«Восстал из пепла». Доминирование «Белогорья» продолжается: горели 0:2, но снесли «Зенит»

Так просто матчи с участием этих команд завершиться не могут. Одни поймали кураж и выгрызают победы, вторые – по неофициальной версии – сместили главного тренера с поста и доказывают правильность решения на площадке: кошмарят топов, хотя и проигрывают. Но в пятисетовом формате.

Уже на старте матча образовались 7:2 – работал персональный блок на Владиславе Бабкевиче. «Белогорье» отлично работает с диагональными на протяжении всего предварительного этапа: семь раз закрыли нападающего «Динамо» Цветана Соколова в матче 21-го тура, столько же раз прикрыли диагональ «Локо» Илью Казаченкова в 23-м. Так что акценты главный тренер «Белогорья» Александр Волков расставил сразу.

Поэтому после четырёх нереализованных мячей нападающий ушёл от силовой атаки и начал закидывать мячи за спины блокирующим. Хитрость раскусили только в пятой партии, хотя «Белогорье» в этом сезоне отмечали за стройную защиту.

Владислав Бабкевич Фото: vczenit-spb.ru

Хозяева дважды за первый сет вели отрезками «+4». Но к подачам Максима Космина и Фёдора Воронкова так и не адаптировались – они варьировали длину: за укороченной следовала силовая. После таких бросков зенитовцы вообще вышли вперёд: Аль Хачдади не реализовал низкую передачу и уткнулся в блок Ивана Яковлева.

Спорный момент в самой концовке случился у главного арбитра матча Алексея Пашкевича. Бабкевич пробил в аут, но по пути, по мнению игроков из Питера, мяч коснулся руки или головы Чжана. Подобные касания не проверяются, но если эпизод находится в близости от просматриваемых зон – например, сетки, то могут. С дальней камеры очевидного касания не увидели, и мяч отдали «Белогорью». Но если какое-то чувство несправедливости у «Зенита» и было, оно улетучилось после эйса Тихонова – 30:28.

В атаке «львы» были слишком расточительны: при одинаковом приёме и лучшей реализации в нападении (46% на 39%) четыре собственные ошибки, когда «Зенит» не позволил себе ни одной.

С хорошим настроением на передней линии питерцы вышли и на вторую партию: 82% в атаке. Очередная серия из эйсов Космина дала задел в пять очков – 10:5. Обманные удары и блок Яковлева на Заболотникове только укрепляли преимущество – 14:8. В проваленной партии съём спасал лишь Павел Тетюхин – и Станислав Маслиев, и Мохамед Аль Хачдади (с 31% реализации) остались практически с нулями в атаке. К тому же не было ни эйсов, ни блока — после пяти в первой партии.

Щупать игру хозяева начали при неприятном счёте и при вроде бы подавленном состоянии – 10:14 в третьей партии. Однако на подаче Чжана «львы» не просто отыгрались, но и вышли вперёд – 16:14. Ошибки гостей первым темпом дали шанс хозяевам забрать переломный сет, показав хорошие цифры в атаке (14 мячей против 8 – у «Зенита»).

В четвёртой партии команды играли ровно и вышли на первые сетболы при «больше-меньше». Но первый темп Космина в аут, а затем удивительный эйс Заболотникова проводили зрителей в пятую партию, несмотря на перевес по ошибкам (15:11 – в атаке за «львами»).

В какой-то момент на первый план вышли судьи: главный арбитр, например, свистнул касание площадки на «панкейке», но после просмотра дал спорный, который следом блоком реализовал Павел Тетюхин. Обманный удар Бабкевича наконец словили и закрыли диагонального – и 7:4. А затем блокирующий оформил эйс. Бело-голубые пошли отыгрываться, но Червяков сделал важнейший блок при счёте 12:10. Иначе «-1», и погоня бы продолжилась. Уже после финального свистка тренер питерцев Серджо Бузато нашёл касание блока, но двойного съема хозяевам хватило, чтобы закрыть матч – 15:12.

Цифры матча