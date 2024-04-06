В российском волейболе уже развязка сезона. Лидеры начали рубилово за выход в финал

В женской волейбольной Суперлиге началось самое интересное – полуфинальные игры, по итогам которых определится состав команд «золотой» серии. Но чтобы сразиться за чемпионство, нужно пройти непростое испытание: полуфиналы уже второй год подряд разыгрываются по самой долгой схеме в пять матчей.

В этом году нас ожидают очень жаркие полуфинальные серии, потому что уже на этой стадии одному из прошлогодних финалистов придётся остаться за бортом и играть лишь в утешительных матчах за бронзу.

«Не проявили характер». Калининград против Москвы

В паре прошлогодних финалистов московское «Динамо» испытывало трудности лишь в стартовом отрезке матча. Калининградский «Локомотив», напротив, очень резво включился в борьбу в первом сете, а под конец встречи окончательно просел не только физически, но и эмоционально.

Команды подошли к этой игре в своих оптимальных составах. Гостьи с первых минут завладели инициативой (13:7). У динамовок не ладилось нападение, много ошибок допустила Ирина Капустина. Лидер атак московского клуба смотрелась достаточно скромно и завершила встречу с эффективностью 29%. Но если у «Динамо» выпадает один игрок, сразу же включаются другие, что и произошло и в этом матче. Основную нагрузку взяла на себя капитан Наталия Гончарова, реализовавшая 20 атак из 40 с показателем 50%. Диагональная по завершении игры стала самой результативной в своей команде, добавив к своему нападению ещё два очка с подачи и одно на блоке.

Подопечным Радослава Арсова не удалось удержать комфортное для себя преимущество. «Динамо» совершило почти невозможное – камбэк со счёта 18:23. И даже сетбол после успешной атаки Каракурт (24:21) не принёс «Локо» победу в партии. Динамовки хладнокровно смогли выравнять игру.

А на «больше-меньше» началась битва диагональных, где в итоге верх взяла лидер сборной России. При счёте 29:29 Гончарова добила до пола, а вот её турецкая визави отправила мяч далеко за пределы площадки – 31:29.

«Динамо» — «Локомотив» Фото: vldinamo.ru

После столь драматичной концовки первой партии «Динамо» преобразилось: повысился процент реализации атак, чего так не хватало в начале. Теперь уже гостьям приходилось искать средства забивать свои мячи. Края «Локомотива» с этой задачей по ходу встречи явно не справились: Ксении Парубец удалось забить 6 из 25 (24%), Татьяне Толок – чуть больше: 9 из 27 (33%), этого недостаточно в такой игре и с таким соперником, как «Динамо».

«Локомотив» во втором сете сражался до счёта 15:15, но затем всё пошло по сценарию действующих чемпионок. В решающий момент у москвичек отличилась Евгения Старцева: опытная связующая сначала эффектной скидкой перехитрила защиту, а после зачехлила атаку Парубец – 25:22.

А в третьей партии «Динамо» просто добивало своих соперниц: столичные волейболистки доминировали на протяжении всего сета, контролируя все элементы игры. «Локомотив» был полностью сломлен, а лидера, способного повести команду за собой в трудный момент, не оказалось. Турецкая диагональная Каракурт хоть и стала самой результативной в составе «Локо» с 14 очками, но переломить игру была не в состоянии. Евдокимова своим забеганием поставила точку в мучениях соперниц – 25:12. Уверенная победа московского «Динамо» в первом матче полуфинала. Дальше серия переезжает в Калининград, где 9 и 10 апреля состоятся вторая и третья игры.

«Динамо» — «Локомотив» Фото: vldinamo.ru

«Я не очень доволен. Не из-за того, что проиграли, а из-за того, что не проявили характер. Такие матчи выигрываются на характере, а не на технических качествах. Недоволен также тем, что упустили первую партию. Мы понимали, что если заберём первый сет, то будет другая игра. По расстановке мы вообще не справились с Гончаровой. В третьей партии команда подустала, сил было немного, потому что много их оставили в серии с «Протоном». В домашних играх нам надо показать характер, которого сегодня нам не хватило», – рассказал Радослав Арсов, главный тренер «Локомотива».

«Забудьте про счёт!» Санкт-Петербург против Казани

Вторая пара полуфиналистов показала борьбу, но матч тоже завершился в трёх сетах. «Динамо-Ак Барс» успешно вернулось в борьбу за медали после годичной паузы, начав отчётную серию с победы. Однако «Ленинградка», мчащая к лучшему результату в новейшей истории, оказала сопротивление.

Жёлто-чёрные выставили самый боевой состав, сделав ставку на мощь атаки: в пару к Анастасии Черновой вышла Валерия Романова. А Зоран Терзич сделал ротацию доигровщиц: место Элены Пьетрини заняла Ангелина Сперскайте, которая отлично вошла в игру, показав вторую результативность (15 очков). Лучшей же стала доминиканская волейболистка Брайелин Мартинес (16).

В дебюте матча команды долгое время чередовали результативные атаки с ошибками на подаче. Первыми на рывок пошли гостьи, Анастасия Гарелик взяла на себя роль лидера и несколько раз выводила «Ленинградку» вперёд. Но переломный момент наступил в середине сета, когда Лукьянова серией точных ударов обыграла защиту соперниц (16:13), затем несколько мощных атак провела Мартинес. А блок Ениной остановил очередную попытку диагональной питерской команды навязать погоню – 25:19.

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» Фото: dinamo-kazan.com

Второй сет завершился с тем же счётом 25:19, но на этот раз «Динамо-Ак Барс» с первых очков добыло себе преимущество. Александр Кашин сменил линию своих нападающих, переведя Романову в диагональ, а в доигровку вышла Юлия Кутюкова. Но это никак не спасло положение дел для «Ленинградки». Отличный отрезок в нападении показала Сперскайте, затем серию блоков выдала Ангелина Лазаренко (центральная продолжает удерживать лидерство в лиге с показателем в 119 очков). К середине сета хозяйки ещё и начали мучить «Ленинградку» своими скидками. Волейболисткам из северной столицы не помогали замены и тайм-ауты. На одном из которых Александр Кашин призывал своих волейболисток: «Забудьте про счёт! Играйте в свою игру!» Но даже это не помогло: Лазаренко принесла «Динамо-Ак Барс» два решающих очка и победу в сете.

В третьей партии «Ленинградка» ушла вперёд (4:1) и по ходу всего сета создавала угрозы соперницам. Даже в концовке могла додавить казанскую команду, но доминиканка стала главным козырем Терзича и дважды после сумасшедших сейвов Бибиной вывела «Динамо» на матчбол. А закрыл партию очередной блок Лазаренко – 25:23. Это первая уверенная победа в трёх партиях казанских волейболисток в этом сезоне над питерским клубом.

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Ак Барс» превзошло «Ленинградку» в игре на сетке: 40% атак против 33% у Питера, безоговорочное преимущество и на блоке – 15:6. И в следующей встрече, которая состоится уже 6 апреля, нападающим в жёлто-чёрной форме предстоит серьёзная работа, чтобы попытаться как-нибудь обойти эту неприступную стену из рук казанских волейболисток.