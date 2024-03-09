«Львы» нашли новую жертву. «Белогорье» обыграло «Кузбасс» и продлило роскошную серию

Победная серия продолжается

Центральный матч 28-го тура мужской волейбольной Суперлиги между кемеровским «Кузбассом» и «Белогорьем» не принёс неожиданностей. Белгородские «львы» хладнокровно продолжили фантастическую серию побед, одолев соперника из Сибири с минимальными потерями.

Пока ни одному клубу не удалось нанести поражение команде Александра Волкова во второй части регулярки. Вот и кемеровчане хоть и бились на максималках, но всё равно не смогли повторить свой успех первого круга.

Белгород переиграл своих соперников на сетке, выиграв атаку 61% против 43% у «Кузбасса», а также поставив на три блока больше – 8:5. На приёме хозяева тоже смотрелись чуть лучше, выдав 49% позитива. Единственное равенство было лишь на подачах: обе команды подали по четыре эйса, и все они были в самые нужные и важные моменты игры – в концовках партий.

«Сами сделали несколько ошибок»

Александр Волков вывел на площадку все лучшие силы команды. Кемеровчане, напротив, начали игру без своих легионеров. Но на старте встречи это никак не отразилось, гости быстро завладели инициативой и повели в счёте с разницей в четыре мяча. Усилиями Мохамеда Аль Хачдади и Чжана хозяева быстро выравняли игру – 11:11. Марокканец в этот вечер вообще феерил в нападении, забивая практически все мячи (21 из 33).

Ошибки «Белогорья» позволили кемеровчанам уйти вперёд и с комфортным заделом добраться до концовки сета – 23:20. Атака Дениса Черейского в центре обеспечила гостям сетбол. Вот только реализовать его кемеровские волейболисты так и не смогли. Вовремя включился марокканский джокер, а за ним и Георгий Заболотников. Двумя эйсами «львы» забрали партию: сначала диагональный подал навылет, затем Заболотников поставил точку – 28:26.

«Белогорье» — «Кузбасс» Фото: belogorievolley.ru

Сергей Троцкий, главный тренер «Кузбасса», после матча рассказал, почему сделал такой выбор стартовой шестёрки и что пошло не так:

«Первую партию действительно могли выиграть – в концовке было комфортное преимущество. Не смогли удержать. Сами сделали несколько ошибок, что позволило Белгороду концовку завершить в свою пользу. Сыграй более удачно, конечно же, исход матча был бы ещё не вполне понятен. Ну, и в целом мы сюда приехали под нагрузкой, поэтому не показали тот волейбол, какой можем показывать. Стартовый состав без легионеров обусловлен тем, что игровая практика, я считаю, должна доставаться всем. Впереди игры плей-офф, и обязательно все должны быть в обойме, а не семь человек».

Матч из четырёх партий

Во второй партии хозяева с первых мячей совершили рывок – 4:1, но «Кузбасс» уравнял шансы – 8:8. Дальше игра пошла под диктовку «Белогорья». У гостей явно просела атака: с 65% в первой партии она упала до 32%. А у Белгорода Порошин стал подключать первый темп, и это приносило результат.

После очередного проигранного мяча Сергей Троцкий решил вмешаться в ход матча, взяв перерыв. Но он не сработал, и главный тренер «Кузбасса» решился на замены: Душан Петкович вышел вместо Яковлева, а за ним Аспарухов и связующий Семён Томм. Правда, ситуация для кемеровских волейболистов уже была катастрофической – 13:20. Хозяева, не обращая внимания на перестановки у соперника, быстро завершили партию – 25:14.

«Белогорье» — «Кузбасс» Фото: belogorievolley.ru

Третий сет начался с парада ошибок с обеих сторон. Так команды дошли до счёта 6:6, а затем «львы» ушли вперёд на три мяча (9:6, 11:8). Но «Кузбасс» собрался и провёл отличный отрезок: Петкович отыгрался от рук Сергея Червякова, а тройной блок зачехлил атаку Чжана – 18:18. При этом концовка прошла под именем Романа Пакшина. Доигровщик удерживал «Кузбасс» в борьбе, а затем эйсом вывел игру за рамки трёх партий – 27:25.

Но повторить сценарий предыдущей встречи и отыграться с 0:2 у «Кузбасса» так и не получилось. Даже не удалось перевести игру в пятую партию – 25:17 в четвёртом сете. Дебют партии остался за хозяевами – 5:3, но гости сравняли – 8:8. Однако это был последний успех «Кузбасса» в игре. Легионеры «Белогорья» были неудержимы, а потому контролировали ход игры и спокойно довели дело до победы. Это уже 13-я подряд победа «львов». Белгородцы единственные, кто проходит второй круг без потерь.

«Был немного грязный волейбол»

Александр Волков, главный тренер «Белогорья», подвёл итоги встречи:

«Кузбасс совершил меньше ошибок в первой партии, а мы стартовали, так скажем, немножечко вяло. Входили в игру постепенно. Не знаю, с чем это связано, но будем делать выводы. Во второй парти хорошо подавали, выбили их на минус, хорошо поработали на блоке. В третьей партии получилось, как обычно, когда прижатая к стенке команда начинает рисковать, всё получается, хорошо подают, и эту партию они закончили подачей. Надо лучше принимать.

Тренер «Белогорья» Александр Волков Фото: belogorievolley.ru

Не могу сказать, что в этой игре был какой-то переломный момент. В принципе, играли нормально для сегодняшнего дня, потому что впереди плей-офф и ребята подустали. Был немного грязный волейбол, где достаточное количество невынужденных ошибок, которые в дальнейшем нужно исправлять. Но ребята выдержали и выиграли игру. Это самое важное. Важно сохранить позиции, очки, поэтому для нас важен результат».

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади. Марокканец набрал 26 очков (21 атака при 64% эффективности, три подачи навылет и два блока). Также хочется отметить впечатляющие цифры Георгия Заболотникова – 18 очков (16 в нападении при 83% эффективности и два блока). В составе «Кузбасса» отличился Роман Пакшин. На счету доигровщика 18 забитых мячей (16 атак и две подачи).

Победа в этом матче позволила белгородцам вернуться на третью строчку в турнирной таблице. «Кузбасс» же откатился на шестое место.

В следующем туре «львам» предстоит выезд в Уфу к «Уралу». А кемеровчане на своей площадке попытаются прервать серию из трёх поражений. Команда Сергея Троцкого встретится с «Динамо-ЛО», у которого также дела обстоят не лучшим образом: команда сейчас находится на девятом месте.