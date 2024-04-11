Чемпионы прошлого сезона хотят закрепить успех в серии! LIVE полуфинала волейбольного ЧР

Оклемался ли «Факел» после разгромного поражения в первом матче в Казани?

«Зенит-Казань» пробует дожать догорающий «Факел» на своей площадке в полуфинальной серии ЧР до трёх побед. Первый матч новоуренгойцы уступили во всех элементах (0:3). Что будет во второй? «Чемпионат» ведёт LIVE встречи, подключайся!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.