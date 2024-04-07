Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото

Новоуренгойский «Факел» второй раз обыграл «Локо» в гостях и летит в Казань, «Динамо» — в Тулу.

Череда неожиданностей и сенсаций в четвертьфинале чемпионата России как апофеоз интригующего сезона в российском волейболе в целом – очень уж зыбко преимущество явных лидеров, а андердоги наконец морально готовы их расстраивать. Финальная четвёрка ЧР осталась без вице-лидера регулярки, зато за медали впервые с сезона-2018/2019 будет бороться «Факел» и с сезона-2016/2017 – «Белогорье».

Полуфинальные пары:

«Зенит-Казань» – «Факел»;

«Белогорье» – «Динамо» М.

Провальные 39% реализации Бабкевича

За казанским «Зенитом», который отстрелялся уже после ответного матча в серии, в полуфинал пробралось «Динамо». Москвичи исторически считаются неудобным соперником для питерцев. В прошлом сезоне парни Константина Брянского обыграли бело-голубых в полуфинале, а накануне – в трёхматчевом четвертьфинале, увеличив серию побед над «Зенитом СПб» до 25 игр (против 12 – у питерцев).

После второго пятисетового триллера в северной столице были опасения, что в гостях «Зенит» психологически развалится и уступит в трёх. И после двух партий полного доминирования «Динамо» и безропотной игры «Зенита» в нападении в этом будто не осталось сомнений: 42% и 30% командной атаки у гостей против 70% и 45% – у «Динамо».

Несмотря на наибольшее количество очков на площадке – 21, Владислав Бабкевич выдал лишь 39% результативности (18 очков в 46 попытках, +10 полезности, четыре раза его заблокировали, ещё три раза ошибся он).

МВК «Динамо» Фото: fakelvolley.ru

Так что в третьей партии повёл команду отыгрываться не главный нападающий, а лучший блокирующий регулярки Иван Яковлев, заработавший 10 очков (4/8 и 50% реализации, +6 полезности, пять блоков и два эйса). Первые «+2» питерцы вообще оформили волшебно: после забега и паса ногой от центра и блока Дмитрия Ковалёва после контратаки москвичей. А эйс того же Яковлева принёс отрыв в три очка – 9:6.

Самый ощутимый перевес (14:10) гости организовали после подачи Максима Космина и блоке на Цветане Соколове. С третьего сета питерцы часто дёргали линию нападения вперёд укороченными, а затем «съедали» коллег уже на сетке – только в переломном третьем сете они зачехлили «Динамо» семь раз.

Владислав Бабкевич Фото: vczenit-spb.ru

Что даже немного вывело из равновесия тренера хозяев. После очередного спорного эпизода при игре на сетке Константин Брянский попросил повтор момента, а после показа якобы не того момента разбушевался и получил жёлтую, а команда соперника – возможность зацепиться за матч на тай-брейке. Но в пятой партии после равной игры на старте уверенность гостей разбилась об эйс Дениса Богдана и нереализованные атаки Бабкевича: там Владислав забил лишь два из девяти мячей и похоронил шансы гостей на победу.

Цифры матча:

16-8 на блоке в пользу «Зенита»;

89% результативности (самый высокий в матче) показал блокирующий Илья Власов: 8/9, плюс три блока;

56% результативности в атаке показали москвичи после негативного приёма.

Потеря Лызика и огненный «Факел»

В этой паре до последнего было не ясно ничего – всё-таки «Факел» уже дважды в сезоне обыгрывал «Локо» в Новосибирске. И один раз – в четвертьфинальной серии.

Но главный – и, возможно, решающий – эпизод матча случился уже на старте встречи. При счёте 7:8 Дмитрий Лызик неудачно приземлился после блока на ногу партнёра, подвернул голеностоп и со слезами на глазах покинул площадку.

Травма Дмитрия Лызика Фото: кадр из трансляции

Его заменил третий центр в команде Дмитрий Бражнюк, а сам «Локо» после 7:8 ушёл в отрыв – 12:9, намекая, что будет биться за себя и за того парня. Казалось, момент сплотил железнодорожников и сбил новоуренгойцев: так активно полетела первая Ильи Казаченкова и Мартина Атанасова, которая вынуждала гостей ошибаться на приёме и затем стучаться в блок «Локо» – хозяева трижды зачехлили «поплывший» «Факел» на старте (33% реализации атак против 44% – у хозяев).

Второй сет намекнул, что «Факел» очухался и сбросил напряжение. Но два важнейших отрыва новоуренгойцев (5:2 и 13:11) нивелировал капитан на подаче – Куркаев положил три эйса из пяти командных только за этот отрезок сета. Концовку решил Владислав Динейкин, который сначала организовал брейковое очко на подаче (17:15), а затем скидкой на выбитом приёме реализовал тройной сетбол, отправив мяч мимо рук защитников – 25:22.

«Локомотив» Фото: lokovolley.com

В концовках третьей и четвёртой партии команды разбрасывались моментами, даря друг другу сетболы: сначала Дикарев со второго касания пробил в блок Куркаева (23:25), а затем хозяева не разобрались на сетболе соперника – Абаев и Мартынюк помешали друг другу организовать контратаку – и 25:23 за «Факелом». Так что рассудить эту пару мог только тай-брейк. В 51 очном матче 14 таких осталось за «Локо» и лишь четыре – за «Факелом».

И концовку зарешал связующий новоуренгойцев Михаил Вышников: сначала подал эйс (7:5), а затем при счёте 12:11 рискованно сыграл с четвёртого метра на центрального Дикарева – и тот забил, а 18-летний Василий Капранов реализовал матчбол и выход в полуфинал чемпионата России.

Цифры матча:

39 ошибок «Факела»;

23 очка набрал Корней Эннс и стал самым результативным в матче: 21 с игры (48%) и два блока;

5-4 – количество эйсов в пользу «Локо».

Теперь новосибирцев ждёт серия матчей за 5-8-е места – в соперниках красноярский «Енисей».

Аль Хачдади в огне

Последний матч серии был не менее принципиальным: дома в Кемерове во время четвертьфинала «Кузбасс» прервал серию из 16 побед «Белогорья» — её «львы» нежно лелеяли с января 2024 года, попутно обыграв тройку призёров прошлого розыгрыша. Так что отомстили белгородцы в третьем и решающем матче 1/4 финала очень эффектно.

«Львы» разгромили «Кузбасс», позволив набрать сопернику всего 37 очков.

Все три партии хозяева начинали с брейковых очков на блоке и подаче – и сразу уходили в отрыв. Это получалось сделать за счёт эйсов Мохамеда Аль Хачдади, который настрелял таких восемь (из 10 командных). И хотя приём Кемерова показывал 55% «позитивного», качественно атаковать получалось редко и чаще в блок – белгородцы чехлили (семь командных) или смягчали и уже атаковали после защиты эффективнее (55% против 40% – у гостей).

В итоге края «Кузбасса», кроме Романа Пакшина, ушли с площадки с низким процентом в атаке: у Душана Петковича – 31%, у Александра Маркина – 33%, у Дмитрия Яковлева – 30%, у Аспаруха Аспарухова – 33%. И только Пакшин выстрелил 60%: 12/20, «+6» показатель полезности. Именно он принёс команде единственный блок на Аль Хачдади и пару брейковых очков за матч.

«Кузбасс» вообще был плох впереди и реализовал лишь 30 атак в 70 попытках при 25 собственных ошибках, когда «Белогорье» играло чисто на приёме и в атаке и за матч ошиблось всего шесть раз – и те на подаче!

Цифры матча:

25 ошибок у «Кузбасса» против шести у соперника;

7-1 на блоке за хозяевами;

18 очков на счету Мохамеда Аль Хачдади, из них восемь на подаче и два – на блоке.

«Кузбасс» из Тулы отправится в Санкт-Петербург, где сыграет матчи серии за 5-8-е места (из пяти игр до трёх побед) с местным «Зенитом».