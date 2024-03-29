Московское «Динамо» чуть не доигралось. Итоги первых матчей на вылет в женской Суперлиге

В женской Суперлиге игры плей-офф в самом разгаре, и уже в эти выходные может определиться группа полуфиналистов, которая и продолжит борьбу за медали чемпионата России. На неделе ближе к этой цели стали: московское «Динамо», казанское «Динамо», «Ленинградка» и «Протон».

Напомним, в женской Суперлиге четвертьфинал состоит из серии игр до двух побед. В случае равенства после двух встреч команды играют дополнительный матч на площадке того клуба, который занял место выше в турнирной таблице по итогам регулярного этапа.

Фаворит оказался на грани

Открывали серию плей-офф московское «Динамо» и «Уралочка-НТМК». Бело-голубые досрочно оформили себе победу в регулярке за несколько туров до её завершения, причём заключительный матч команда Константина Ушакова как раз провела со своим нынешним соперником по четвертьфиналу.

И если в предварительном раунде столичные волейболистки по итогам двух матчей отдали лишь один сет, то уже первая игра плей-офф в очередной раз доказала, что на этом этапе совершенно иной накал.

Свердловчанки показали великолепную игру на сетке и повели 2:0 в матче. К такому приёму гости из Москвы были не готовы. «Уралочка» была близка к тому, чтобы совершить сенсацию и обыграть первую команду чемпионата «на ноль». Но динамовки вовремя включили свой главный элемент – блок. Он и помог остановить разыгравшихся Павлову и Фитисову. В трёх последующих партиях «Динамо» поставило 17 блоков, «Уралочка» – всего четыре.

«Уралочка-НТМК» Фото: uralochka-vc.com

«Уралочка» могла вырвать и третий сет, а с ним и матч. Команды не отпускали друг друга, и интрига держалась до последнего. Хозяйки были в шаге от победы (25:24) и даже затруднили приём волейболисткам «Динамо» настолько, что Евгении Старцевой пришлось вынужденно делать обманный удар. Но именно эта скидка сравняла счёт. Затем связующая подала навылет. Выиграл же сет блок Перейры и Пушиной на Фитисовой – 27:25.

Московская команда оживилась, устремилась вперёд в четвёртом сете: очки в нападении лихо набирали Гончарова и Капустина. Последняя как раз и стала самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. У свердловчанок, наоборот, появилось больше собственного брака. «Динамо» создало себе комфортный задел и затащило игру на тай-брейк – 25:19.

ЖВК «Динамо» (Москва) Фото: uralochka-vc.com

В укороченной партии «Динамо» полностью контролировало ситуацию и добилось победы в первом четвертьфинальном матче – 15:11. У уральского коллектива был прекрасный шанс неожиданно повести в серии, но действующие чемпионки России смогли перевернуть встречу в свою пользу. Следующий матч команды проведут в Москве, где «Динамо» будет иметь преимущество своего поля. Но не стоит забывать, что в этом сезоне «Уралочка» именно на выезде показывает свои лучшие результаты.

Никаких проблем

Вторая и третья команды по итогам регулярного чемпионата не стали затягивать свои первые матчи плей-офф и закончили матчи всухую.

Казанское «Динамо–Ак Барс» не оставило никаких шансов соперницам из Тулы, переиграв их во всех компонентах: 53% в атаке против 23% у «Тулицы», 18:4 на блоке (семь очков только на счету лучшей блокирующей всего чемпионата Ангелины Лазаренко), и 57% против 41% «позитива» на приёме.

Казанские волейболистки провели прекрасный матч, что и отметил в послематчевом интервью главный тренер команды Зоран Терзич: «Мы провели одну из лучших игр сезона. Подача, приём, блок, доигровка – всё получалось хорошо. Я доволен. Играли очень хорошо сегодня, но это только один матч. Нужно выиграть ещё один, чтобы выйти в полуфинал».

Второй матч между двумя этими командами состоится в Туле, а именно там «Динамо» оступилось в 11-м туре. Так что у «Тулицы» ещё есть шанс.

ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

В матче между третьим и шестым местом регулярки борьбы было больше. «Ленинградка» и «Динамо-Метар» показали отличный волейбол и ярко сражались в первых двух партиях. Команды шли наравне до 20 очков, но затем качественнее действовали подопечные Александра Кашина (25:23 и 25:22). В третьей партии главный тренер Челябинска пытался заменами поменять рисунок игры, но, к сожалению, не добился заметного результата.

На данный момент жёлто-чёрные доминируют в играх с челябинской командой: в предварительном этапе обе встречи остались за волейболистками из северной столицы. Динамовкам удалось выиграть лишь две партии. Но это серия плей-офф, и произойти может всё что угодно. Тем более в предыдущем сезоне «Метару» удалось сделать практически невозможное и переиграть команду, стоявшую выше их по рейтингу – «Динамо–Ак Барс».

«Ленинградка» — «Динамо-Метар» Фото: leningradka.spb.ru

«Локомотив» проиграл. Это сенсация?

Завершал насыщенный игровой день матч двух соседей по турнирной таблице: в Калининграде «Локомотив» принимал саратовский «Протон».

Всё пошло не по сценарию хозяек. Гостьи достаточно уверенно почувствовали себя на чужой площадке, показывали дерзкий и быстрый волейбол и добились комфортного преимущества – 2:0. Третий сет также был близок к успешному для Саратова завершению. Но излишняя эмоциональность главного тренера в середине сета вынудила судью показать Юрию Маричеву красную карточку. Эта ситуация выбила «Протон» из колеи. А отличный выход Натальи Кротковой на подачу решил исход партии в пользу «Локомотива».

После этого хозяйки легко смогли забрать четвёртый сет и перетащили встречу на тай-брейк. Но совершить камбэк не получилось. Железнодорожницы уступили саратовской команде у себя дома. И даже 25 очков самой результативной нападающей лиги Эбрар Каракурт не спасли её команду от поражения. Серия переезжает в Саратов, где теперь уже «Протон» имеет преимущество своего поля и одну победу в запасе.

Радослав Арсов, главный тренер «Локомотива» – о причинах проигрыша:

«В двух первых партиях сильно нервничали. «Протон» начал очень жёстко подавать. Причём в наших либеро, которые не справились. К связке тоже есть вопросы, она не очень правильно вела игру. Но есть позитив, вышли из тяжёлой ситуации. В третьей партии Наташа Кроткова хорошо подавала. В четвёртом сете всё было на нашей стороне. Думал, что на подъёме и завершим матч. Но опять провалился приём, не смогли забить. А пятый сет очень короткий, там трудно всё исправить. Да, у нас травмирована Алла Галкина, после болезни Юля Бровкина. Но на позиции блокирующей очень хорошо вышла Катя Любушкина. Она – молодец и настоящий боец. Сейчас постараемся почистить голову, впереди игра в Саратове. Соберёмся, настроимся и приложим все силы, чтобы вернуть серию в Калининград».

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