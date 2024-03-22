В женской волейбольной Суперлиге определились все пары плей-офф. Кто заберёт себе трофей?

Чемпионат России по волейболу среди женских команд приближается к запланированной развязке: клубы завершили предварительный этап, по итогам которого распределились места в матчах на вылет и пары. Начинается самая яркая и интригующая часть сезона – плей-офф.

Времени на раскачку у команд не будет, ведь уже 24 марта состоятся первые матчи. Ответные встречи пройдут 27 марта. А если по итогам двух матчей будет равенство и понадобится третий, то он состоится 30 марта на поле команды, стоящей выше в таблице по итогам регулярки.

Пары 1/4 финала таковы: «Динамо» – «Уралочка-НТМК», «Динамо-Ак Барс» – «Тулица», «Ленинградка» – «Динамо-Метар» и «Локомотив» – «Протон».

Москвички отлично провели начало сезона, забрав все три кубка. В самом чемпионате страны подопечные Константина Ушакова, выиграв 13 матчей на старте, не давали соперницам ни единого повода усомниться в своём превосходстве до второго круга. Но он показал, что и лидер может ошибаться. Сначала калининградский «Локомотив» переиграл бело-голубых у себя дома (3:1), а затем казанские волейболистки с аналогичным счётом взяли верх в Москве. Впрочем, больше динамовки таких осечек не допускали.

В «Динамо» стабильную игру в атаке с эффективностью 42% показывают Ирина Капустина и Наталия Гончарова. Обе входят в топ-10 лучших бомбардиров всей Суперлиги. Доигровщица бело-голубых больше всех появлялась в сборных тура во время предварительного этапа – целых восемь раз.

Несмотря на локальные неудачи, московский клуб удержался на вершине турнирной таблицы, досрочно финишировав на первом месте за несколько игр до конца регулярки. Но сколько бы побед ни одерживали девушки, у них всегда есть мотивация и азарт, чтобы выиграть очередной трофей.

Если «Динамо» на протяжении сезона всегда оставалось на первом месте, то другие клубы боролись за более выгодные позиции до последних туров.

Казань весь первый круг держалась достаточно скромно, периодически меняясь с «Протоном» третьим-четвёртым местами. Но динамовки смогли перетерпеть и дождались спада у своих прямых конкурентов — «Протона» и «Ленинградки». Сами же подопечные Зорана Терзича показали роскошную серию из 11 побед, которую прервал лишь напор питерской команды.

Главная сила клуба – не яркое нападение, а блок Ангелины Лазаренко. На её счету 99 «чехлов» (1,19 за сет). Ближайшая преследовательница Екатерина Евдокимова имеет лишь 80 очков. Однако у «Тулицы», на которую и вышло «Динамо-Ак Барс», определённо есть «ключик», позволяющий открыть эту дверь. В регулярке команды обменялись победами. Тем интереснее будет следить за ними в плей-офф.

«Ленинградка» почти весь чемпионат преследовала бело-голубых и даже имела шанс возглавить таблицу, но в феврале команда Александра Кашина угодила в чёрную полосу и проиграла три матча подряд: в упорной борьбе уступила «Динамо», а затем с одинаковым счётом 1:3 – «Локомотиву» и саратовскому «Протону». В итоге команда потеряла и вторую строчку.

ЖВК «Ленинградка» Фото: vk.com/leningradkaspb

Пару «Ленинградке» в плей-офф составит челябинский коллектив. Фаворитом в этом противостоянии, конечно, выглядит питерский клуб, да и обе встречи в регулярном чемпионате закончились с одинаковым счётом 3:1 в пользу «Ленинградки». Но все помнят прошлогоднюю серию «Динамо-Метар» с соперницами из Казани, в которой фаворит пал на своей же площадке. Вот и посмотрим, сможет ли уральская команда снова совершить невозможное.

Заключительную пару четвертьфиналистов составили калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». Железнодорожницы провально начали сезон, но смена тренера вдохнула в команду жизнь: «Локо» выдал впечатляющую серию из 11 побед, прервать которую смог только казанский клуб. Калининградские волейболистки смогли подняться на четвёртое место и получили преимущество своей площадки в борьбе равных команд.

ЖВК «Локомотив» Фото: vk.com/vc.loko

«Протону» на протяжении долгого времени удавалось удерживать третью позицию, но второй круг принёс им череду поражений от своих главных соперников. Впрочем, это не значит, что команда ослабла.

Основная угроза для «Протона», как и для всех остальных, – это Эбрар Каракурт. Турецкая волейболистка «Локомотива» возглавляет список лучших бомбардиров (492), а также является главной эйсвумен лиги – 32 подачи навылет. Но и у «Протона» есть кому ответить: доигровщица Светлана Гатина и диагональная Наталья Малых в топ-10 самых результативных игроков Суперлиги. Поэтому ни у кого здесь не будет лёгкой прогулки.

В заключение хочется остановиться на борьбе, которая прошла между тремя командами за восьмое место.

Практически до самого финиша регулярного чемпионата ничто не предвещало беды для краснодарского «Динамо», спокойно замыкавшего зону плей-офф. Но после смены наставника сначала «Енисей» воспрял духом, а следом к Красноярску подтянулась и «Уралочка». Уральский коллектив, который имел меньшие шансы, чем «Енисей», какими-то невероятными усилиями и не без доли везения буквально на ленточке вырвался вперёд и вполз в зону плей-офф, обойдя сначала Красноярск, а затем и Краснодар.

Всё решил удачный календарь в концовке: команда Карполя в трёх играх одержала две победы над клубами, стоявшими ниже в таблице. Но даже в такой ситуации уральские волейболистки сначала создали себе проблемы, чуть не проиграв курскому «АТОМу». В пятой партии счёт был катастрофическим – 9:13. Каким-то чудом соперницы не добили два мяча до пола, а «Уралочка» показала недюжинный характер и забрала сет (15:13) и матч.

Таким образом, «Уралочка» ворвалась в битву за медали. И в первом раунде противостоять ей будет лидер чемпионата – московское «Динамо».

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