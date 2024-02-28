Самая длинная беспроигрышная серия сезона! «Белогорье» уничтожило соперника на блоке

В российском чемпионате продолжается самая длинная серия побед – после 26-го тура она составляет 11 матчей, где четыре из шести последних были добыты со счётом 3:2.

Всё это – «Белогорье»!

Но если «львы» наращивают преимущество, постепенно сыгрываясь с новичками лиги, то «Факел» сражается обескровленный: новоуренгойцев разбирают по частям. Владислав Бабкевич и Евгений Сивожелез ушли в разгар сезона и перед плей-офф в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Но даже без главного напа Суперлиги и опытнейшего доигровщика «Факел» первым в этом розыгрыше обыграл «Локо» из Новосибирска на их площадке — причём в пяти партиях, а потом прихлопнул сам Питер, будто передавая привет ушедшим. Теперь их задача подняться в топ-8, чтобы стартовать в серии плей-офф чемпионата России на домашней площадке.

Но начать восхождение придётся уже со следующего тура.

В Туле команды сразу же обозначили борьбу за инициативу, которая ознаменовалась первым блоком Георгия Заболотникова. Забегая вперёд: этот компонент станет определяющим в матче. На что Станислав Денейкин ответил эйсом в самый угол площадки – и 5:5. На подаче Романа Порошина хозяева ушли в отрыв: уже хорошо сработал блок Чжана, который помог забрать важный брейковый мяч – 8:5. «Белогорье» на протяжении всего первого сета отрывалось на пару очков, но гости регулярно приближались. К тому же в концовке не помог на приёме вышедший Станислав Маслиев: мяч скользнул по рукам доигровщика и прошёл навылет, совсем нивелировав разрыв (17:17).

Команды прилично держали съём, но одна – и первая для «Белогорья» в матче – подача Чжана определила первый сет – 25:23.

Чжан в «Белогорье» Фото: vk.com/belogorievolley

По-настоящему серьёзный отрыв на старте второй партии «Факелу» принесла подача – парни перешли с силовой на вариативную – и блок на Чжане (4:7). На что хозяева незамедлительно ответили своими тремя «чехлами» – не только сравняли, но и вышли вперёд впервые во второй партии (17:16). К этому моменту у «Белогорья» накопилось уже 10 блоков против трёх – у гостей. И первый эйс доигровщика (третий для «Белогорья» в матче) Павла Тетюхина вновь стал решающим: парни Александра Волкова оформили отрыв в два очка в финальной стадии сета. После чего Заболотников заблочил Динейкина на передней линии, заработав тройной сетбол. Его реализовали очередным, уже 12-м блоком – 25:21.

Георгий Заболотников за «Белогорье» Фото: vk.com/belogorievolley

С двух ошибок – сначала на подаче, а затем из четвёртой зоны в аут по линии от Корнея Эннса – стартовала третья партия. Блоком отметился и Мохамед Аль Хачдади: основная атакующая сила белгородцев почти не включалась во второй партии, но даже без марокканца были варианты в атаке для Романа Порошина. Куражный настрой, правда, немного подпортила травма Руслана Галимова: он неприятно приземлился после блока и покинул площадку.

Руслан Галимов получил травму Фото: Скрин трансляции

Что не помешало хозяевам завершить матч в свою пользу, ведь у «Факела» к середине третьей партии не нашлось ни одного нападающего с результативностью +10. А самым успешным впереди оказался блокирующий Александр Мельников с девятью очками. Что неудивительно, ведь что поделать нападающему, когда командный блок хозяев чехлит тебя даже на матчболе – 25:14.

Цифра матча:

18 – столько ошибок допустило «Белогорье»;

18 – столько блоков поставили белгородцы.

И другие матчи этого дня 26-го тура волейбольной Суперлиги: все они завершились со счётом 3:0.