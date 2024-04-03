Интрига до последнего мяча. В женской волейбольной Суперлиге определились полуфиналисты

«Локомотив» был в шаге от вылета, но устоял. Московскому «Динамо» тоже, как ни странно, пришлось попотеть.

В женской волейбольной Суперлиге определился квартет сильнейших команд, которые продолжат своё сражение за медали чемпионата России.

Последними в топ-4 смогли запрыгнуть волейболистки из Калининграда: железнодорожницам понадобилось сыграть все три мачта с саратовским «Протоном», чтобы всё-таки прорваться в полуфинал.

В целом же состав полуфинального этапа выглядит следующим образом: «Динамо», «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка» и «Локомотив». Вся эта четвёрка была на первых местах и по итогам регулярного чемпионата.

«Ленинградка» творит историю

Первой в полуфинал шагнула «Ленинградка». «Динамо-Метар» ничего не смогло противопоставить напору и сумасшедшей атаке команда Александра Кашина. Да и в ответной встрече, которая проходила в Челябинске, жёлто-чёрные отдали своим соперницам лишь одну партию.

В первой встрече главный тренер челябинской команды сетовал на блок и защиту, и ко второй эти элементы удалось подтянуть. Однако брешь появилась в другом компоненте игры – нападении (43% реализации атак против 62% у «Ленинградки»). Это и сыграло определяющую роль во втором матче.

«Нападение! У нас на протяжении всего сезона нападение страдает. Результат, наверное, закономерен. Мы, к сожалению, пока не можем играть на таком уровне, всё волнами происходит. Сами видели, что вторую партию играли почище в нападении, и сразу был результат, остальные партии сопротивляемся, достаём в защите, но забить не можем. Поздравляю «Ленинградку», желаю успехов, а у нас свой сейчас полуфинал, финал, так что чемпионат не закончен, будем стараться повыше подняться в турнирной таблице!» – сказал наставник «Динамо-Метар» Александр Кошкин.

«Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

Клуб из Санкт-Петербурга же продолжает творить историю. «Ленинградка» уже отметилась в финалах Кубка Столетия и Кубка России. И сейчас у жёлто-чёрных есть реальный шанс сделать это ещё и в чемпионате страны. Лучшим результатом команды в современной истории было пятое место в 1993-м и 2008 годах. А на пьедестал последний раз волейболистки с берегов Невы поднимались аж в далёком 1980-м – тогда было серебро чемпионата СССР.

«Уралочка» потрепала фаворита

Вторым полуфиналистом стало московское «Динамо». Кто бы мог подумать, что восьмая команда регулярки даст настоящий бой лидерам чемпионата. «Уралочка», заскочившая буквально в последний вагон плей-офф, не только не стала статистом в этой паре, но и показала настоящий уральский характер, изрядно измотав бело-голубых двумя пятисетовыми матчами.

Если про первый матч ещё можно было сказать, что «Уралочке» «домашние стены помогли», то вторая игра на площадке московского клуба доказала, что тот результат не был случайным. Гостьи не давали действующим чемпионкам России уйти вперёд в счёте, цеплялись за каждый мяч. Первая партия шла на равных до самой концовки, где всё решили две успешные атаки Вагановой.

Во второй партии уже «Динамо» показало класс своего нападения, подтянув эффективность реализации с 32% до 46%. «Уралочке» не удалось сдержать соперниц, и бело-голубые спокойно забрали сет – 25:18.

В третьем отрезке матча зрители увидели пиршество блоков – на двоих команды набрали так 12 очков. Неудивительно, что именно этот игровой элемент принёс москвичкам победное очко в партии – 26:24.

Московское «Динамо» Фото: vldinamo.ru

В четвёртом сете игра у «Динамо» разладилась (36% в приёме и 33% реализации атак), а «Уралочка», напротив, мобилизовала все силы, показав фантастические цифры на приёме – 85%. Великолепный отрезок гостьи провели на подаче Фитисовой: превратили 13:10 в 19:10, а потом и легко забрали сет блоком – 25:15. Однако в укороченном пятом сете опыт и хладнокровие «Динамо» сыграли свою роль: после того как Ирина Капустина ушла с линии подач, исполнив три эйса, на табло горел безнадёжный для «Уралочки» счёт – 11:3. Команда Константина Ушакова, пусть и не без труда, но продолжает свой поход за четвёртым трофеем в сезоне.

У Казани — никаких проблем!

Казанское «Динамо – Ак Барс» просто ураганом пронеслось по своим соперницам по четвертьфиналу – «Тулице» Казанские волейболистки были единственными, кто не испытал никаких трудностей на этой стадии. Вторая игра, как и первая, довольно быстро завершилась после трёх партий.

Вторая встреча стала продолжением первого матча: гостьи полностью контролировали ситуацию на площадке, не давая шансов на успех девушкам из Тулы. Подопечные Зорана Терзича усвоили урок после поражения со счётом 1:3 в регулярке и в этот раз чётко отработали в каждом игровом компоненте: 18 очков на блоке (только на счету Лазаренко – восемь) против двух у «Тулицы». Также «Динамо» лучше смотрелось в нападении: 42% против 28%.

«Тулица» навязала соперницам борьбу только во второй партии, но вовремя взятые тайм-ауты позволили Казани выправить ситуацию и добыть победу в сете – 25:22. Ну а третья партия, как и первая, закончились с убедительным перевесом казанских волейболисток – 25:14. «Динамо-Ак Барс» после годичного перерыва возвращается в топ-4 и в борьбу за медали.

«Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

«Очень хотели побороться, но опять 0:3. С Казанью сейчас очень сложно бороться, там очень высокие игроки, поэтому мы проиграли и атаку, и блок», – подвёл итоги матча главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев.

Интрига до последнего мяча

Самым ярким на стадии четвертьфинала стало противостояние двух равных команд: калининградского «Локомотива» и саратовского «Протона». Клубам понадобились все три матча, чтобы определить, кто же продолжит борьбу за медали, а кому достанутся утешительные матчи. И в решающей встрече удачливее всё же оказались волейболистки из Калининграда.

Команда Радослава Арсова проиграла домашний матч в Калининграде, но смогла сравнять счёт в серии, взяв убедительный реванш в Саратове – 3:0. «Протон» вышел на эту игру без своего наставника: Юрий Маричев был наказан за излишнюю эмоциональность в первой встрече.

Капитан «Локомотива» Ксения Парубец после второго матча говорила, что команда возвращается в Калининград, чтобы доказать своё право идти дальше. И доказывать действительно пришлось. Потому что гости очень резво включились в борьбу. Маричев нестандартно начал игру, выставив в старте Селивёрстову и Маркову вместо основных Малых и Смеленко. И это явно обескуражило соперниц из калининградского клуба – 7:0. Более того, у «Протона» отлично летели подачи, лишавшие «Локо» возможности атаковать первым темпом. Итог – уверенные 25:20 в пользу «Протона».

«Протон» Фото: proton-saratov.ru

Вторая партия шла на равных до счёта 18:18. А в концовке отличные замены Арсова (Любушкина вместо Попович, Костючик вместо Парубец) позволили «Локомотиву» оставить сет за собой – 25:21. Любушкина полностью зацементировала сетку, остановив три атаки гостей подряд, а Костючик отлично отработала в нападении. При этом кураж, пойманный Калининградом в концовке второго сета, перенёсся и в третий: 25:23 в пользу «Локо».

Четвёртая партия чем-то напомнила первую. «Протон» здорово начал и стал мучить хозяек площадки многочисленными и разнообразными атаками первым темпом, а ещё добавил блок. Преимущество с каждой расстановкой только увеличивалось (11:5, затем 19:10). Главный тренер «Локомотива», предвидя исход партии, практически полностью заменил всю основную шестёрку. И атака Бобровой перевела игру в пятый сет – 25:18.

«Локомотив» (Калининград) Фото: vc-lokomotiv.ru

Упорная борьба шла до середины пятой партии (4:4, 6:6). Но на смену сторон с преимуществом в два очки ушли железнодорожницы. А затем «Локомотив» усилиями Толок и Каракурт повёл 11:7. С комфортным отрывом в четыре мяча калининградские волейболистки дошли до матчбола. Беликова забеганием, а затем блоком вернула интригу в матч – 13:14. Но в следующем розыгрыше Каракурт завершила и без того максимально интригующее противостояние.

В полуфинале московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а казанское «Динамо-Ак Барс» встретится с «Ленинградкой». Первые игры состоятся уже на этой неделе, а сама серия будет состоять уже из пяти матчей до трёх побед.

Интересно, что это будет уже третий подобный полуфинал в этом сезоне. Точно такой же состав пар уже был на Кубке Столетия и Кубке России. И оба они закончились одинаково: в финал выходили москвички и волейболистки из северной столицы. Посмотрим, удастся ли «Локо» и казанскому «Динамо» изменить ситуацию и с третьей попытки всё-таки прорваться в финал.

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