в атаке. Никак не могли его остановить и поднять в защите. Против такого диагонального очень тяжело работать. Но закончил игру, примерно, с 60% в нападении. Некоторые его мячи всё же сумели смягчить и поднять в доигровке. Мы смогли перевернуть игру. Есть вопросы и к нам: мы играли без своего супердиагонального – он не смог войти в игру. Но каким-то образом вернулся и дал баланс игре», – сказал после матча главный тренер «Локо» Пламен Константинов.