«Меня знают, так как я делал дичь». Эпатажный француз возвращается в российский волейбол

Один из самых ярких волейболистов современности, олимпийский чемпион, чемпион Лиги наций и победитель чемпионата Европы Эрвен Нгапет возвращается в российскую Суперлигу, где уже играл за «Кузбасс» и «Зенит-Казань». Об этом накануне сообщили итальянские медиа, российские же – подтвердили инсайд.

Начало карьеры — первый серьёзный международный опыт в России

Эрвен – сын камерунского волейболиста Эрика и старший брат Суона. Оба были сложными детьми, так что мама отправила их в мультиспортивную секцию. Эрвен всегда хотел стать футболистом, но мечты пресёк скаут, который однажды наблюдал за парнем на тренировке по волейболу и предложил начать играть за профессионалов. Большая волейбольная карьера началась с команды в соседнем городке Сен-Бенуа. За четыре года он сменил три французских клуба, поиграл в Италии за топовый «Пьемонт» (который год спустя расформировали), а в 2013-м впервые настолько далеко уехал от дома – отправился в Россию.

Там его ждал отец.

Эрвен Нгапет в «Кузбассе» Фото: volley.ru

Ещё в 2000-х Нгапет-старший возглавлял сборную своей страны, а потом и российский клуб «Кузбасс», куда и позвал сына. Но первый по-настоящему серьёзный заграничный опыт не удался. Эрвен покинул клуб через несколько месяцев. Объясняться молодой человек не стал, так что краснеть за поведение сына пришлось отцу, который предположил, что в побеге сына виновата подруга сердца и жена – Лоран. Она не хотела жить в Сибири с их общим ребёнком.

«Возможно, Эрвен не забивал много, но очень хорошо держал общую игру в команде, был хорош в защите, в первом касании и на подаче, – приводит слова отца издание «Газета Кемерова». – Сейчас я на 100% уверен, что это его жена втянула в беду. Если бы не было ребёнка, я думаю, Эрвен бы вернулся. Но сейчас Лоран просто-напросто использует ситуацию, чтобы держать его при себе! И что я могу сделать? Хотя у него есть возможность жить здесь, с женой и сыном. В контракте Эрвена было прописано 12 билетов во Францию. У меня четыре, а у него – 12! Это значит, что его жене не нужно платить за перелёты и можно приезжать хоть каждые две недели».

Провокации француза: пьяные дебоши, ДТП, нападение

Импульсивные и провокационные решения – конёк француза. Ещё в 2012 году он подрался в ночном клубе во Франции. Суд Монпелье назначил условное лишение свободы сроком три месяца. Три года спустя его арестовали после нападения на кондуктора поезда на вокзале Парижа. Нгапет уточнил у проводника, можно ли задержать отправление рейса, поскольку он ждёт друга. Тот ответил отказом, за что Нгапет якобы ударил сотрудника железной дороги в глаз. Но три года спустя с Эрвена сняли все обвинения.

Несколько месяцев спустя в Италии он сбил троих пешеходов и скрылся. А о случившемся сообщил в полицию лишь через несколько дней. Два человека получили лёгкие травмы, ещё один – серьёзные ранения. Он извинился, выплатил компенсацию жертвам и получил год условно.

Уже в 2017 году Нгапета поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки с друзьями-волейболистами из «Модены». Уровень алкоголя тогда в четыре раза превышал разрешённый законом предел. Полиция отобрала водительские права и автомобиль, предоставленный ему клубом. «Модена» отказалась комментировать инцидент с Эрвеном, но француза оштрафовала.

Эрвен Нгапет Фото: Imago/TASS

Два года спустя его задержали уже в ночном клубе: якобы он домогался девушки, шлёпнув ту по ягодице – что доказывают и кадры с камер видеонаблюдения. Он объяснял, что принял незнакомку за подругу и не собирался никого обидеть. Нгапета задержали, оставили в участке, но выпустили под залог в $ 12 тыс.

«Мне приписали слова, которых я никогда не говорил. Например, что во Франции положить руку на ягодицы женщины разрешено и это нормальное явление. Это брехня! Когда я прочитал в газетах «Нгапет – сексуальный харассер», меня это возмутило. Я дорого заплатил за то, что произошло той ночью. Жест некрасивый, даже неуместный. После ареста и заключения под стражу я ночевал в тюрьме. Думаю, этого было более чем достаточно», – считает Нгапет.

Своё поведение затем он осуждал в душещипательных интервью. «В какой-то момент я осознал, что меня узнают из-за глупостей, мама прочитает в газете, что я необразованный или какой-то подонок».

И даже это не помешало французскому волейболисту стать послом adidas в 2016-м после побед сборной на чемпионате Европы в Болгарии в 2015-м и в Мировой лиге в Рио того же года.

«Моя жизнь изменилась! – говорил он L’Equipe в 2017-м. – Мои дети Лоранна и Матис – источник равновесия в жизни. Не могу представить жизнь без них. Я вижу, как растёт мой сын. Живу жизнью отца. И мне это нравится. Я продлил контракт с «Моденой» до 2020 года, потому что здесь хорошо. Отличное место для семьи и детей, а ещё мама может постоянно приезжать».

Почему «Локомотив»?

В итальянском гранде он задержался на целых пять сезонов, а в декабре 2020-го, уже будучи не янгстером, а большой звездой, он вновь покинул расположение теперь казанского «Зенита» после этапа Лиги чемпионов в Берлине. 10 дней игрока не было в команде, хотя она готовилась к «Финалу четырёх» Кубка России.

Видимо, его прошлый опыт в России и репутация не остановили Пламена Константинова в решении принять француза в волейбольную семью.

Пламен Константинов Фото: vk.com/lokovolleynsk

К тому же непонятно, в какой физической форме 33-летний волейболист будет на отрезке: так, в 2023-м во время квалификации Лиги наций он вообще не поехал со сборной из-за травмы колена, в которой обвинял всё ту же «Модену».

Да и на клубном уровне он не феерит. В турецком «Халкбанке» он задерживался на сезон, где доигровщик набрал 214 очков в нападении и ещё 18 эйсов (идёт 31-м по этому показателю в лиге, вдвое уступая лидерам). Хотя и с неплохим приёмом: 51% (145 результативных действий в 284 попытках). А защита будет важным компонентом в игре «Локо» в следующем сезоне. Железнодорожники заняли 12-е место в регулярном чемпионате России по этому показателю.

«Конечно, пока позволяет физическое состояние, я планирую играть за границей. В этом плане меня вдохновляет Османи Хуанторена, который в 35 лет всё ещё доминирует в игре. Я хочу так же, и для этого важно ежедневно делать большую работу», – говорил он L'Équipe в 2020-м.

Нгапета волнует популярность волейбола во Франции

Конечно, Эрвен в клубе и Эрвен в сборной – это два совершенно разных игрока. В хорошей физической форме и в настроении он может делать результат и быть главной звездой площадки. «Быть дома, когда тебя поддерживает и подталкивает целый народ и в конце концов ты побеждаешь, это невероятно. Я хочу это знать», – говорил он в интервью изданию Le Figaro.

Эрвен Нгапет Фото: Maja Hitij/Getty Images

У него будет шанс получить этот опыт уже в 2024 году – несмотря на все проблемы французского волейбола. По словам Эрвена, «широкая публика их не знает», потому что почти все звёзды команды играют не при домашних трибунах: Антуан Бризар который год в Италии, как и Тревор Клевено – только в «Милане». Всё потому, что, в отличие от волейбола России, Польши или Италии, во Франции ни лига, ни федерация не обязывают клубы выставлять на площадку французов – там могут находиться по пять легионеров разом.

«Очевидно, что широкая публика нас не знает. Они знают меня, и то потому, что я делал дичь – не из-за волейбола. Это прискорбно, это моя вина, но это так. Люди не говорят обо мне из-за того, что я могу сделать на площадке».

Хотя творит Нгапет и вне её. Например, читает рэп – с 13 лет Нгапет занимается этим направлением и даже записал два полноценных альбома: Klimatizason (2010) и L’histoire se répète (2013). «Это что-то настоящее, потому что я начал читать рэп до того, как стал играть в волейбол, – объясняет он. – Это хорошо отражает меня в контексте того, через что я прохожу в данный момент».

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Своему увлечению он также посвятил песню Palmarès. «Если я понесу флаг, не удивляйтесь», – говорится в песне. Быть знаменосцем – ещё одна цель в Париже.