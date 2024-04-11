Чемпионы прошлого сезона хотят закрепить успех в серии! LIVE полуфинала волейбольного ЧР

«Зенит-Казань» пробует дожать догорающий «Факел» на своей площадке в полуфинальной серии ЧР до трёх побед. Первый матч новоуренгойцы уступили во всех элементах (0:3). Что будет во второй? «Чемпионат» ведёт LIVE встречи, подключайся!
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17:21. Вот наконец-то закрыли блоком Михайлова. У Максима первый проигранный мяч в стартовой партии.
Но Артём Вольвич вернул отданный брейк: прикрыл в одного Ковальчука на сетке. Но организовать погоню гостям не получается из-за неточной подачи — 20:15.
Ох, огненный «Факел» терпеливо вытаскивал мячи в защите и с четвёртой попытки Динейкин опустил мяч в площадку.16:13.
Тройной блок просто сносит Василия Капранова. Поискал стык между вторым и третьим игроками, но не нашёл. 16:10.
Пока самый большой отрыв — 12:8. На подаче новоуренгойцы рискуют, но попадают в сетку.
Именно диагональный приносит брейковое очко (7:5). С хорошей подачи Сэма Деру Казань отодвигает приём, а уже дальше достаёт атаку Корнея Эннса в защите и реализует свою.
Почти на чистой сетке вколачивает и Максим Михайлов. Центральные гостей задержались в середине. 5:4.
А с другого фланга пытает блок Казани Станислав Динейкин — 2:2. Пока «Факел» не задействует первый темп в отличие от «Зенита». Майка Кристенсон пригласил к атаке Алексея Кононова — 3:2.
Вроде бы Роман Романовский подал остро, но приём гости показали неплохой, а Корней Эннс заколотил со второй попытки — 0:1.
Начинаем! «Зенит» на подаче.
12 очков набрал лучший бомбардир матча Дмитрий Волков (+10 показатель полезности). Казанцы выиграли подачу (4-1) и блок (10-7).
Мысли главного тренера
Тренер «Факела» Роман Емполов — о проигранном матче:
«Пока нет нашей игры, которую мы смогли показать в четвертьфинале. Считаю, что не получилось только из-за нашей скованности: давят фамилии соперников в очередной раз. Хоть сколько не раскрепощай ребят, на той стороне лучшие игроки мира – Кристенсон, Михайлов. У нас средний возраст игроков – 20 лет, у них очень мало опыта. Парни недовольны, и это хорошо. Они разозлятся и точно сыграют лучше».
На второй матч Казань вышла в уже привычной по сезону форме. Куда девались сине-болотные оттенки?
Всем привет! Через полчаса эта пара полуфиналистов выйдет на площадку. А пока голосуем: