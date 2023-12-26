«Россия для меня — это удивительное приключение». Интервью с мировой звездой волейбола

В 2023-м женская сборная Турции по волейболу у всех на слуху. Команда просто не оставила шансов никому из конкурентов, выиграв все возможные турниры: сначала Лигу наций с Даниэлем Сантарелли, а затем — чемпионат Европы. Также Турция отобралась на Олимпийские игры с первого места в своей группе.

Турчанки играют в лучших чемпионатах мира, и российская лига не исключение. Одна из главных действующих лиц турецкой команды – Эбрар Каракурт – присоединилась к «Локомотиву» в это межсезонье. Теперь яркая игра и искренние эмоции 23-летней волейболистки завоёвывают сердца поклонников волейбола не только в Турции, но и в России.

О том, что значат девятки на её майке, об успехах сборной Турции и, конечно, о впечатлениях от России Эбрар рассказала в интервью «Чемпионату».

«Моё любимое русское слово — «пожалуйста»

– Эбрар, сейчас вы популярная волейболистка, медийная личность. А с чего вообще начинался ваш путь в волейболе?

– Когда мне было 13, школьный учитель физкультуры направил меня в волейбол, потому что я была самой высокой в школе.

– Были в вашей спортивной жизни моменты, после которых хотелось сдаться, но вы продолжили тренироваться?

– Травма – худшее, что может произойти с волейболистом. Когда я травмировала лодыжку, переживала операцию, это стало одним из самых сложных периодов в моей жизни, не только в психологическом, но и в физическом плане. Но моя любовь к волейболу помогла преодолеть всё это.

Эбрар Каракурт в составе сборной Турции Фото: tvf.org.tr

– Вы уже несколько месяцев в России. Какие впечатления? Может, вас что-то удивило?

– Россия для меня – это удивительное приключение. Мощная поддержка болельщиков «Локомотива», невероятная дружеская атмосфера, когда мы играем домашние матчи. Болельщики оказались очень приветливыми, благодаря им я почувствовала себя здесь как дома. Хотя в некоторых городах довольно холодно, в начале меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде.

– Как вам русская кухня?

– Довольно сильно отличается от турецкой кухни. Но у меня уже есть несколько любимых блюд, особенно хороша выпечка.

– Тяжело ли было освоиться в команде? Как справляетесь с языковым барьером? Или уже успели выучить несколько русских слов?

– Мне было не сложно влиться в команду. Меня очень тепло встретили. Я уже выучила много русских слов, и моё любимое – «пожалуйста». Но, конечно, мне довольно сложно говорить на русском и понимать, что говорят русские. Я думаю, что каждый день я совершенствуюсь и в будущем мне будет намного проще. В плане общения языкового барьера не существует. Если люди хотят общаться, они всегда найдут способ. Многие в команде уже знают турецкие слова, всё благодаря моему таланту учителя турецкого языка (смеётся)!

«Я хочу завоевать золото Олимпиады»

– У вас очень яркая внешность и интересная мимика, вы вообще очень эмоциональная. Это помогает на площадке?

– Я обожаю играть в волейбол со всей моей эмоциональностью. В этом моя суть! Конечно, осознание того, что люди, которые наблюдают за мной, понимают мои эмоции, и то, что я играю со 100-процентной отдачей, наполняет меня счастьем.

Эбрар Каракурт Фото: vc-lokomotiv.ru

– А какая вы в повседневной жизни? Охарактеризуйте себя тремя словами.

– В повседневной жизни я обожаю веселье, постоянно шучу и очень энергична.

– В каждой игре вы приносите большое количество очков для своей команды и сейчас входите топ-3 бомбардиров чемпионата. Следите за своей статистикой? Придаёте ей значение?

– Победа – единственное, что имеет значение для меня! Пока мы выигрываем, мне неважно, сколько очков я получаю. Мне нравится приносить очки, когда они нужны команде. Я понимаю, что ввиду моего амплуа приносить очки – моя обязанность.

– У вас очень стремительный рост карьеры: вы играли в топ-клубах Турции, а затем и Италии, да и в сборной дела идут отлично. Какие цели как спортсменка вы ставите перед собой?

– Я очень довольна своей карьерой. Я считаю, что пока принимаю правильные решения. Хочу выиграть российский чемпионат. А ещё завоевать золотую медаль на Олимпиаде с моей национальной командой! Это что касается моих новых целей на будущее.

– Вы игрок сборной, и команды, за которые вы выступали, всегда играют в турнирах международного уровня. А российские клубы пока лишены такой возможности. Так почему решили выбрать Россию для продолжения своей карьеры после Италии?

– Мне нравится выходить из зоны комфорта. И российская лига идеальна для этого. Я очень довольна моим решением. Да, к сожалению, я не могу участвовать в европейских кубках здесь, в России. Но надеюсь, что ситуация изменится в ближайшее время.

– На ваш взгляд, чего сейчас не хватает «Локомотиву», чтобы подняться на привычно высокие места в турнирной таблице?

– Некоторые из наших игроков травмированы. В самом начале сезона мы были командой новичков, мы не очень хорошо знали друг друга. Но день за днём наше взаимодействие налаживается. Надеюсь, что к концу сезона мы окажемся на первом месте.

– В Кубке России вы отлично сыграли первый матч против «Динамо». Что пошло не так в ответной игре?

– Московское «Динамо» – действительно хорошая команда. В первой игре удача была на нашей стороне. Во второй они поняли, что нужно изменить, и это был их день. Мы не сумели быстро отреагировать и поэтому попрощались с кубком.

«У нас сумасшедшая команда. Все обожают танцевать»

– В этом году сборная Турции показала феноменальный результат: победы в Лиге наций и на чемпионате Европы, а также отбор на Олимпиаду с первого места в группе. В чём секрет такого успеха?

– В турецкой национальной команде действительно необыкновенная атмосфера. Мы все там друзья. Мы знаем друг друга очень давно. К тому же благодаря Мелиссе Варгас мы стали сильнее. Плюс турецкие болельщики всегда поддерживают нас, турецкая федерация волейбола всегда содействует нам, и, конечно же, у нас идеальный тренер.

– Выступая в сборной, вам пришлось сменить своё амплуа и сыграть на позиции доигровщицы. Были ли сложности со сменой позиций? Какая зона для вас является предпочтительной?

– Я всегда готова играть в том амплуа, которое нужно команде. Конечно, было сложно, но я усердно работала над тем, чтобы заслужить право играть именно там. Но как диагональный игрок я чувствую себя намного увереннее.

– Ваша команда запомнилась не только результатами, но и победными танцами. Даже главный тренер, Даниэле Сантарелли, присоединился к вам. Всегда так празднуете?

– У нас такая сумасшедшая команда. Все обожают танцевать. Завоевав все эти золотые медали, мы не могли не веселиться!

– После таких ярких побед вас теперь наверняка узнают на улице. Могут подойти? Как относитесь к повышенному вниманию?

– В Турции почти все знают меня. Конечно, я очень рада этому. Но иногда справляться с таким повышенным вниманием непросто. В России я не чувствую никакого напряжения в этом плане.

Эбрар Каракурт Фото: из личного архива Эбрар Каракурт

– Но где есть похвала, всегда найдётся место хейту. Как на него реагируете?

– Благодаря хейтерам я становлюсь известной!

«Две девятки обозначают двойную удачу»

– В сборной Турции и в Италии вы играли под номером 99. Почему такое число, оно что-то значит? И почему в «Локо» вы сменили номер?

– Девять – моё счастливое число. А две девятки обозначают двойную удачу. А ещё мне нравится выходить последней. Я поменяла этот номер в «Локомотиве», потому что здесь номера до 30. Уважаемая российская лига, сделайте, пожалуйста, номера до 99 (улыбается)!

– Кто лидирует в вашем списке лучших нападающих мира прямо сейчас?

– Мелисса Варгас. Она мой лучший друг, и она лучше всех!

– В чём вы видите своё преимущество над другими игроками такого же амплуа?

– В моей внутренней мотивации. И я играю, не скрывая своих эмоций.

– С кем из связующих хотели бы сыграть в одной команде?

– С Йоанной Волош (связующая сборной Польши и итальянского клуба «Конельяно» – Прим. «Чемпионата»).

– Если бы не волейбол, то чем бы вы занимались?

– Я рождена, чтобы играть в волейбол. Если бы я не играла в волейбол, думаю, я не могла бы ничем заниматься (улыбается).

– Где можно встретить Эбрар Каракурт в выходной день? Чем занимаетесь, когда нет тренировок?

– В баре или пабе (улыбается). Шучу. Когда устаю, люблю побыть дома. Если не устала, обожаю сходить куда-нибудь пообщаться. Однако чаще всего я устаю.

Эбрар Каракурт в составе сборной Турции Фото: tvf.org.tr

– Скоро Новый год и Рождество. Как принято отмечать праздники в Турции?

– В Турции не празднуют Рождество. Мы отмечаем Новый год. Покупаем подарки для любимых, собираемся семьёй.

– Что вы пожелаете себе своим болельщикам в новом году?

– В новом году себе пожелаю обойтись без травм, выиграть золотые медали чемпионата России. И чтобы все мои близкие были счастливы и здоровы. Болельщикам команды и всем поклонникам волейбола желаю здоровья. Пусть у вас сбываются все мечты, а праздник пройдёт в теплой и радостной атмосфере.