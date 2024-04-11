Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Полуфинал чемпионата России по волейболу — 2023/2024: Зенит-Казань против Факела

Чемпионы прошлого сезона хотят закрепить успех в серии! LIVE полуфинала волейбольного ЧР
София Колодкина
МВК «Зенит-Казань»
Комментарии
Оклемался ли «Факел» после разгромного поражения в первом матче в Казани?

«Зенит-Казань» пробует дожать догорающий «Факел» на своей площадке в полуфинальной серии ЧР до трёх побед. Первый матч новоуренгойцы уступили во всех элементах (0:3). Что будет во второй? «Чемпионат» ведёт LIVE встречи, подключайся!

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Факел
Новый Уренгой
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Мысли главного тренера
Live София Колодкина

17:21. Вот наконец-то закрыли блоком Михайлова. У Максима первый проигранный мяч в стартовой партии.

19:20 София Колодкина

Но Артём Вольвич вернул отданный брейк: прикрыл в одного Ковальчука на сетке. Но организовать погоню гостям не получается из-за неточной подачи — 20:15.

19:18 София Колодкина

Ох, огненный «Факел» терпеливо вытаскивал мячи в защите и с четвёртой попытки Динейкин опустил мяч в площадку.16:13.

19:16 София Колодкина

Тройной блок просто сносит Василия Капранова. Поискал стык между вторым и третьим игроками, но не нашёл. 16:10.

19:11 София Колодкина

Пока самый большой отрыв — 12:8. На подаче новоуренгойцы рискуют, но попадают в сетку.

19:10 София Колодкина
19:08 София Колодкина

Именно диагональный приносит брейковое очко (7:5). С хорошей подачи Сэма Деру Казань отодвигает приём, а уже дальше достаёт атаку Корнея Эннса в защите и реализует свою.

19:06 София Колодкина

Почти на чистой сетке вколачивает и Максим Михайлов. Центральные гостей задержались в середине. 5:4.

19:04 София Колодкина

А с другого фланга пытает блок Казани Станислав Динейкин — 2:2. Пока «Факел» не задействует первый темп в отличие от «Зенита». Майка Кристенсон пригласил к атаке Алексея Кононова — 3:2.

19:02 София Колодкина

Вроде бы Роман Романовский подал остро, но приём гости показали неплохой, а Корней Эннс заколотил со второй попытки — 0:1.

19:00 София Колодкина

Начинаем! «Зенит» на подаче.

18:43 София Колодкина

12 очков набрал лучший бомбардир матча Дмитрий Волков (+10 показатель полезности). Казанцы выиграли подачу (4-1) и блок (10-7).

18:38 София Колодкина

Мысли главного тренера

Тренер «Факела» Роман Емполов — о проигранном матче:

«Пока нет нашей игры, которую мы смогли показать в четвертьфинале. Считаю, что не получилось только из-за нашей скованности: давят фамилии соперников в очередной раз. Хоть сколько не раскрепощай ребят, на той стороне лучшие игроки мира – Кристенсон, Михайлов. У нас средний возраст игроков – 20 лет, у них очень мало опыта. Парни недовольны, и это хорошо. Они разозлятся и точно сыграют лучше».
18:29 София Колодкина

На второй матч Казань вышла в уже привычной по сезону форме. Куда девались сине-болотные оттенки?

18:24 София Колодкина

Всем привет! Через полчаса эта пара полуфиналистов выйдет на площадку. А пока голосуем:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android